Vox advierte a Ciudadanos de que no apoyará a quien no negocie con él

“Vox no apoyará a quien no se siente a negociar con nosotros”, advierte un dirigente del partido ultranacionalista. La situación que se dio en Andalucía, donde el PP negoció por separado con Ciudadanos y Vox, sin que estos dos últimos partidos llegaran a sentarse nunca en la misma mesa, no volverá a darse. “Aunque eso suponga repetir las elecciones”, remacha el mismo dirigente.

Este principio, que Vox se propone aplicar en toda España, cobra especial relevancia en la Comunidad de Madrid, donde las tres fuerzas de la derecha obtuvieron el 53,4% de los votos y Ciudadanos arrebató el primer puesto al PP. A pesar de que el partido de Abascal asegura desconfiar de las encuestas, fuentes de la dirección reconocen que los sondeos pronostican que será más fácil que la derecha se haga con la presidencia de la comunidad autónoma que desbancar a Manuela Carmena de la alcaldía de la capital.

Durante un coloquio en el Club Siglo XXI, su candidata a la Presidencia regional, Rocío Monasterio, se mostró ayer convencida de que PP, Cs y Vox “van a sumar” en la comunidad autónoma y destacó que, durante la campaña, ha tratado “con todo el cariño y toda la elegancia” a la candidata popular, Isabel Díez Ayuso.

Fuentes de Vox aseguran que, en función de su resultado, exigirán que se asuma una parte proporcional de su programa (“si tenemos el 20% de los votos, no vamos a imponer el 80%”) y no descartaron entrar en minoría en el Ejecutivo en algún puesto que dé visibilidad, “como la consejería de Educación”.

Precisamente Monasterio ha protagonizado una fuerte polémica por asegurar que en los colegios de Madrid se enseña zoofilia a los niños. “A nuestros niños con ocho años se les dan unos cursillos en que se les dice que tienen que probar a ser niñas y a las niñas a ser niños y todo esto con ocho años y probar nuevas prácticas sexuales y explicárselas a los demás, hablan de zoofilia, de parafilia, todo eso se lo cuentan talleres de los amigos de Isa Serra”, declaró en una entrevista a Es. Radio, en alusión a la cabeza de lista de Podemos a la comunidad.

Ayer, preguntada expresamente en qué colegios se han dado esos cursillos, Monasterio eludió contestar y solo sugirió que, en realidad, no se trataría de unas charlas para niños sino para profesores. Según Efe, la afirmación de Monasterio se basaría en un “guión para las charlas de prevención del acoso escolar homofóbico” elaborado por el colectivo de LGTB+ de Madrid (COGAM) que está en desuso (fue sustituido por otro en 2014) y se dirigía a profesores de secundaria. Según la consejería de Educación, ningún colegio ha denunciado que se hayan dado charlas sobre “zoofilia”.

Monasterio abrió ayer una nueva polémica al asegurar que los candidatos de Vox acuden a debates donde deben “aguantar que a nuestra gente les digan: ‘acabaréis como en Paracuellos”, en alusión al municipio madrileño donde en 1936 fueron asesinados presos supuestamente afines al bando franquista. La dirigente de Vox no especificó quién dónde o contra quién ha vertido esa amenaza de muerte ni si ha sido denunciada.

Preguntada por la exigencia de la esposa del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de que rectifique su afirmación de que la escuchó hacer un comentario racista durante la sesión constitutiva del Congreso, se limitó a contestar. “¿Desde cuándo los socialistas dicen la verdad?”