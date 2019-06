Los pactos con Vox debilitan a Cs en el grupo de Macron en Bruselas

El nuevo grupo liberal del Parlamento Europeo, impulsado por el presidente francés, Emmanuel Macron, ha elegido este miércoles a sus líderes y Ciudadanos ha quedado relegado a un segundo plano en la formación. La presidencia y la vicepresidencia primera del grupo, rebautizado a petición francesa como Renovar Europa (RE), han ido a parar a Dacian Ciolos, representante de un partido rumano, y al holandés Malik Azmani.

El número uno de Ciudadanos, Luis Garicano, ha tenido que conformarse con una de las siete vicepresidencias a repartir. Aun así, Garicano ha asegurado que Ciudadanos y La République En Marche [el partido de Macron] han sido "determinantes" en la configuración de la dirección del grupo y en la presidencia de Ciolos. "Es una muestra más del peso que Ciudadanos tiene en la familia liberal y de las excelentes relaciones que mantiene con todas las delegaciones".



La carrera por la presidencia se abrió una vez que la francesa Nathalie Loiseau, que parecía la candidata incontestable, tuvo que renunciar a sus aspiraciones tras sucesivos fiascos desde su elección como europarlamentaria. Fuentes de Ciudadanos reconocen que tras la retirada de Loiseau se estudió la posibilidad de que Garicano se postulase para la presidencia. Pero aseguran que era solo un plan B en caso de que también fracasase la de Ciolos.

Fuentes de RE al tanto de las negociaciones indican, en cambio, que los tanteos de Cs fueron serios pero "no se detectó el respaldo suficiente" para aupar al economista español a la presidencia. "Desde los lazos de Cs con Vox en las elecciones andaluzas, Macron ha aprovechado para debilitar el ascendiente que el partido español esperaba tener en el grupo tras las elecciones al Parlamento Europeo", apuntan fuentes de RE.

Frente al peso específico de Cs en el grupo y el prestigio de Garicano se ha impuesto una alternativa relativamente menor como la de Ciolos, antiguo primer ministro y comisario europeo. Ciolos representa una alianza (Unión para Salvar Rumanía y la Plataforma Plus) que se acaba de incorporar al grupo liberal y cuenta con ocho escaños, solo uno más que Cs. Mientras que el partido del holandés Malik Azmani, elegido vicepresidente primero, solo tiene cuatro escaños.

Las votaciones se produjeron el miércoles por la mañana, tras un encuentro a puerta cerrada en la tarde del martes, más largo y tenso de lo previsto inicialmente, según fuentes que asistieron a la reunión. Ciolos no suscitaba demasiado entusiasmo y ha estado lejos de recabar un respaldo unánime: se ha impuesto a la otra candidata, la holandesa Sophia in ‘t Veld, por solo 65 votos a 41, según informan desde el grupo.

La cita del martes confirmó la evidente tensión de un grupo muy heterogéneo en el que la irrupción de En Marche como fuerza con vocación de dominio ha desencadenado peligrosos desequilibrios para la convivencia en una formación que espera ser clave en esta legislatura.

La apuesta por Ciolos refleja el ascenso del grupo liberal en países de Europa central y del Este. “El grupo liberal, como indica la reciente batalla por el cambio de su nombre, estará dominado por Francia y más aún después del Brexit […] pero los liberales también han mejorado su posición en Rumanía, Hungría, Eslovaquia, Croacia, Eslovenia y la República Checa”, apunta un informe del instituto de estudios Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Pero el giro francés hacia el este también es fruto de la tensión de las últimas semanas entre la formación de Albert Rivera y el partido de Macron. El último encontronazo fue el pasado fin de semana, tras los acuerdos a nivel municipal entre el partido de Albert Rivera con el Partido Popular y la colaboración de Vox. La secretaria de Estado para asuntos europeos del Gobierno francés, Amélie de Montchalin, advirtió el sábado de que "no transigiremos con la idea de que estando en un grupo proeuropeo se pueda trabajar con la extrema derecha. Vamos a pedir a los eurodiputados de Ciudadanos que clarifiquen la situación".



Las expectativas han ido decayendo conforme transcurrían las semanas. Antes de las elecciones europeas del 26 de mayo, el partido naranja se perfilaba como uno de los grandes aliados de Macron y uno de los motores de un grupo parlamentario que, con 108 escaños, aspira a marcar la agenda de Bruselas. Pero un resultado electoral inferior a lo esperado y los pactos con Vox en España han alejado a Cs del partido de Macron.

La formación de Albert Rivera ha dejado de ser la pareja imprescindible del tándem dominado por el francés en un grupo que ha ampliado hacia la izquierda su espectro de potenciales eurodiputados por exigencia de Macron.

Reunión en Bruselas



Rivera tratará este jueves, durante su visita a Bruselas, de recomponer esa deteriorada relación y transmitir una imagen de unidad con sus aliados franceses. Para ello tiene previsto reunirse con Ciolos y con Stanislas Guerini, delegado general del partido de Macron.



A su favor juega, a priori, la próxima salida de 16 eurodiputados liberales británicos si finalmente se consuma el Brexit, una sangría que llevaría a Renovar Europa a tratar de evitar nuevas fugas. El gesto de Ciudadanos de apoyar a Ciolos, el candidato promovido por Macron, también busca rebajar la tensión, pero la armonía interna no será sencilla mientras persistan los vínculos con Vox. "Esa presión no va a cesar, porque Macron a lo que aspira es a una alianza con los socialistas. Cs ha quedado muy ubicado en el bloque de la derecha en España y no se puede salir", afirma un eurodiputado saliente.



El partido naranja pierde pie en una familia política en la que había logrado abrirse un importante hueco. En octubre del año pasado incluso logró que el Partido Liberal Europeo expulsase al antiguo partido de Artur Mas y Carles Puigdemont (el PDeCAT), que llevaba mucho más tiempo en esa formación. Pero la creciente influencia de Cs parece haber dado un resbalón. Y en el peor momento, porque los liberales, con la nueva marca Renovar Europa, aspiran a marcar la agenda durante la próxima legislatura.