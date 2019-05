Los gobiernos del cambio se mantienen en Madrid y Barcelona

La actual alcaldesa de Madrid revalidaría su posición y podría seguir gobernando con su partido, Más Madrid, la capital de España en alianza más que probablemente con el PSOE de Pepu Hernández. La suma de esas dos formaciones alcanzaría entre 31 y 35 escaños cuando la mayoría absoluta está en 29, según la proyección avanzada este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas con un encuesta realizada a más de 17.600 personas. De las cinco grandes capitales españoles Vox, el partido de ultraderecha, solo logra concejales en Madrid (dos o tres) y Valencia (uno o dos).

Manuela Carmena ganaría así las próximas elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo, con el 33,8% de apoyos, según la macroencuesta del CIS publicada este jueves. La izquierda sumaría y podría gobernar en el Ayuntamiento, con un 52,2% de votos. Las derechas se quedan por debajo de la mayoría necesaria, con un 43,8% de estimación de voto. Madrid en Pie no consigue llegar al umbral del 5% y se queda fuera del Ayuntamiento.

Más Madrid, la plataforma con la que Carmena se presenta para revalidar su mandato, obtendría al menos un concejal más que en 2015, según la encuesta, que le otorga entre 21 y 23 concejales. El PP, que ahora tiene 21, caería a 13-15 concejales. El PSOE pasaría de sus nueve ediles actuales a entre 10 y 12. Ciudadanos subiría de los siete concejales logrados en 2015 con la candidatura de Begoña Villacís pasaría a tener ahora entre ocho y nueve. Vox, que no obtuvo representación municipal en 2015 y cosechó apenas el 0,6% de las papeletas (9.843) se estrenaría en el consistorio con dos o tres ediles.

La derecha, incluso de manera conjunta, no llegaría en el mejor de los casos a sumar 27 concejales, a dos de la mayoría absoluta. Ciudadanos se mantiene, pero no capitaliza la imagen y labor de Begoña Villacís estos años en la oposición. El PP es el que se descabalga desde la posición en la que le dejó en 2015 la entonces aspirante, Esperanza Aguirre, que llegó a congregar 563.000 votos pero no la mayoría absoluta y que poco después tuvo que dimitir forzada por los escándalos de corrupción de sus colaboradores más cercanos en su etapa al frente de la Comunidad de Madrid.

El aspirante socialista en la capital, Pepu Hernández, mostró inmediatamente su satisfacción: “Estoy contento porque el trabajo que estamos haciendo para comunicar las propuestas del PSOE está calando en la ciudadanía de Madrid. Estamos trabajando -y vamos a seguir seguir aún con más fuerzas y energía- para ganar en Madrid, porque la ciudad necesita caminar hacia el equilibrio y el progreso". El candidato del PSOE aceptó que por ahora esos datos son solo de una encuesta pero que demuestra que "la izquierda está en condiciones de parar los pies al trío de Colón”.

La situación en Barcelona

La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) confirma que las elecciones municipales en Barcelona serán cuestión de muy pocos votos. La alcaldesa de Barcelona y candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau, aventaja por la mínima a ERC, según los resultados de la encuesta que este jueves ha publicado el CIS. Los comunes sacarían entre 10 y 11 concejales (ahora tienen 11) y Ernest Maragall ahora en ERC entre 9 y 11, doblando su presencia actual en el consistorio. En porcentaje de voto, el sondeo apunta todavía a una menor diferencia: 23% los comunes y 22,9% los republicanos. El tercer y cuarto lugar se lo disputan, según la encuesta, el PSC (6-7 concejales) y el PDeCAT (5-7).

La opción encabezada en esta ocasión por el exprimer ministro de Francia, Manuel Valls, denominada Barcelona pel Canvi, solo concita entre cinco y seis concejales cuando la marca de la que procede, Ciudadanos, ya tuvo cinco ediles hace cuatro años. El PP que tenía tres ediles ahora estaría entre 2 y 3, y los radicales de la CUP bajarían de tres a dos.

En Valencia gana Ribó

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, revalidará el cargo y su formación, Compromís, será la más apoyada en la ciudad, obteniendo entre 9 y 11 concejales, según el CIS. Compromís ya alcanzó nueve ediles en 2015. En segundo lugar se situaría el PSOE, con entre 6 y 8 regidores, sobre los cinco actuales. La vigente coalición de Gobierno local, formada por ambos partidos más Podemos (hasta ahora València en Comú), que lograría entre 3 y 4 concejales, sumaría entre 18 y 23 concejales. La mayoría absoluta se alcanza con 17 regidores. En la derecha, el PP y Ciudadanos conseguirían entre 6 y 7 concejales ambos, y Vox entraría en el hemiciclo municipal con un 1 o 2 concejales.

Pronóstico para la izquierda en Sevilla

El PSOE y la izquierda mejoran su situación en Sevilla y podría gobernar cómodamente. Los socialistas suben en la capital de Andalucía de sus 11 concejales a entre 13 y 15, quedándose a uno solo de la mayoría absoluta (16). Que la podrían negociar con Adelante Sevilla que se queda entre cinco y seis ediles, recogiendo en parte los tres que tenia hasta ahora Participa Sevilla (tres) y los tres de Izquierda Unida. El PP baja de 12 ediles a entre ocho y 10 y Ciudadanos se estanca o en los tres que ya tenía o en todo caso subiría uno más. Vox tampoco logra representación en Sevilla.

Los populares se harían con Zaragoza

En Zaragoza, el PP ganaría las elecciones con unos resultados parecidos a los de los comicios de 2015. Esta vez, encabezados por Jorge Azcón, obtendría entre 9 y 10 ediles con el 24,2% de los votos, cuando ahora tiene 10, pero se quedarían a seis de la mayoría absoluta, que no sumarían tampoco con los tres o cuatro de Ciudadanos. La marca de Albert Rivera tiene ahora tres en la capital aragonesa.

En la siguiente posición saldría el PSOE, que conseguiría entre 8 y 9 representantes con la nueva cabeza de lista, Pilar Alegría, con el 23,5% y subiría de sus seis ediles actuales. Podemos tendría entre 4 y 5 ediles (11,8%) y Zaragoza en Común conseguiría entre 4 y 6 concejales (13). La Chunta Aragonesista (CHA) mantendría los 2 concejales que tiene actualmente. Vox no conseguiría representación en el Ayuntamiento de Zaragoza.