La participación de Junqueras en el debate de TV3 aún está en el aire

La relación de candidatos que participarán este martes por la noche en el debate electoral organizado por TV3 está aún lleno de incógnitas que no se despejarán hasta que concluya un previsible proceso exprés de recursos y alegaciones ante la Junta Electoral Central (JEC). La decisión de este lunes de la Junta Electoral provincial de Barcelona de avalar la participación telemática del líder de ERC, Oriol Junqueras, encarcelado en la prisión madrileña de Soto del Real, y del número dos de la candidatura de Junts per Catalunya, Toni Comín, fugado a Bélgica junto al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, no asegura que finalmente puedan hacerlo. Al menos en el caso del primero ya que a primera hora de este martes el Ministerio del Interior no había recibido ninguna notificación oficial para ello y, por tanto, no ha dispuesto los medios necesarios para que lo haga, según confirman a EL PAÍS fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska.

Para añadir más confusión, el propio Puigdemont solicitó este lunes intervenir en el debate en sustitución de Comín al tener conocimiento de que la resolución de la Junta Electoral de Barcelona abría la puerta a la intervención de su antiguo aliado y hoy rival político, Junqueras. Su objetivo es confrontar con él por primera vez desde su huida a Waterloo. No obstante, la decisión final sobre la intervención del líder de ERC parece estar aún en el aire y, más en concreto, en manos de la JEC. Además, este órgano deberá solicitar, antes de pronunciarse, alegaciones a Instituciones Penitenciarias, señalan las fuentes de Interior consultadas. En Prisiones reconocen que no son partidarios de que Junqueras intervenga en el debate ya que al estar previsto a una hora, las 22.00, en la que los reclusos deben estar ya en sus celdas, que el líder de ERC tenga que ser trasladado a la sala desde la que se puede hacer la conexión a distancia tendría, en su opinión, un resultado “gravemente perturbador” para el funcionamiento de la prisión.

Así lo hará saber mediante alegaciones a la Junta Electoral Central si, finalmente, esta debe pronunciarse sobre la participación del preso en el debate. Las fuentes consultadas insisten en que, durante la campaña de las elecciones generales del pasado 28 de abril, siempre que Interior alegó que la participación de Junqueras o cualquier otro de los reclusos candidatos en aquellos comicios que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo por el procés podía alterar de modo importante la vida diaria en prisión, el órgano electoral dio la razón al ministerio. No obstante, también aseguran que si la Junta opta finalmente por autorizarlo, lo acatarán sin recurrirlo ante un juzgado de lo contencioso administrativo, pese a que tendrían esa última opción.

Sin embargo, la decisión sobre la participación de Junqueras en el debate de TV3 está lejos de ese punto. Hasta ahora, el único pronunciamiento conocido es el de la Junta provincial, quien lo hizo ante el recurso que PP y Ciudadanos presentaron con carácter preventivo antes de que la JEC se hubiera pronunciado ante la necesaria petición de ERC para que su candidato interviniera desde Soto del Real en el programa. Ante los escritos de los populares y del partido de Rivera, la Junta de Barcelona da la razón a las alegaciones presentadas por ERC y Junts per Catalunya. “No puede prohibirse la participación en el debate por vía telemática, si bien deberán extremarse las cautelas para que esa circunstancia no comporte ventajas para ninguno de los candidatos”, expone.

El órgano electoral recuerda que tanto Junqueras como Comín son candidatos de su partido y que, antes de convocarse las elecciones y de que fueran designados, ya se conocía su condición de preso y de residente en Bélgica, respectivamente. La resolución de la Junta tiene un voto particular firmado por el vocal Pablo Nuevo, que teme que Comín y Junqueras, entrando por vía telemática, puedan obtener “alguna ventaja” respecto a los candidatos que estén en el plató.

La decisión de la Junta de Barcelona puede ser recurrida por PP y Ciudadanos ante la JEC que entonces, sí, pedirá a Prisiones que presente sus alegaciones antes de tomar una decisión. Solo entonces, la Junta Central se pronunciaría y, por tanto, se conocerían qué candidatos participan finalmente en el debate de este martes por la noche en TV3. Todo ello, en cuestión de horas.