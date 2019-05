El alcalde que recuperó Estepona

Consulta todos los resultados de las elecciones municipales en Andalucía

Para buena parte de España, José María García Urbano (PP) es el alcalde del tobogán. El que fue objeto de burlas al inaugurar en Estepona (Málaga, 67.012 habitantes) una infraestructura que resultó peligrosa cuando buscaba ser innovadora. Esa lejana panorámica dista mucho de la que ofrece en distancias cortas. Sus vecinos le admiran. Le apoyan prácticamente sin condiciones. Los datos de las recientes elecciones municipales le avalan. Ha obtenido 21 de los 25 concejales en liza en la localidad malagueña (los otros cuatro son para el PSOE). Con el 69,04% de los votos, ha conseguido la mayor victoria de todo el país en municipios de más de 50.000 habitantes. Incluso por encima del socialista Abel Caballero en Vigo.

“Es el perfecto ejemplo de que el Partido Popular es un partido, sobre todo, de gestores”, cuenta Elías Bendodo, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y presidente de los populares malagueños. Fue él quien, en 2008, se acercó a García Urbano para proponerle su candidatura. Entonces estaba afiliado al Partido Andalucista. Cambió el carné. El PP le convenció para liderar el cambio en una ciudad que le conocía por su trabajo en una notaría marbellí. Construyó rápidamente un equipo que le dio su primera mayoría en 2011. “Era previsible que ganara por cómo estaba el municipio. Pero las dos elecciones posteriores han ratificado toda su gestión”, subraya Bendodo.

Aquel año, cuando García Urbano se presentaba por primera vez a las municipales, Estepona llevaba ocho años en manos del PSOE. Antes había pasado por la alcaldía Jesús Gil Marín al frente del Grupo Independiente Liberal. Ambas etapas no traen buenos recuerdos a la ciudad. Más aún después de que, en junio de 2008, explotase el caso Astapa. El entonces alcalde, el socialista Antonio Barrientos, fue detenido junto a otras 24 personas entre las que había concejales, empresarios, funcionarios y cargos de confianza en una operación que llegó a tener 107 imputados. García Urbano también aparecía en el sumario, pero consiguió 17 concejales (48,9% de los votos), superando la mayoría absoluta ubicada en 13. Una de sus primeras medidas fue un ERE que afectó a 200 trabajadores, desmanteló el entramado de empresas municipales de raíz y saneó las cuentas. Le pasó factura, pero no demasiada. En 2015 repitió resultados, esta vez con el 59,77% del total de papeletas. Este domingo se superó a sí mismo. “Sabíamos que ganaría, pero no de manera tan bestial”, reconocían esta mañana desde el PP malagueño, donde asemejan su gestión a la de Francisco de la Torre en la capital malagueña.

De la Torre, de hecho, le ofreció ir de número dos en sus listas hace unas semanas. Probablemente, buscándose un digno sucesor porque a sus 76 años sería extraño que repitiera como candidato en 2023. García Urbano declinó la oferta, quiso seguir centrado en su municipio. Es lo mismo que hizo en abril de 2016 cuando renunció a su aventura en el Congreso de los Diputados apenas cuatro meses de ser elegido al frente de la provincia de Málaga. En aquel entonces el PP promulgaba la idea de una persona, un cargo. “Quiero dedicarme al cien por cien a Estepona”, decía entonces en su dimisión, que también se vio forzada por la incompatibilidad del escaño con su plaza como registrador de la propiedad, como le advirtió la Comisión del Estatuto del Diputado.

Miembros de su partido y de su equipo de trabajo creen que los resultados municipales avalan su forma de hacer política. “Su mejor baza es la credibilidad. Lo que dice, lo cumple”, aseguran quienes le conocen, que ponen como ejemplo el hospital de Estepona. Fue el gran proyecto de su candidatura en 2015. Echó un órdago a la Junta de Andalucía, liderada entonces por la socialista Susana Díaz. Se comprometió a construir el edificio a cambio de que la

administración autonómica -competente en Sanidad- lo equipara. La Junta recogió el guante. Y García Urbano cumplió. En diciembre de 2018 acababan las obras construidas a pulmón con cargo al presupuesto municipal. “No era un farol, como nada de lo que dice”, apuntan las mismas fuentes.

“La gente está enamorada de su ciudad. Antes de que él llegara, tenían muy baja la autoestima”, añaden fuentes municipales. Entre 2011 y 2019, ha dado un giro al modelo de ciudad. Ha recuperado las raíces. Ha creado zonas verdes -turísticamente se vende como El jardín de la Costa del Sol- y ha creado modernas infraestructuras. La inseguridad urbanística de Marbella le ha beneficiado. Entre sus principales actuaciones destaca la construcción de un estadio de atletismo, un auditorio, una senda litoral, un enorme orquidiario o la instalación de un centenar de murales artísticos. La iniciativa pública ha sido secundada por la privada que, por ejemplo, construye hasta 11 hoteles boutique con 40 millones de inversión total.

“La clave es poner en marcha iniciativas globales que nos permitan cumplir nuestro programa y propuestas que empaticen con la ciudadanía”, explica el propio García Urbano. Un ejemplo es la peatonalización de cien calles en los últimos cuatro años. 16 kilómetros en total. En la inauguración de cada una ha invitado a sus vecinos, ha colocado placas para recordar a los más antiguos. “Se gana a todo el mundo, sea de la ideología que sea. Tiene una política transversal que une a gente de diversas sensibilidades”, dicen compañeros populares. Los datos del domingo lo avalan. Él ha conseguido 16.308 votos en su municipio en las elecciones locales. El PP, menos de la mitad -7.836 votos- en las europeas. El pasado domingo, García Urbano consiguió vencer hasta a su propio partido.