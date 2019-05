Reacciones del 26M en Madrid: Aguado y Monasterio piden a Ayuso entrar en el gobierno de la Comunidad

Los candidatos de Ciudadanos y Vox al gobierno de la Comunidad de Madrid han dicho este lunes que pondrán como condición a la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, entrar en su gobierno.

Ayuso ha respondido que "ahora mismo no" tiene otra alternativa que pactar con esos dos partidos aunque no ha dado detalles sobre si esa alianza supondrá la entrada de Ciudadanos y Vox en el ejecutivo.

En una entrevista en la cadena Ser, Ayuso ha dicho que antes de dar detalles se sentará a hablar con sus posibles socios. "Tengo que hablar con mi socio preferente que es Ciudadanos", ha dicho. "Hasta que yo no hable con Ciudadanos, y después hable con Vox, no puedo saber qué tengo delante y a qué me enfrento".

En la Comunidad de Madrid el PP podría gobernar con la suma de los diputados que han logrado este domingo (30) más los de Ciudadanos (26) y Vox (12). Son necesarios 67 diputados para tener mayoría.

Aguado ha confirmado en Radio Nacional que hoy mismo se pondrá "en contacto" con Ayuso con vistas a abrir unas "rápidas" negociaciones que les lleven a acordar "cuanto antes" un Gobierno de coalición.

Monasterio ha asegurado en Radio Nacional que quiere entrar en futuro Ejecutivo regional y es lo que pide a Aguado y Ayuso.

“Nosotros queremos hacer valer nuestros escaños y probablemente entrar en el gobierno, que es la mejor forma de hacerlos valer”, ha comentado. Además, ha asegurado que sin la presencia de Vox en las urnas, “el batacazo del PP habría sido importante, y eso tiene que hacer reflexionar a algunos”.

El jefe de campaña de Vox en Madrid, Iván Espinosa de los Monteros, ha dicho en la cadena Ser que su partido no va a conformarse con un pacto a la andaluza, en referencia al alcanzado tras las elecciones regionales de diciembre en Andalucía. En aquella ocasión, Vox se limitó a apoyar en el Parlamento un gobierno de Partido Popular y Ciudadanos.

"Esta vez va a ser distintos. Ya hemos hecho un ejercicio de generosidad política", ha dicho Espinosa de los Monteros.

¿Pacto PP, Cs y PSOE en el Ayuntamiento?

Aguado ha negado que su partido haya obtenido un mal resultado, a pesar de que se esperaba que superara al PP en Madrid.

El candidato regional de Ciudadanos ha asegurado que su objetivo "no era el sorpasso" al PP, sino "gobernar" y evitar que lo hicieran las fuerzas de izquierda, y ha dicho estar "muy orgulloso" de haberlo conseguido pese al "batacazo" del PP, que ha pasado de tener 48 a 30 diputados en la Asamblea de Madrid.

"El objetivo es gobernar, que los madrileños nos vean gobernando", ha dicho Aguado en la entrevista, informa EFE.

Por su parte, la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha destacado en la cadena Ser que Ciudadanos es el único partido de los cuatro del consistorio madrileño que ha mejorado su resultado.

En el Ayuntamiento de Madrid el candidato del PP, José Luis Martínez Almeida, podría gobernar sumando sus 15 asientos a los de Ciudadanos (11) y Vox (4). Son necesarios 29 concejales para tener la mayoría.

Pero sobre un posible gobierno, Villacís no ha descartado una coalición de PP (15), Ciudadanos (11) y PSOE (8). La candidata de Ciudadanos ha invitado a Pepu Hernández, candidato del PSOE a la alcaldía, a apoyar un gobierno municipal de Almeida.

Ha dicho que Hernández "perfectamente podría apoyar otro Gobierno que no fuera el de la señora (Manuela) Carmena", y ha añadido: "Sigo abriéndole la puerta y perfectamente podría hacerlo".

Entre los perdedores se están produciendo algunas hostilidades. Quien fue uno de los líderes de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha culpado a su antiguo compañero y candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón, del éxito de la derecha.

En un duro tuit, Monedero acusa a Errejón, de haberse guiado por intereses personales: "¿Te ha merecido la pena Íñigo?" pregunta Monedero a Errejón, sugiriendo que salió de Podemos por ambición y que como consecuencia de su movimiento la izquierda se fragmentó.





Y las cloacas convencieron a @ierrejon para que rompiera Podemos. La ambición ciega. Y metió en esa aventura a @ManuelaCarmena, con la que habíamos unido a toda la izquierda en Madrid. Conclusión: sube el @psoe y la derecha recupera Madrid. ¿Te ha merecido la pena Íñigo? — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) May 26, 2019

