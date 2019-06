El PSOE pide a CS negociar la presidencia de la Comunidad y reclama que se vote la investidura de Gabilondo

Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid y ganador de las elecciones, ha enviado una carta a Ignacio Aguado, su homólogo en Ciudadanos, convocándole a una reunión para negociar la formación de un gobierno en la región. Los socialistas responden así a la crisis abierta por las exigencias de Vox, que dificultan el acuerdo de derechas entre este partido, el PP y CS. Esa es la principal conclusión de la reunión que han mantenido este jueves Gabilondo e Íñigo Errejón, de Más Madrid, tras escuchar ayer que Aguado tendía la mano a las fuerzas que quieren un gobierno de progreso.

"Ganamos las elecciones", ha recordado Gabilondo. "Seguimos creyendo que Madrid necesita un cambio tras 24 años de políticas conservadoras", ha seguido. "Por tanto, seguimos buscando alianzas para cambiar", ha añadido. "No vemos, según la información que tenemos, ninguna propuesta que tenga garantizada una mayoría suficiente para echarse a andar", ha recordado sobre las dificultades que están encontrando PP, CS y Vox para alcanzar un acuerdo. "Ciudadanos debe sentarse a hablar con la fuerza que ha ganado las elecciones". Y ha subrayado: "Me propongo como candidato a la presidencia".

"Frente a esta situación de bloqueo hacía falta dar pasos adelante. Hoy damos el primer paso para el desbloqueo, ofrecemos una salida", ha continuado Errejón, que ha consensuado un documento programático de base para un posible Gobierno. "Hemos acordado presentar una propuesta de gobierno alternativa al proceso de investidura, encabezada por el señor Gabilondo", ha seguido. "Queremos avanzar en un acuerdo que sea suficiente (al sumar a Ciudadanos)", ha añadido, sin mencionar en ningún momento a Podemos (7 diputados) como parte de esa mayoría alternativa.

La suma de PSOE, Más Madrid y Podemos resultaría en 64 votos favorables a la investidura de Gabilondo. Frente al bloque de izquierdas, el PP y Cs solo llegan a 56 votos sin el apoyo de Vox, que con sus 12 diputados tendría la llave para la mayoría absoluta (67). Como el partido de Rocío Monasterio se ha descolgado exigiendo que un hipotético programa de gobierno de las derechas recoja propuestas radicales en emigración y derechos LGTBI, Gabilondo y Errejón intentan abrir la puerta a que Aguado se abstenga y permita un gobierno de izquierdas.

No obstante, el líder de Ciudadanos siempre ha sido taxativo en su veto al del PSOE. De hecho, Aguado no entiende las presiones de Vox como una excusa para negociar con la izquierda, si no como un argumento para convencer al PSOE y a Más Madrid de que se abstengan y permitan un gobierno de coalición de PP y CS, evitando así que la formación de extrema derecha sea decisiva.

Juan Trinidad, el presidente de la Asamblea, ha convocado una ronda de contacto con los líderes de la Asamblea, a celebrarse el lunes 1 y el martes 2 de julio. Esas citas deben resultar en la selección de un candidato para la investidura, que se votaría el 11 de julio como tarde. Gabilondo quiere presentarse. Díaz Ayuso, también. Ahora mismo, ninguno tiene los votos suficientes, y Trinidad tiene la opción de convocar un pleno sin aspirante para que empiece a contar el plazo de dos meses tras el que será obligatorio convocar elecciones si no hay presidente.

