El azar decidirá la alcaldía de Tolox

En el recuento de las papeletas electorales en Tolox (Málaga, 2.083 habitantes) ha habido 9 declaradas nulas. Pero hay una que ha sido motivo de impugnación. Era para el PSOE y tenía las cuatro esquinas recortadas. “Como si la hubieran querido enmarcar”, explican quienes las vieron. Su autor o autora, probablemente, se esté hoy acordando mucho de la intervención artística de su voto. El pueblo no sabe hoy quién será su alcalde o su alcaldesa, porque las dos candidaturas mayoritarias, PSOE y PP, han empatado a 603 votos. Sin tijeras, la alcaldía la habría obtenido Francisca García, candidata socialista.

Los miembros del único colegio electoral del municipio, ubicado ayer en el centro público San Roque, no daban crédito al resultado. Tanto, que repitieron el recuento hasta en tres ocasiones. Finalmente, los miembros de la mesa y las personas que ejercían de interventores firmaron el empate. La tercera fuerza en discordia, Por tu pueblo, solo ha obtenido 96 votos y ha quedado sin representación.

Los corrillos de ciudadanos comentando la singular circunstancia eran hoy la tónica en cualquier rincón de Tolox. “La gente no sabe si felicitarme o no”, cuenta Francisca García. La resaca electoral ha pillado al pueblo con el pie cambiado. Sus vecinos se acostaron viendo como la página oficial del Ministerio del Interior daba la alcaldía al PSOE. Y se han levantado con un cambio inesperado. Esta vez, la web otorgaba el ayuntamiento al PP. Pero ni para uno ni para otro. De hecho, un asterisco indica ahora en la página que el resultado es “provisional”. Otorga un concejal más a los populares por una cuestión meramente informática, pero el empate deberá resolverlo la Junta Electoral de Málaga, que se reunirá pasado mañana -el miércoles 29 de mayo- para tomar una decisión.

Sus responsables tendrán que dirimir, primero, si mantienen como nulo el voto con sus esquinas recortadas. El PSOE ha recurrido dicha decisión. Si la Junta Electoral lo diera por válido, los socialistas ganarían y obtendrían automáticamente mayoría absoluta (6 concejales frente a 5 del PP). En caso contrario, la Ley Electoral indica que cuando hay dos candidaturas con el mismo número de votos “el primer empate se resolverá por sorteo y los sucesivos de forma alternativa”. No detalla el método, pero el texto legal deja la decisión al azar. Y en caso de que haya un empate en alguna cita electoral posterior, la alcaldía sería para quien no tuvo suerte la primera vez. Por difícil que parezca, ocurrió en Barrado (Cáceres). Todo se resolvió allí con una moneda al aire, habitualmente el método designado por la Junta Electoral en estos casos.

De cualquier manera, la solución deberá estar lista antes del 15 de junio, día en el que deben constituirse todos los ayuntamientos del país. Fuentes del PP explican que, además, si la decisión tarda “por algún cruce de impugnaciones de votos podría retrasar la constitución de la Diputación Provincial.

A ninguno de los dos candidatos tolitos les ha parecido bien el resultado. “No me gusta que el pueblo esté tan dividido”, asegura Francisca García, que destaca que no quiere “enfrentamientos” en el municipio por cuestiones políticas. “A mí no me parece normal que una alcaldía nos la juguemos a cara o cruz, pero si es lo que establece la legislación, habrá que lanzar la moneda”, aseguraba esta mañana Bartolomé Guerra, del PP, a la Cadena SER. Él ha sido el alcalde durante los últimos cuatro años, pero al frente de otro partido. Se llamaba Tolox

Unido y en 2015 obtuvo 700 votos, lo que le permitió gobernar con 6 concejales, mayoría absoluta en el pueblo. El PSOE quedó entonces con 4 ediles y el PP, con 1.