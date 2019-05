Sin cobrar cinco meses después de velar por las elecciones andaluzas

“Es inaudito hasta ahora”. Es lo que el juez decano del Campo de Gibraltar, Alberto Ruiz, acierta a valorar tras comprobar cómo sigue sin cobrar su trabajo como presidente de la Junta Electoral de Zona de la comarca para las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. Cinco meses después de aquella llamada a las urnas, el caso de Ruiz no es aislado. En total, los componentes de las casi 70 juntas electorales -de zona, provinciales y andaluza- siguen sin cobrar unos honorarios que, ascienden a unos 570.000 euros. La Junta de Andalucía reconoce el problema. Alega que decidió prorrogar el pago de este importe dado que la actividad de las juntas siguió ya entrado 2019 y asegura que cobrarán lo adeudado cuando se apruebe el presupuesto autonómico de 2019 en julio.

Para ese entonces, es probable que Ruiz haya reclamado ya “el 10% de interés de demora por considerar que se trata de un salario adeudado”, asegura. Es una de las medidas que el integrante de la asociación Foro Judicial Independiente se está planteando tomar al ver que el pago de sus honorarios se dilata más allá de los 100 días posteriores a las elecciones, tiempo en el que se entiende que la junta electoral sigue activa ante cualquier duda, aclaración o reclamación que tenga que resolver.

Fue a primeros de octubre cuando le comunicaron a Ruiz que había sido seleccionado como presidente de la Junta Electoral de Zona de Algeciras, tras un sorteo del Tribunal Superior de Justicia. De ese proceso salen elegidos los tres jueces que componen el organismo que se completa con un letrado de la Administración de Justicia -conocidos antes como secretario judicial- y dos licenciados en Derecho, Ciencias Políticas o Sociología, que escogen las distintas audiencias provinciales.

El juez decano de Algeciras y el resto de sus 58 compañeros que desempeñaron la misma tarea de presidente deberán percibir 2.482 euros, según las asignaciones publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Es el importe total por presidir una junta que solía tener dos reuniones semanales desde que fue nombrada en octubre y disuelta el 2 de marzo en los que se debía resolver cuestiones operativas de las elecciones como las posibles reclamaciones. En ese montante también está incluida la propia jornada electoral, en el que el trabajo maratoniano se extendió “desde las ocho y hasta pasadas las dos de la madrugada”, según explica Ruiz.

Curiosamente, la situación de impago no ha afectado a los trabajadores de la Junta de Andalucía que en los juzgados desarrollaban labores administrativas y de apoyo a las juntas ni a los componentes de las mesas electorales del pasado 2 de diciembre, que sí cobraron su trabajo. Este fue el motivo por el que en un primer momento desde el Ejecutivo andaluz se aseguró a este periódico que la razón por la que no se habían abonado las retribuciones a los miembros de las juntas electorales no podía deberse a una prórroga en el presupuesto y que, probablemente, respondiera a un retraso en el pago por parte de la Consejería de Presidencia de quien, tras el cambio de Gobierno y la reestructuración de carteras, dependen esas asignaciones.

Fuentes de Presidencia, sin embargo, han explicado a este diario que, por criterio de la Secretaría General Técnica de la extinta Consejería de Justicia e Interior se decidió aplazar el pago de estas indemnizaciones, tras haber recibido el informe previo de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública que aconsejaba aplazar el pago. El Gobierno andaluz alega que como la actividad de los miembros de las Juntas electorales terminó en marzo de 2019, sus sueldos no pudieron sufragarse con el crédito asignado en 2018 y se decidió postergar el abono. El Ejecutivo socialista realizó una ampliación del presupuesto para atender a esas partidas. Las mismas fuentes consultadas han confirmado que están debidamente presupuestadas por importe de 97.500 euros, las relativas a las Juntas Electorales Provinciales y por importe de 472.214 euros las correspondientes a las Juntas Electorales de Zona. Los pagos se realizarán una vez aprobados los presupuestos autonómicos de 2019, que empezarán a ser debatidos en el Parlamento regional a partir del próximo 31 de mayo.

“Que nosotros [por las juntas electorales] no hayamos cobrado carece de lógica porque se supone que es una partida que tenía que estar más o menos prevista ya que los funcionarios de la Junta sí cobraron poco después”, explica Ruiz molesto. Y añade más: “Estábamos trabajando para que todo fuese correcto y ahora que ellos están en su cargo ocurre esto”.

El juez decano de Algeciras y el resto de magistrados andaluces fueron también integrantes de las juntas electorales en los comicios del 28-A y formarán parte de las mismas instituciones para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Esto se debe a que las dos citas con las urnas que siguieron a las andaluzas se han convocado dentro del plazo de los 100 días posteriores a cada proceso electoral, lo que lleva a prorrogar de forma inmediata el organismo en el tiempo. Ahora Ruiz duda de si acabará cobrando la remuneración de las generales antes de las andaluzas, pese a que entre una convocatoria y otra transcurrieron casi cuatro meses.