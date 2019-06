Montero advierte a Podemos de que no habrá una “segunda vuelta” en la investidura

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha advertido este jueves a Unidas Podemos que no habrá una "segunda vuelta" para la investidura de Pedro Sánchez y ha dicho que los partidos se tienen que "concentrar" en dejar clara su posición el próximo mes de julio, cuando se ponga fecha a la investidura. La ministra también ha dicho que es "radicalmente falso" que Ciudadanos sea el socio prioritario de Pedro Sánchez y que, desde el primer momento, el socio prioritario ha sido Unidas Podemos.

Montero ha asegurado tras inaugurar el Congreso Mundial de las Zonas Francas que es "indiscutible" que el gobierno que han preferido los ciudadanos es el del PSOE y ha insistido en que los partidos políticos "no se confíen y no hablen de primera investidura porque entiendan que va a haber una segunda". Para la ministra en funciones, el PSOE ha demostrado ser capaz llegado a acuerdos con Unidas Podemos, el más emblemático de los cuales fue la aprobación de unos presupuestos que, finalmente, no pudieron ver la luz. Por eso, ha pedido que haya ninguna duda respecto "quién y cuáles son las políticas prioritarias para el Gobierno".

Montero ha invitado a todas las fuerzas políticas a que hagan una "reflexión serena" sobre los resultados electorales y ha insistido en que el PSOE no está pidiendo el voto favorable, sino la "abstención del PP y Ciudadanos", porque "es de justicia que se respete la voluntad popular". Para la también exconsejera andaluza, hay que hacer un "esfuerzo de consenso, de diálogo y de entender la pluralidad de España" y ha abogado por "no perder ni un minuto en ponernos a trabajar para afrontar los retos del país".

Sobre la renta mínima propuesta por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Montero ha dicho que los programas electorales de Unidas Podemos y PSOE contemplan la capacidad de combatir la desigualdad a través de diferentes instrumentos, entre ellos, un ingreso mínimo o renta básica. Además, ha insistido en que hay "muchos elementos de encuentro entre los programas sociales y económicos" de PSOE y Unidas Podemos por lo que "sería fundamental poder llegar a ese acuerdo programático" que permita una "triple alianza, parlamentaria, programática e institucional", que el presidente del Gobierno ha ofrecido a Unidas Podemos.

En cualquier caso, ha apuntado que esta renta mínima o renta básica tiene que estar "acompasada" con el momento económico que permita también hacer factible el compromiso con la consolidación fiscal.