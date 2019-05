Las alpargatas modelo Inés Arrimadas

La —pretendida— escena espontánea fue como sigue. Inés Arrimadas, dirigente de Ciudadanos, pasea por la calle Luna de El Puerto de Santa María, en Cádiz. Pasa por el escaparate de Zapatos Noel y decide entrar para comprar unas alpargatas para vestirse de flamenca. De golpe, la tienda de Antonio León se llena de un séquito de asesores, políticos y periodistas. Por 11 euros, Arrimadas se lleva unas clásicas cuñas de tacón azules. Quid pro quo, la inesperada visita de campaña ocurrió el pasado 22 de abril y ahora León ha encontrado una forma de rentabilizarla.

Desde hace unos días, el comerciante ha colocado en su escaparate un cartel junto a los mismos zapatos que se compró la política jerezana: "Modelo Inés Arrimadas". “Ni buscando una publicidad encuentro algo mejor que su visita”, señala León entre risas. Y no le viene nada mal. Con los 72 años cumplidos, el portuense se retira y tiene todo el género de su zapatería en una liquidación que acabará con el cierre definitivo de un negocio que tiene 46 años de historia.

“Desde que vino, salí en multitud de televisiones y me dije ‘vamos a aprovechar el tirón”, explica el empresario en un descanso entre los clientes que visitan la zapatería. La mayoría son mujeres y muchas buscan un calzado a juego con su traje de gitana para la Feria de la Primavera y del Vino Fino, que se celebrará en la localidad del 29 de mayo al 3 de junio. Lo mismo hizo Arrimadas el pasado 22 de abril, aunque en su caso las necesitaba para la Feria de Abril de Barcelona.

León ni sabía que la comitiva de Ciudadanos —que esa mañana visitaba la ciudad en un acto de campaña para el 28A— iba a entrar en su tienda. “Lo que menos me esperaba ese día era eso”, explica entre risas. Arrimadas le pidió un número 37 de unas cuñas con lazo de color azul. Él se las sacó del almacén y ella se las compró por 11 euros, gracias a la liquidación que ofrece el comerciante “porque antes costaban 18 euros”, añade. Antes de marcharse en medio de la nube de cámaras que le acompañaban, León le dijo que la veía “muy delgada”. “Pero me explicó que es porque la tele engorda”, apunta el portuense con media sonrisa.

Hace escasos días que León colocó en su escaparate el cartel de "Modelo Arrimadas" y ya ha comenzado a surtir efecto. “Vino un hombre a quien su esposa le había pedido que le comprase las mismas cuñas que se compró ella. El fabricante está alucinando”, dice el comerciante. Con todo, el empresario no sabe precisar si la visita de la líder de Ciudadanos está teniendo un incremento directo en las cuentas de su negocio: “Son días en los que se venden muchas como estas, por la feria que viene”.

La visita de Arrimadas es una de las últimas en un negocio que, previsiblemente, no conocerá más campañas electorales. León se jubila mucho más allá de superar la edad habitual para ello y después de ver que sus tres hijos tienen vidas profesionales alejadas del comercio. El 21 de enero inició el proceso de liquidación que terminará cuando se acabe el género con el cierre definitivo.

Atrás quedan 46 años de Calzados Noel en una vía, la calle Luna, que es un claro exponente del declive del comercio tradicional de El Puerto. “Los autónomos con comercio somos una especie en extinción. Yo aquí he ganado dinero, pero ya llevo años que no. Aquí había muchas tiendas y ya quedan pocas. Ha cambiado a peor”, apunta el empresario con nostalgia.

Pero antes de que eche definitivamente la baraja, León ha recibido más visitas mediáticas que la de Arrimadas. Tan solo un día después, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta y líder de los populares andaluces, visitó otra tienda que el comerciante tiene en la ciudad, en el transcurso de otra visita de campaña electoral. Él no compro nada, pero la coincidencia ya hace bromear a los tres hijos del empresario: “Me dicen que a ver a cuál de los dos partidos voto ahora —por las municipales—, pero mi voto es mío y eso no va a variar me visite quien me visite”.