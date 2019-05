Alfredo Pérez Rubalcaba, protagonista del final de ETA

“Para la gente ha acabado el terrorismo, pero para las víctimas, no. Para ellas sigue estando presente cada mañana, cada tarde y cada noche porque tienen a sus seres queridos enterrados. Por tanto, no hay que olvidarles nunca y por ellas hay que construir un relato de verdad de lo que pasó. Y lo que ocurrió es que la democracia ganó y ETA perdió”. Es el testamento humano y político que Alfredo Pérez Rubalcaba legó cuando ETA cesó definitivamente el 20 de octubre de 2011 y al que contribuyó decisivamente. No hay duda de que acabar con el terrorismo fue la responsabilidad de la que se sentía más orgulloso y a la que se dedicó más intensamente porque sabía que era la lacra heredada del franquismo aún sin resolver. De tal modo, que retirado de la política activa seguía en contacto con las víctimas y muy preocupado por cómo se escribía el relato del fin de ETA, que conocía como nadie porque fue protagonista clave. Por esa razón y, tras muchas dudas, decidió narrarlo en el documental El fin de ETA.

Solía decir que el final de ETA fue el mejor posible porque cesó sin lograr ninguno de sus objetivos políticos y con un comunicado de reconocimiento. Era cierto. No hubo más terrorismo ni amenazas. Pero ese final no fue casual. Hubo detrás mucha inteligencia política para la que Rubalcaba estaba especialmente dotado.

Aprendió de las experiencias antiterroristas de Felipe González y José María Aznar, cuyos logros reconoció y en los que ya coadyuvó cuando Joaquín Almunia le encargó la interlocución socialista con el Gobierno del PP en 1997. Como ministro del Interior asimiló que para afrontar con éxito un terrorismo como el etarra, con arraigo social, no era suficiente con el frente judicial y policial. Había que ganar la batalla de opinión en Euskadi, atraer al nacionalismo al campo democrático y aislar a los terroristas. Por eso respaldó el polémico proceso de diálogo con ETA en 2006. Para sortearlo con éxito tuvo que derrochar mucha inteligencia, convicciones y coraje políticos, apoyado por José Luis Rodríguez Zapatero, Jesús Eguiguren y otros.

Rubalcaba solía mostrar una foto de varios dirigentes de Batasuna desolados tras la rueda de prensa que ofrecieron, el 30 de diciembre de 2006, tras romper ETA el proceso de diálogo al atentar en la T4 de Barajas y asesinar a dos inmigrantes ecuatorianos. “Ahí empezó el enfrentamiento entre Batasuna y ETA, el último capítulo del terrorismo”, decía. Acertó. A partir de entonces, dirigió sus baterías a Batasuna: “O convencéis a ETA de que termine o rompéis con ella. O votos o bombas”. Logró que Batasuna convenciera a ETA, muy debilitada por redadas sucesivas, que terminara. Y que, a su vez, Sortu, surgida de sus cenizas, rechazara el terrorismo etarra en sus estatutos para ser legal. Fue el mejor final posible y es una lástima que no haya tenido el reconocimiento merecido en vida por la excesiva mezquindad política que nos rodea.