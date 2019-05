Reacciones tras las elecciones generales, en directo

EL PAÍS Torre-Pacheco, la huerta de votos de Vox El discurso antiinmigración dispara los apoyos a la extrema derecha en el municipio murciano, con un 30% de extranjeros. Por Rafa Burgos. Fotografía de Pepe Olivares. 03/05/2019 08:51

EL PAÍS Los programas electorales sitúan al PSOE más cerca de Podemos que de Ciudadanos Sánchez rechaza coaliciones de Gobierno, aunque el éxito de la investidura depende de la complicidad de un nutrido grupo de partidos Por José Manuel Romero. Fotografía de Uly Martín 03/05/2019 07:59

EL PAÍS Casado suaviza su estrategia y ofrecerá pactos a Sánchez El líder del PP quiere moderar su discurso para la campaña del 26-M con los candidatos locales y ubicar a Rivera a la izquierda para ocupar todo el centro. Por Javier Casqueiro http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/elpais/video/113/2019050213209965 02/05/2019 22:53

EL PAÍS Feijóo convoca un comité de dirección para analizar los resultados electorales. El presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha presidido este jueves el comité de dirección del partido a nivel gallego en el que sus integrantes han "analizado los resultados" de las elecciones generales del 28 de abril y "planificar la agenda" de la campaña de cara a los comicios municipales y europeos del próximo 26 de mayo. Según han ratificado fuentes de la formación, este sábado se dará el pistoletazo de salida a la "segunda vuelta" electoral en una romería en O Pino (A Coruña) a la que está previsto que asista el presidente nacional del PP, Pablo Casado. Este evento, según explican estas mismas fuentes, será una "demostración de fuerza" frente a unos 5.000 asistentes del "único partido" que presentará candidaturas en todos los ayuntamientos gallegos. (EP) 02/05/2019 22:44

EL PAÍS Junts per Catalunya plantea la suspensión de las elecciones europeas en los recursos del veto a Puigdemont, Comín y Ponsatí. Junst per Catalunya plantea en sus recursos que los tribunales del Estado pidan al Tribunal de Luxemburgo la suspensión de las elecciones europeas del 26 de mayo, con el fin de no privar de derechos "de manera irreparable" a los candidatos excluidos, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, y sus electores. La candidatura independentista sostiene en los recursos presentados ante un tribunal contencioso administrativo de Madrid, el Tribunal Supremo y la propia Junta Electoral Central (JEC) que la decisión de esta institución de vetar a los tres candidatos europeos es "ilegal y arbitraria". EL PAÍS 02/05/2019 22:25

EL PAÍS Tardà señala que Cataluña puede encumbrar o ser la tumba política de Sánchez. El dirigente de ERC Joan Tardà ha opinado este jueves en San Sebastián que los "casos" de Cataluña y del País Vasco pueden "encumbrar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "como estadista" o "ser su tumba política". "Sánchez sabe que es imposible poder encarar la, incluso, viabilidad del Estado español sin resolver el conflicto de las naciones que reivindicamos ejercer el derecho a la autodeterminación. De manera que el caso catalán, y también el del País Vasco, es evidente que pueden encumbrarle como estadista o ser su tumba política", ha dicho Tardà. (Efe) 02/05/2019 21:37

EL PAÍS Batet dice que el presidente tomará las decisiones para formar Gobierno "con toda tranquilidad". La ministra en funciones de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha dicho este jueves que confía en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “irá tomando decisiones con toda tranquilidad” para formar el nuevo Ejecutivo. En Osuna (Sevilla), Batet ha sido preguntada por los periodistas si formará parte del nuevo equipo del Sánchez y ha contestado: “Eso está por ver, de momento estamos con la celebración de unos grandes resultados”. (Efe) 02/05/2019 21:17

EL PAÍS Puente cree que el problema de Casado es que "nunca dice nada de lo que cree'". El portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, ha dicho este jueves que el "problema" que tiene el presidente del PP, Pablo Casado, es que "nunca dice nada de lo que cree", lo que, en su opinión, "pasa factura" entre los ciudadanos. Puente ha comparado a los partidos políticos con "barcos muy grandes" que, según ha advertido, cuando intentan girar en un palmo de terreno se parten. "Yo creo que es mejor los virajes un poco más asimilables", ha apostillado. "La ciudadanía ve mucho peor que se den bandazos a que te equivoques con la estrategia", ha proseguido Puente, para quien "hoy una cosa y mañana la contraria" no está bien visto por los ciudadanos, y ha defendido que "al final el éxito es la autenticidad", a lo que ha achacado el "éxito relativo" de Vox, liderado por Santiago Abascal, que "habla de aquello en lo que cree". (Efe) 02/05/2019 20:20

EL PAÍS Moreno analizará con el comité ejecutivo del PP andaluz la derrota del partido. El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reunirá este viernes al comité ejecutivo del PP andaluz por primera vez tras las elecciones generales del 28 de abril. En Andalucía, el PP pasó este domingo de ser la fuerza más votada en las elecciones generales de 2016 a situarse como la tercera, siendo superada por el PSOE, que ganó los comicios con 24 escaños y 1,54 millones de votos, y por Ciudadanos (Cs). (EP) 02/05/2019 19:38

EL PAÍS Reproches del PNV. El PNV ha reprochado a EH Bildu, Elkarrekin-Podemos y al PP que, después de presentarse como "enemigos irreconciliables" en la pasada campaña electoral, este jueves hayan vuelto a "unir sus fuerzas" en el Parlamento vasco con el único propósito de "obstaculizar" la labor del Gobierno vasco. EH Bildu, Elkarrekin-Podemos y el PP han unido sus votos para aprobar la tramitación de una proposición para devolver a los empleados públicos las primas por jubilación anticipada que les fueron retiradas por los recortes en el gasto público durante la crisis económica. (EP) 02/05/2019 18:14

EL PAÍS Torra mantiene la Creu de Sant Jordi a la expresidenta del Parlament que comparó a la oposición con cerdos El presidente catalán dice que De Gispert borró el tuit y da por zanjada la polémica Foto: Núria de Gispert, en una imagen de archivo. Albert Garcia 02/05/2019 17:42

EL PAÍS La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) presentará alegaciones al expediente abierto por la Junta Electoral Central. La CCMA ha anunciado este jueves que presentará alegaciones al expediente sancionador que le ha abierto la Junta Electoral Central (JEC) por la emisión del documental Un procés dins el procés dentro del programa de TV3 Sense ficció el martes 9 de abril, dos días antes de que empezara la campaña de las elecciones generales. "La CCMA debe hacer alegaciones. Hay margen aún para hacerlas. Después, la JEC hará propuesta de resolución en que fijará la cantidad, y podremos hacer más alegaciones, y finalmente hará la resolución definitiva", han explicado en un comunicado. (EP) 02/05/2019 17:34

EL PAÍS Quim Torra da por zanjada la polémica sobre el tuit ofensivo de Nùria de Gispert. "Creo que este tema está resuelto, me he enterado mientras viajaba ayer y hoy. Se ha retirado el tuit. La Cruz de Sant Jordi premia una trayectoria, doy esta polémica por zanjada", ha afirmado Quim Torra, que ha viajado a Bruselas para reunirse con el expresidente Puigdemont. Por lo tanto, Torra no retirará a De Gispert el galardón, informa Álvaro Sánchez. El PSC y Cs piden retirar la Creu de Sant Jordi a la expresidenta del Parlament por comparar a la oposición con cerdos De Gispert borra su polémico tuit y dice que no quería llamar "cerdo" a nadie. Foto: La expresidenta del Parlament Núria de Gispert (der.) y el expresident Artur Mas saludan a los Reyes, en 2014, durante la entrega de los premios Príncipe de Girona. (Efe) 02/05/2019 15:58

EL PAÍS Núñez Feijóo insiste en que el PP no debió girar a la derecha. El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido "errores de estrategia y de posicionamiento político" en la campaña electoral del 28-A, en la que ha reconocido que han hecho las cosas mal y sus "giros no han sido los adecuados". Tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, ha explicado que ha hablado con Pablo Casado y ha afirmado que el partido está "orientado, sabiendo lo que ha ocurrido" sobre todo con esos 2,5 millones de votantes a Vox que en otros momentos eligieron al PP. "No hemos sabido explicar que votar a Vox era la garantía de éxito para un gobierno de socialistas con el populismo. No hemos sido claros, didácticos, hemos tenido discursos contradictorios... Era la primera vez que nos enfrentábamos a este supuesto [división de voto] y no lo hemos hecho bien", ha añadido. En su opinión, si su partido es capaz de captar esta "masa electoral" en las elecciones municipales, autonómicas y europeas de este mes "la remontada" y "el vuelco" serían posibles. Informa Efe. 02/05/2019 15:07

EL PAÍS Ampliamos información sobre la decisión de la Junta Electoral contra un programa de TV3. La Junta Electoral expedienta a la CCMA por un reportaje sobre familias de presos independentistas Ciudadanos presentó un recurso por la emisión del programa dos días antes del inicio de la campaña electoral Foto: Instalaciones de TV3. (Massimiliano Minocri) 02/05/2019 15:01

EL PAÍS La Junta Electoral abre expediente a TV3. La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto un expediente sancionador a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) por el documental Un procés dins el procés dentro del programa de TV3 Sense ficció el martes 9 de abril, dos días antes de que empezara la campaña de las elecciones generales. El proceso parte de un recurso de Ciudadanos a la Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona, que lo desestimó, pero ahora la JEC revoca esta decisión al considerar que la emisión del reportaje vulneró "el principio de neutralidad informativa" de los medios públicos en un proceso electoral. También considera que el reportaje, que muestra el proceso emocional de las familias de los presos juzgados por el 1-O, ofrece "una imagen de victimización de un sector de la sociedad catalana que resulta abiertamente favorable" a los partidos independentistas. Por eso, piden a TV3 extremar el cuidado para evitar contenidos audiovisuales en procesos electorales porque, a su juicio, el reportaje "favorecía las posiciones ideológicas de una parte de las formaciones políticas" que se presentaban a las generales. Informa Europa Press. 02/05/2019 14:44

EL PAÍS Pablo Casado se rodea de sus candidatos por Madrid. El presidente de los populares ha posado esta mañana junto a sus dos candidatos a las elecciones municipales y autonómicas en Madrid, José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso, respectivamente, en los actos de celebración del Día de la Comunidad de Madrid. El presidente de los populares ha posado esta mañana junto a sus dos candidatos a las elecciones municipales y autonómicas en Madrid,respectivamente, en los actos de celebración del Día de la Comunidad de Madrid. https://twitter.com/pablocasado_/status/1123929399227764736 02/05/2019 14:39

EL PAÍS Fernández Vara aplaude que Sánchez hable con todos. El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aplaudido la "magnífica manera" con la que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha iniciado la "andadura" hacia la formación del nuevo Gobierno y la constitución de las Cortes tras las Elecciones Generales a través del "diálogo" con líderes de los partidos. Vara, a preguntas de los periodistas por los encuentros que prevé mantener Sánchez la próxima semana con los líderes de PP, Cs y Unidas Podemos y los posibles pactos que podrían surgir, ha apuntado que "lo que plantea el presidente del Gobierno es algo tan sencillo como que hay que hablar". (EP) 02/05/2019 13:51

EL PAÍS Denunciada una monja por cambiar las papeletas de dos ancianas en Bilbao La Junta Electoral de Bizkaia remite a la Fiscalía la actuación de la religiosa, que presenciaron dos apoderados de Elkarrekin Podemos. Reportaje de Pedro Gorospe. Foto: Una monja reparte papeletas entre compañeras de su congregación, en un colegio Santiago de Compostela. (Óscar Corral) 02/05/2019 13:39

EL PAÍS Futuro posible Gobierno socialista en Madrid. ¿Estaría Ángel Gabilondo más cómodo con Errejón o Aguado? "Yo estoy cómodo con todo aquel que quiera reformar la Comunidad de Madrid con una idea de progreso", ha respondido en una entrevista en La Sexta. 02/05/2019 13:35

EL PAÍS ¿Gobierno de coalición o en solitario? El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el PSOE, Ángel Gabilondo, ha valorado que ambas modalidades son "razonables y posibles" y ha llamado a la "paciencia" para determinar por cuál de ellas opta finalmente el PSOE. Ha precisado que Pedro Sánchez tiene tiene que "medir, valorar y estudiar las propuestas" que recibe de la oposición, en referencia a la de Unidas Podemos de un Gobierno en coalición. Se ha referido a la idea de la coalición izquierdista como una iniciativa que Sánchez agradece, si bien, en todo caso, entiende que el presidetiene tiene la "obligación" de escuchar también a otras fuerzas. 02/05/2019 13:34

EL PAÍS Ángel Garrido: "El centro solo está en Ciudadanos, no en el PP". El expresidente de la Comunidad de Madrid con el PP, que fichó por Ciudadanos para las elecciones autonómicas, ha dicho en La Sexta que no insultan a otras fuerzas políticas y que su nuevo partido representa el centro liberal. 02/05/2019 13:29

EL PAÍS Ofrenda a la tumba de Pablo Iglesias. La presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, Beatriz Corredor, ha puesto flores esta mañana en las tumbas del fundador del PSOE, y de otras figuras destacadas de la historia del partido, que hoy cumple 140 años. https://twitter.com/fpabloiglesias/status/1123892503067885568 02/05/2019 13:18

EL PAÍS Ataques a Maroto desde el PSE. La secretaria general del Partido Socialista de Euskadi-Euskadizko Ezkerra, Cristina González, ha destacado que las elecciones generales "se han llevado por delante" a los "tramposos" y al "vocero mayor" de la "derecha extrema", en referencia al vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, a quién ha reprochado sus "mentiras" durante la pasada campaña electoral. 02/05/2019 12:50

EL PAÍS Díaz Ayuso no quiere poner "etiquetas" a Vox. La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado poner "etiquetas" a Vox aunque ha hecho hincapié en que hay cosas que no pactará con esta formación. Para la candidata del PP, el partido que lidera Santiago Abascal tiene "postulados" que no comparte como "acabar con el estado autonómico", irse "de Europa", el debate "de las armas" o "mandar el Orgullo Gay a la Casa de Campo". Pero, ha reconocido que tienen muchos votantes que se han ido y que procedían "desencantados" del PP. (EP) 02/05/2019 12:45

EL PAÍS Gabilondo ve bien que Sánchez hable con todos. El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ve "bien" que el presidente del Gobierno en funciones y ganador de las elecciones generales del domingo, Pedro Sánchez, establezca como "procedimiento" hablar "con todo el mundo" para después, ya, presentar la propuesta que tiene para el país. A su llegada a la Real Casa de Correos por motivo de la festividad de la Comunidad de Madrid, Gabilondo ha señalado que la política "además de otras cosas es también oficio" y hay un procedimiento y hay que establecerlo. "Me parece bien que el presidente establezca como procedimiento que hay que hablar con todo el mundo, ver cuáles son sus proyectos, expectativas y programas y de ahí, se dilucirá la propuesta para el país", entiende Gabilondo, preguntado por las reuniones que tiene ya cerradas Sánchez. (EP) 02/05/2019 12:42

EL PAÍS José Luis Ábalos, en los actos del 140º aniversario del PSOE. El secretario de Organización y ministro de Fomento en funciones ha participado en los actos de conmemoración de los socialistas. "Junto a la satisfación del domingo, suponen mucha responsabilidad", ha dicho, refiriéndose a las elecciones del pasado día 28. "Tenemos que sacar adelante a un país, para todos y para todas", ha añadido. "Una seña de identidad es la cohesión social: somos el partido que más ha unido en España", ha comentado, tras rechazar el uso de los insultos en la pugna política. 02/05/2019 12:39

EL PAÍS Interior neutralizó el 28-A numerosos ciberincidentes y bulos de baja peligrosidad Policía y Guardia Civil ponen en marcha un nuevo protocolo para proteger de ataques informáticos y fake news las elecciones del 26 de mayo. Información de Óscar López-Fonseca y Miguel González. Foto: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su visita el sábado al Centro Nacional de Datos. (Efe) 02/05/2019 12:25

EL PAÍS Casado actuará como líder de la oposicion con Sánchez. El presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho que en su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevista para este lunes, ejercerá "el liderazgo de la oposición" que le han dado las urnas y señalará la necesidad de "reformas económicas" y "recuperar la legalidad, la convivencia y la prosperidad en Cataluña". "Al señor Sánchez le voy a decir algo parecido a lo que le dije en agosto en nuestra última reunión en Moncloa, y es que en España hay que hacer reformas económicas (yo le ofrecí nuestro apoyo en los presupuestos para bajar impuestos, para amortizar deuda y para reducir el déficit, la contestación fue pactarlos con Podemos) y que hace falta recuperar la legalidad, la convivencia y la prosperidad en Cataluña (para eso le ofrecí aplicar la Constitución allí, aunque la respuesta fue el pacto de Pedralbes con el señor Torra)", ha explicado Casado. (EP) 02/05/2019 12:22

EL PAÍS Aguirre se sorprendió por el fichjae de Garrido por Ciudadanos. La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha reconocido que fue "una sorpresa" el fichaje del también expresidente regional Ángel Garrido por Ciudadanos, aunque ha remarcado: "cada uno es libre de hacer lo que le parece". "Parece ser que el señor Garrido quería ir al Senado y no podía ir a las listas europeas por una cuestión familiar, de custodia compartida. Parece ser, es lo que me han dicho a mí (...)", ha espetado a continuación ante los medios de comunicación, en el acto de celebración del 2 de Mayo, la fiesta regional de Madrid, que tiene lugar en la Real Casa de Correos. (EP) 02/05/2019 12:20

EL PAÍS García Egea, candidato a concejal. Teodoro García Egea se presenta como último en la lista municipal de Güejar Sierra, un pueblo de casi 3.000 habitantes a media hora de Granada. Allí gobierna el PP con mayoría absoluta aunque en las generales, el PSOE ha tenido más votos. Informa Javier Arroyo. 02/05/2019 12:16

EL PAÍS El socialista Juan Espadas, actual alcalde de Sevilla, aboga por un Gobierno en solitario de Sánchez y presenta su propia experiencia en esta legislatura: "Si yo he gobernado solo con 11 concejales [de un total de 31], Pedro Sánchez con 123 diputados va a gobernar con más facilidad". En estos cuatro años, Espadas ha sacado adelante los presupuestos pactando con distintas fuerzas políticas. Informa Eva Sáiz. 02/05/2019 12:14

EL PAÍS Vox pide al PP que rectifique. Vox ha exigido este jueves al presidente del PP, Pablo Casado, una rectificación tras situarle en la extrema derecha como condición para sentarse a negociar el Presupuesto autonómico en Andalucía con la coalición de PP-A y Ciudadanos (Cs), que cuenta con el apoyo de esta formación en virtud de un acuerdo de investidura firmado con el Partido Popular. Así lo ha trasladado en rueda de prensa el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, que ha incidido en que "no es razonable" sentarse a negociar "con quien nos insulta" y con quien profiere hacia su partido "descalificaciones gratuitas". (EP) 02/05/2019 12:12

EL PAÍS Las declaraciones de Esperanza Aguirre criticando a Mariano Rajoy: "Culpables somos nosotros, todos los que formamos el PP, porque no hemos sido capaces de frenar la desbandada, que no ha empezado ahora, que empezó cuando Mariano Rajoy dijo en Elche: 'liberales y conservadores que se vayan al partido liberal y al partido conservador', y algunos de ustedes recordarán que posiblemente lo decía por mí, yo no me fui". https://twitter.com/telemadrid/status/1123871325976780800 02/05/2019 11:50

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, en los actos del Dos de Mayo, preguntado sobre las declaraciones de Esperanza Aguirre: "Respecto a Vox, también tenemos elecciones europeas, y creo que no les va a ser fácil explicar a los españoles que no respetan esta UE". 02/05/2019 11:19

EL PAÍS Esperanza Aguirre responde a la pregunta de si Pablo Casado debe dimitir, en los actos del día de la Comunidad de Madrid. "Hemos tenido una derrota muy importante. En las derrotas, lo importante es levantarse". 02/05/2019 11:13

EL PAÍS Esperanza Aguirre, en Telemadrid. "No hemos sabido frenar la desbandada" https://twitter.com/telemadrid/status/1123871325976780800 02/05/2019 10:46

EL PAÍS Iceta: "¿Quién puede imaginar una colaboración de Gobierno con quien dice que quiere liderar la derecha? El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que el PSOE no gobernará con Cs por la "deriva" que ha tomado y que su socio prioritario es Unidas Podemos, aunque ha reiterado que aspiran a gobernar en solitario con apoyos externos. En una entrevista de TV3, Iceta ha recordado este jueves que "Ciudadanos ya ha dicho que quiere liderar la derecha y la oposición; ¿quién puede imaginar una colaboración de Gobierno con quien dice que quiere liderar la derecha y quiere liderar la oposición?". Informa Europa Press. 02/05/2019 09:58

EL PAÍS Puig pide gobiernos "estables". El president del Consell, Ximo Puig, ha afirmado este jueves, sobre la posibilidad de que el presidente en funciones Pedro Sánchez opte por un Gobierno en minoría, que deben conformarse gobiernos "lo más estables posibles" y ha confiado en que exista un Ejecutivo central "cómplice" con la Generalitat Valenciana. Informa Efe. 02/05/2019 09:41

EL PAÍS Alfonso Guerra: "Someterse todos los jueves y viernes a votaciones desgasta" El exdirigente socialista Alfonso ha descartado para los pactos de Gobierno la opción independentista "porque el propio Gobierno lo ha hecho". Para Guerra es más sencillo un pacto de investidura que uno de Gobierno: "Someterse todos los jueves y viernes a votaciones desgasta", ha advertido. Guerra ha querido destacar el resultado en Cataluña: "Frente a los que hablan de referéndum sí o no, hay que destacar que los partidos independentistas obtuvieron 1.600.000 votos el 28-A, por más de 2,4 millones de los constitucionalistas". Informa Eva Saiz. 02/05/2019 09:21

EL PAÍS Alfonso Guerra: "Los electores han colocado al PSOE en una posición en la que puede pactar hacia los dos lados: centro e izquierda" El exdirigente socialista Alfonso Guerra ha valorado esta mañana en Sevilla los resultados del 28-A. Respecto de la debacle del PP ha afirmado que "entre las diferentes opciones de centro el electorado ha sido inteligente y ha eliminado una de las opciones que se decía de centro". Respecto del PSOE ha sostenido que "los electores lo han colocado en una posición en la que puede pactar hacia los dos lados: centro e izquierda", pero ha recalcado que la opción de negociar con Ciudadanos parece muy difícil debido a la mala relación de sus líderes (Sánchez y Rivera). Informa Eva Saiz. 02/05/2019 09:08

EL PAÍS El PSOE ofrece a Iglesias un pacto programático fuera del Gobierno El planteamiento de Pedro Sánchez choca abiertamente con la intención de los izquierdistas de entrar en el Ejecutivo Por Anabel Díez y Lucía Abellán 02/05/2019 08:25

EL PAÍS La Junta Electoral envía a la Fiscalía el robo de votos de una monja. La Junta Electoral de Bizkaia ha decidido enviar a la Fiscalía una denuncia del PSE-EE sobre una monja que supuestamente robó el voto de varias ancianas a favor del PP en un colegio de Bilbao durante las elecciones generales del pasado domingo. Según ha informado el PSE-EE, la Junta Electoral Provincial ha aceptado esta tarde la petición hecha por este partido de poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía por si fuesen constitutivos de delito. Según denunciaron inicialmente dos apoderados de Elkarrekin Podemos en un colegio electoral de la capital vizcaína, una monja fue descubierta el pasado domingo metiendo papeletas del PP en los sobres de votación de varias ancianas de la residencia de La Misericordia a las que acompañaba, que le habían solicitado que introdujera en el sobre papeletas de otras candidaturas diferentes. Durante el escrutinio general realizado este miércoles en el Palacio de Justicia de Bilbao, y en el momento en que se iniciaba la revisión de los datos de la Mesa 8.16.A del colegio electoral de La Misericordia, donde se produjeron los hechos, el representante del PSE-EE, Ekain Rico, ha solicitado la apertura del acta de esa mesa, que recoge lo ocurrido, y ha pedido el traslado del documento a la Fiscalía. Tras una deliberación de la Junta Electoral, el presidente de la misma ha comunicado que aceptaba la petición de los socialistas y daba trámite de la misma al Ministerio Fiscal para la comprobación de los hechos, ha informado el PSE-EE. (Efe) 01/05/2019 22:56

EL PAÍS El voto exterior quita un senador al PP a favor del PSOE en Segovia. El PSOE ha logrado arrebatar un senador al PP en Segovia, tras el recuento del voto exterior, por lo que obtienen dos representantes cada formación en esta circunscripción. El PSOE ha recibido la notificación de la Junta Electoral Provincial con la confirmación del cambio, que en el recuento del pasado domingo, sin la inclusión del voto de los residentes en el exterior, se había quedado con tres para los populares y uno para los socialistas. Una diferencia de 29 votos ha servido para otorgar el cuarto senador por Segovia al PSOE, en concreto al alcalde de Valverde del Majano, Javier Lucía, que ha obtenido 24.761 votos, 29 más que el tercer senador del PP, el diputado provincial José Luis Sanz Merino, que ha logrado 24.732 apoyos. Después del recuento del voto exterior, el PP obtiene dos senadores por Segovia, Paloma Sanz y Juan José Sanz Vitorio y el PSOE, por primera vez, obtiene también dos, Ana María Agudíez y Javier Lucía. (Efe) 01/05/2019 22:00

EL PAÍS Bea Talegón y Gonzalo Boye: de enemigos en Twitter a compartir lista electoral La tertuliana criticó al abogado de Puigdemont su pasado como colaborador de ETA y ahora son candidatos por Junts per Catalunya a las europeas Foto: El abogado Gonzalo Boye. 01/05/2019 21:06

EL PAÍS Soria ¡YA! pide a los políticos que se comprometan contra la despoblación. La Plataforma Soria ¡YA! ha reclamado a los partidos políticos que "aprovechen" la nueva cita con las urnas en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo para exponer sus programas y propuestas para hacer frente a la despoblación. Así, este colectivo ciudadano ha exigido a las distintas formaciones que "no hagan oídos sordos" al clamor ciudadano que se escuchó hace un mes en la histórica manifestación contra la despoblación. "Aquel día una impresionante marea humana se movilizó en Madrid para demandar inversiones y planes integrales de actuación que reviertan la sangría demográfica que asola a buena parte del interior del país, y de forma específica, a Soria", indica la plataforma en un comunicado. (EP) 01/05/2019 20:23

EL PAÍS Ximo Puig anuncia cambios en la arquitectura del Gobierno valenciano Oltra insiste en que lo importante ahora es hablar del contenido del nuevo acuerdo no de quien gestionará las áreas. Por Cristina Vázquez Foto: Mónica Oltra y Ximo Puig, juntos por primera vez tras las elecciones del domingo, en la manifestación del Primero de Mayo en Valencia 01/05/2019 19:23

EL PAÍS ERC pide a Sánchez que visite a Junqueras en la cárcel durante la ronda de consultas Junts per Catalunya insta al ganador de las elecciones a que elija "si va hacia la represión o hacia el diálogo". Información de Camilo S. Baquero. Foto: Roger Torrent, president del Parlament. (EP) 01/05/2019 18:48

EL PAÍS Susana Díaz. "Este país dio el domingo una lección de democracia, con un proyecto inclusivo, y dijo 'no' a la suma de las derechas que se hizo en Andalucía, por eso tampoco vamos a permitir que esa suma se de en los ayuntamientos", añadido Susana Díaz en Rincón de la Victoria (Málaga) donde ha ido a apoyar a Antonio Sánchez en su candidatura a alcalde del municipio. Informa Nacho Sánchez. 01/05/2019 17:24

EL PAÍS Susana Díaz llama a los votantes a "rematar la faena". La secretaria general del PSOE-A ha hecho un llamamiento en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria este miércoles a "rematar la faena" en las municipales del próximo 26 de mayo, tras los resultados obtenidos el pasado domingo en las generales. "Los españoles le dijeron al conjunto de este país que no vais a hacer en España lo que habéis hecho en Andalucía y tampoco vamos a dejar que lo hagan el 26 de mayo en los ayuntamientos del conjunto de nuestro país". (EP) 01/05/2019 17:17

EL PAÍS La presidente de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, acusa a Casado de "volver a estafar a sus votantes". El líder popular calificó a su formación de "extrema derecha" este martes. El líder popular calificó a su formación de "extrema derecha" este martes. https://twitter.com/monasterioR/status/1123600847793995776 01/05/2019 17:13

EL PAÍS ¿Cuánto y a quién subirá el Gobierno de Sánchez los impuestos en 2020? El Ejecutivo espera que el gran aumento de la recaudación fiscal procederá de la mejora de la actividad económica. Reportaje de Jesús Sérvulo González. Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá; y la ministra de Economía, Nadia Calviño. (EP) 01/05/2019 16:33

EL PAÍS ERC y PSC subieron en todos los barrios de Barcelona el 28-A El informe sobre las elecciones de la Oficina municipal de Datos indica que comunes y PP cayeron en toda la ciudad. Información de Clara Blanchar. 01/05/2019 14:28

EL PAÍS ERC emplaza a Sánchez a reunirse con Junqueras en la cárcel. Según Roger Torrent, el mensaje de las elecciones del 28-A en Cataluña fue "muy claro": "Diálogo y solución democrática al conflicto político entre Cataluña y el Estado". "Este mensaje debería escucharlo el presidente Sánchez, que debería ir a Soto del Real a hablar con Oriol Junqueras, no solo porque representa a ERC, sino porque representa a la fuerza ganadora el domingo en Cataluña, representa el diálogo, representa la voluntad de encontrar esta solución democrática, un referéndum, para el conflicto entre Cataluña y el Estado español", ha indicado Torrent, que ha participado en la manifestación del Primero de Mayo en Barcelona. 01/05/2019 14:26

EL PAÍS ERC emplaza a Sánchez a reunirse con Junqueras en la cárcel. Esquerra Republicana de Cataluña ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a reunirse en la prisión de Soto del Real con el líder republicano Oriol Junqueras, porque como fuerza ganadora el 28A en Cataluña representa el diálogo y la voluntad de encontrar una "solución democrática" al procés. Así lo ha solicitado el presidente del Parlament, Roger Torrent, después de que fuentes de Moncloa han anunciado que el presidente en funciones se reunirá la próxima semana con los líderes del PP, Cs y Unidas Podemos, pero por el momento no con los republicanos. 01/05/2019 14:26

EL PAÍS Quim Torra, en Madrid. El president de la Generalitat visita este miércoles a los siete políticos presos en dos cárceles madrileñas. Torra ha llegado a la cárcel de Soto del Real poco antes de las 10 de la mañana. En esa prisión están encarcelados el expresidente de la ANC Jordi Sànchez; el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras; los exconsejeros Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Esta tarde visitará a las presas encarceladas en Alcalá Meco, la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell y la exconsellera de la Generalitat Dolors Bassa. (Efe) 01/05/2019 13:21

EL PAÍS José Luis Ábalos (PSOE) en la manifestación del 1 de mayo. El número tres del PSOE ha respondido a la petición de los sindicatos de formar un Gobierno "progresista" que derogue las reformas laborales y acabe con la precariedad y las desigualdades sociales. Así se expresaron los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, antes de iniciar la marcha de la manifestación del Primero de Mayo en Madrid. Según los líderes sindicales, la victoria socialista en las elecciones del domingo es la oportunidad de abordar una agenda social con un Gobierno de izquierdas que permita luchar contra las desigualdades, así como hacer un reforma fiscal que obre más ingresos. Informa Miguel Ángel Noceda. 01/05/2019 13:17

EL PAÍS José Luis Ábalos (PSOE) en la manifestación de1 1 de mayo. El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento ha dicho en la manifestación del Primero de Mayo que su partido es partidario de mantener un Gobierno monocolor, "como ha sido hasta la fecha" desde que tomó el poder tras la moción de censura, y realizar acuerdos problemáticos con el resto de grupos parlamentarios. En ese sentido, rechazó una alianza con Ciudadanos como piden los empresarios, por "la actitud cerrada" que ha mostrado, y abrió la puerta a pactos con Podemos, sobre todo en la lucha contra la desigualdad y la precariedad sobre la que coinciden en sus planteamientos. Informa Miguel Ángel Noceda. 01/05/2019 13:15

EL PAÍS Iglesias en la manifestacion del 1 de mayo. El líder de Unidas Podemos ha insistido en reclamar un Gobierno de coalición con los socialistas. Ha dicho que la entrada de su formación en el Ejecutivo es el único modo de que este "sea de izquierdas", y ha añadido: "Sabemos que van a llegar muchas presiones de grandes poderes económicos". 01/05/2019 12:56

EL PAÍS Cataluña. El conseller de Trabajo catalán, Chakir el Homrani, de Esquerra Republicana de Catalunya, ha llamado a derogar las reformas laborales y recuperar la democracia en el mundo del trabajo para que haya "igualdad de condiciones entre los empresarios y los representates de los trabajadores", además de "un marco normativo que no favorezca la precariedad". El Homrani participa en la manifestación del 1 de mayo en Barcelona. 01/05/2019 12:50

EL PAÍS El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, asiste a la manifestación del 1 de mayo de Madrid: "Para los socialistas es muy importante el 1 de mayo. Está muy vinculado a la historia del movimiento obrero y por lo tanto es muy importante para un partido que surgió de la organización del mundo obrero", ha dicho. 01/05/2019 12:45

EL PAÍS Desde su cuenta oficial en Twitter, el PSOE insiste en el mensaje de la noche electoral: gobernar en solitario, pero abierto a sectores progresistas. https://twitter.com/PSOE/status/1123536936507981824 01/05/2019 12:41

EL PAÍS Pablo Iglesias, en la Sexta. "Lo primero es discutir de programa, y luego ver los equipos y los programas. Poner un nombre encima de la mesa será lo último. Habrá presiones para que no estemos en el Gobierno. Estamos preparados para resistirlas". 01/05/2019 11:53

EL PAÍS Pablo Iglesias, en la Sexta. "Hemos sabido por la prensa que Sánchez se va a reunir con Casado y Rivera. Nos ha sorprendido mucho enterarnos por los medios de comunicación. Si se va a reunir con las derechas, vamos a saber de qué hablan y qué están negociando". 01/05/2019 11:47

EL PAÍS Sánchez se reunirá la próxima semana en La Moncloa con Casado, Rivera e Iglesias El presidente en funciones aún no ha convocado a Vox ni a los partidos nacionalistas Le aquí la información completa de Anabel Díez. 01/05/2019 11:30

EL PAÍS Iglesias insiste en entrar en el Gobierno. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha insistido en que Unidas Podemos quiere "ser Gobierno" para hacer que "se cumpla la ley y que se respeten los derechos de los trabajadores". Además, ha asegurado que si forman parte del Ejecutivo las grandes multinacionales "pagarán los impuestos donde facturan los beneficios". "La cuarta economía de la zona euro necesita un Gobierno que defienda a sus trabajadores y que invite a las grandes multinacionales a hacer negocios aquí cumpliendo con la Constitución y respetando los derechos de los trabajadores y, por supuesto, pagando los impuestos donde factura los beneficios que es en España", ha explicado Iglesias después de reunirse con representantes del Comité de Empresa de Amazon en el Día Del Trabajador. Información de Europa Press. 01/05/2019 11:28

EL PAÍS Torra premia a la expresidenta del Parlament reprobada por vejar a Arrimadas en Twitter Núria de Gispert ha pedido a la líder de Ciudadanos que se marche de Cataluña. Información de Camilo S. Baquero. 01/05/2019 10:26

EL PAÍS Sánchez se reunirá para la semana con Casado, Rivera e Iglesias. El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá en Moncloa la próxima semana con los lideres del PP, Ciudadanos y Unidas Podemos para analizar la situación política tras las elecciones del 28-A. La primera reunión será con Pablo Casado el día 6 de mayo, a las 13.00. Al dia siguiente, 7 de mayo, el presidente Sánchez recibirá a Albert Rivera a las 11.00 y a Pablo Iglesias, a las 17.00, según ha informado el Gobierno. 01/05/2019 10:14

EL PAÍS Termina la entrevista del diputado del PP por Málaga Pablo Montesinos en Cadena SER. 01/05/2019 09:34

EL PAÍS Pablo Montesinos, que este 28-A logró un escaños al Congreso con el PP por Málaga: "Casado ya está pensando en la remontada. Ha dado la cara ante los medios de comunicación, se ha hecho un diagnóstico certero y el objetivo es recuperar al votante de centroderecha". 01/05/2019 09:33

EL PAÍS Pablo Montesinos, que este 28-A logró un escaños al Congreso con el PP por Málaga: "Yo estoy absolutamente seguro de que Aznar va a seguir ayudando al PP. Todos debemos seguir ayudando al PP porque todo sumo, todo lo que sea ensanchar, suma". 01/05/2019 09:32

EL PAÍS Pablo Montesinos, que este 28-A logró un escaños al Congreso con el PP por Málaga: "Los resultados en Andalucía en las elecciones generales han sido malos, en la provincia de Málaga han sido malos, se lo reitero. Por eos tenemos que hacer autocríticas todos. Tenemos que tratar de abarcar el espectro de centroderecha". 01/05/2019 09:32

EL PAÍS Pablo Montesinos, que este 28-A logró un escaños al Congreso con el PP por Málaga, en Cadena SER: "La fórmula andaluza [con Vox] está funcionando perfectamente". 01/05/2019 09:31

EL PAÍS Joan Tardà, diputado de ERC hasta este 28-A: "Cuanto más se parezca la manera de hacer política del independentismo en cómo es y somos como sociedad, menos dificultoso será el camino hacia la victoria. De entrada, ser más y encontrarnos en el camino con compatriotas que no piensan igual. Este es el miedo del poder en Madrid y e los Borbones". https://twitter.com/JoanTarda/status/1123485539708080128 01/05/2019 09:16

EL PAÍS Cayetana Álvarez de Toledo, sobre Vox, en Cope: "Siempre he dicho lo mismo: Vox es un partido nacinalista". https://twitter.com/populares/status/1123472285481017350 01/05/2019 08:47

EL PAÍS Cayetana Álvarez de Toledo, sobre la liberación de Leopoldo López, en Onda Cero: "Lilian Tintori me envió un WhatsApp ayer diciendo 'Leo está libre. Ya está fuera de casa, con Juan. Se acerca la liberación'. Al segundo me envió una foto. A partir de ahí no hemos podido volver a hablar. No sé dónde están ahora". https://twitter.com/populares/status/1123472285481017350 01/05/2019 08:45

EL PAÍS Podemos apuesta por un Gobierno de áreas compartidas con el PSOE La formación de Iglesias se mantiene a la espera de que Sánchez confirme si se va a sentar a negociar Por Ana Marcos. Fotografía de Álvaro García. 01/05/2019 08:40

EL PAÍS Casado afirma que Javier Maroto seguirá siendo de su "absoluta confianza". https://twitter.com/pablocasado_/status/1123323646506872833 30/04/2019 23:29

EL PAÍS El sector más centrista de Cs asume que la estrategia del giro a la derecha funcionó El ala progresista, favorable a un acuerdo con el PSOE, no tiene previsto abrir el debate para reconsiderar el veto al menos hasta después de las autonómicas. Por Elsa García de Blas Foto; Albert Rivera preside la reunión del comité permanente de Ciudadanos en la sede del partido. Jaime Villanueva 30/04/2019 23:25

EL PAÍS Los barones reniegan del giro a la derecha para captar voto moderado Feijóo pide abrir el partido hasta “el centroizquierda”. Por Natalia Junquera y Cristina Huete Foto: El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, este martes. Oscar Corral 30/04/2019 23:12

EL PAÍS Excluida de las municipales Coalición por Melilla La Junta Electoral de Zona les excluye de las elecciones al estimar que no cumple los criterios de paridad. Por Anabel Díez 30/04/2019 23:10

EL PAÍS La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, ha afirmado que si el presidente del PP, Pablo Casado, ahora considera ya a Vox "de extrema derecha lo mismo se tiene que replantear qué hacen en Andalucía", donde, ha recordado, "han dejado que Vox les apoye y tienen una coalición a tres, junto con Ciudadanos". (EP) 30/04/2019 23:04

EL PAÍS Alfonso Guerra habla de pactos postelectorales. El exvicepresidente del Gobierno socialista Alfonso Guerra cree que una alianza entre Pedro Sánchez y Albert Rivera podría dar "más estabilidad" a un futuro gobierno y considera que es un "problema" que se encuentren enfrentados, una situación ante la que dice que "es absurdo" hacer recomendaciones. "Es absurdo recomendar a nadie cosas cuando han dicho con toda claridad lo que no pretenden, o lo que no van a hacer", ha afirmado Alfonso Guerra poco antes de presentar su libro "La España en la que creo" en A Coruña, acompañado por el exalcalde Francisco Vázquez. Según ha explicado, no es posible un pacto por "algún tipo de animadversión personal que se ha originado después de un intento de Gobierno entre los dos dirigentes" anteriormente. En este contexto, el otro pacto posible, entre Unidas Podemos y el PSOE, dice que "no es muy recomendable para el bien de la nación", ha revelado Alfonso Guerra, que ha mostrado mayor simpatía por un acuerdo entre liberales y socialistas. (Efe) 30/04/2019 22:57

EL PAÍS Torra exige a Sánchez coraje para regresar a la mesa de diálogo. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha exigido este martes coraje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para volver a la mesa del diálogo con la Generalitat después de haber ganado las elecciones generales del domingo: "Volver a donde lo dejamos". "Con esta fuerza que ha obtenido el PSOE más que nunca le tenemos que volver a exigir fuerza, coraje y tener aquella capacidad de saber que está en un momento de encrucijada histórica de España versus Catalunya", ha sostenido. (EP) 30/04/2019 22:39

EL PAÍS El PSE-EE pide a la Fiscalía que actúe contra una monja acusada de robar votos a ancianas para el PP. El PSE-EE solicitará la actuación de la Fiscalía contra una monja que robó el voto de varias ancianas a favor del PP en un colegio de Bilbao durante las elecciones generales del pasado domingo. El representante socialista ante la Junta Electoral Provincial de Bizkaia, Ekain Rico, realizará la petición este miércoles durante el escrutinio general, que se celebrará en el Palacio de Justicia de Bilbao, según ha informado el PSE-EE. Rico pedirá la apertura del sobre que contiene las actas del colegio electoral de La Misericordia, en concreto de la Mesa 8.16.A, en las que se identifica nominalmente a esta monja y se reproducen los hechos, denunciados inicialmente por dos apoderados de Elkarrekin Podemos. (Efe) 30/04/2019 22:31

EL PAÍS Moncloa ha redecorado la zona de prensa para colgar en sus paredes portadas que muestran la victoria de Pedro Sánchez en las elecciones generales. Dos portadas, la del diario El Periódico del lunes y la de hoy del francés Liberation, ilustran el 28A. Pero no son las únicas nuevas que se han colgado: También hay otra de EL PAÍS que recuerda la anterior victoria de Sánchez, en la moción de censura que le llevó a La Moncloa. (Efe) 30/04/2019 22:12

EL PAÍS El Ejecutivo apela a la "geometría varable" para gobernar en solitario. El Ejecutivo insiste en su "vocación" de gobernar en solitario tras las elecciones generales y apela a la "geometría variable", es decir, a pactos distintos con varias fuerzas políticas para que salga adelante la investidura y haya una legislatura estable en los próximos cuatro años. El equipo de Pedro Sánchez acuña así la expresión que se utilizó durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para defender su intención de seguir al frente de La Moncloa con distintos apoyos y sin necesidad de una coalición, como ya ha venido haciendo, en cualquier caso, desde la moción de censura. Ha sido la ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, quien en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros ha recurrido a la "geometría variable" para defender la posición con la que piensa partir el PSOE para negociar la investidura de Sánchez. (Efe) 30/04/2019 21:55

EL PAÍS ERC y PSC subieron en todos los barrios de Barcelona el 28-A El informe sobre las elecciones de la oficina municipal de datos indica que comunes y PP cayeron en toda la ciudad. Por Clara Blanchar 30/04/2019 21:14

EL PAÍS Maroto, el activo desactivado El PP le retira del equipo electoral que dirigirá las autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo. Por Pedro Gorospe Foto: Javier Maroto y Andrea Levy durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP. Uly Martín 30/04/2019 20:43

EL PAÍS La promiscuidad del votante valenciano de izquierdas Compromís logró 2,5 votos en las autonómicas por cada uno de las generales; el PSOE y Podemos mejoran en el Congreso. Por Manuel V. Gómez Foto: La candidata a la presidencia de la Generalitat, Mónica Oltra, abraza al candidato al Congreso, Joan Baldoví, en la ejecutiva. Efe 30/04/2019 20:24

EL PAÍS Más mujeres que nunca en el Congreso y más de la mitad en los grupos de Podemos, PSOE y PP. https://twitter.com/ahorapodemos/status/1123277816848691201 30/04/2019 20:18

EL PAÍS El tribunal del procés no fija sesión el día de constitución de las Cortes Generales. El tribunal que juzga el proceso independentista en Cataluña no ha fijado sesión del juicio el próximo 21 de mayo, día que se constituyen las nuevas Cortes Generales que salen de las elecciones del pasado domingo y en las que cuatro acusados --Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi Sànchez y Josep Rull-- han sido elegidos diputados del Congreso y otro más --Raül Romeva--, para el Senado, según han informado fuentes jurídicas. No es habitual que el tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena deje sin sesión un martes en mitad de una semana en la que no hay fijados días festivos, ya que las sesiones se suelen celebrar de martes a jueves e incluso se han habilitado varios lunes a lo largo de estos meses de juicio. Aunque todavía no se ha presentado ningún escrito sobre la condición de diputados y senador electos esos cinco acusados, lo previsible es que a lo largo de los próximos días sus respectivas defensas soliciten permiso al tribunal para que Junqueras, Turull, Rull, Sànchez y Romeva puedan abandonar la prisión y puedan acudir, al menos, a las sesiones del 21 de mayo para jurar o prometer su acatamiento a la Constitución --aunque sea utilizando la fórmula del 'imperativo legal'-- y adquirir así formalmente su condición plena de parlamentarios. (EP) 30/04/2019 19:33

EL PAÍS Diagnóstico de los líderes del PP sobre la situación del partido. El exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, que tras caer en la primera vuelta de las primarias del PP apoyó a Casado, ha presentado los pésimos resultados del PP como el final de una secuencia. "La irrupción de Vox ha fragmentado el voto, ha movilizado a la izquierda y a los partidos soberanistas, que están más fuertes que nunca". Margallo cree que Casado no debe dimitir. "El problema no es de liderazgo, sino de perfilar un proyecto que nos permita ser reconocibles. Eso no pasa por mimetizarnos con Vox. Canalizan un descontento con el PP, pero no entiendo que un votante del PP pueda dudar entre nosotros y Vox porque pertenecemos a culturas diferentes". Margallo detectó "confusión" en "algunos mensajes" lanzados durante la campaña respecto a la formación de Santiago Abascal, pero ha subrayado las diferencias. "Nosotros podemos tener principios comunes con Ciudadanos, pero no con Vox. Vamos a hacer autocrítica, la ropa sucia se lava en casa, pero tenemos que hacer un giro esta campaña, que es la segunda vuelta". http://cort.as/-HTUM 30/04/2019 19:26

EL PAÍS Diagnóstico de los líderes del PP sobre la situación del partido. La candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha achacado a la división del voto de centro derecha y a los pocos meses que Casado lleva en el cargo los malos resultados. "Yo soy muy positiva. Estamos notando el efecto rebote en muchísima gente que, habiendo votado a otras formaciones, ahora quiere volver a casa". Díaz Ayuso ha descartado que haya que cambiar de estrategia de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo. "El voto ya está volviendo a casa. El PP nunca ha abandonado el centro y Casado tampoco. No tenemos que inventar ni cambiar nada. No es normal llegar y ganar a la primera". http://cort.as/-HTUM 30/04/2019 19:19

EL PAÍS Diagnóstico de los líderes del PP sobre la situación del partido. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha pedido tiempo para Casado, ha responsabilizado a la fragmentación del voto del centro derecha y la movilización de la izquierda de los resultados y ha dejado también una receta para la próxima campaña: "A veces en política hay que poner un pie un poco más a la izquierda o a la derecha, pero nunca hay que mover del centro una de las piernas, que es donde está la mayoría". http://cort.as/-HTUM 30/04/2019 19:06

EL PAÍS "Somos conscientes de que hemos tenido un resultado muy malo", ha dicho este martes Casado. https://twitter.com/pablocasado_/status/1123262013977890817 30/04/2019 18:54

EL PAÍS Mercedes Fernández carga contra Maroto y exculpa a Casado. La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha cargado contra Javier Maroto como director de campaña del partido en las elecciones generales al considerar que "no ha acertado en determinados planteamientos", mientras que ha exculpado a Casado de la debacle electoral y ha apostado por la "centralidad". "Tuvo más desaciertos que aciertos, francamente. No estuvo acertado en algunas cuestiones y aquí hay que decir esas cosas", ha añadido la dirigente asturiana sobre Maroto, al término del Comité Ejecutivo Nacional del PP reunido este martes en Madrid. (EP) 30/04/2019 18:35

EL PAÍS El Ibex 35 ha concluido abril con ganancias del 3,57%, lo que ha llevado al selectivo a recuperar y consolidar la cota psicológica de los 9.500 puntos en un mes condicionado por la celebración de las elecciones generales, en las que, aunque el PSOE salió victorioso, no cuenta con mayoría absoluta para formar un Gobierno. 30/04/2019 18:28

EL PAÍS El PP utilizará en la campaña de las elecciones autonómicas y municipales el lema Centrados en tu futuro. Es similar al que eligió Mariano Rajoy en 2011, Centrados en ti. http://cort.as/-HTUM 30/04/2019 18:16

EL PAÍS El Gobierno vasco espera “intensificar y mejorar” las relaciones con Sánchez El lehendakari descarta adelantar las autonómicas al considerar favorable el escenario que se abre tras los resultados de las generales. Por Pedro Gorope Foto: El portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka y el consejero de vivienda, Iñaki Arriola este martes tras el consejo de Gobierno. L. Rico 30/04/2019 17:54

EL PAÍS Ciudadanos destaca en Twitter las más recientes incorporaciones a sus filas que han entrado en el Congreso tras el 28-A https://twitter.com/CiudadanosCs/status/1123248645812498432 30/04/2019 17:34

EL PAÍS Estas han sido las palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre la situación el el Partido Popular. http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/elpais/video/113/dd34a10872ecb2ce24450a2855a1dadc 30/04/2019 17:27

EL PAÍS Feijóo pide a Casado que frene el giro a la derecha del PP El presidente de la Xunta considera que "es el momento de ensanchar el partido". Por Cristina Huete 30/04/2019 17:19

EL PAÍS El Govern pide a Sánchez que haya diálogo pero “sin condiciones” “Cataluña y España no pueden gobernar de espaldas la una a la otra", ha asegurado Meritxell Budó, portavoz del Ejecutivo catalán. Información de Camilo S. Baquero. 30/04/2019 16:55

EL PAÍS José Manuel García-Margallo, exministro de Exteriores, sobre la deriva a la derecha del PP de Casado: "Desviarse a la derecha conduce necesariamente al precipicio" https://twitter.com/europapress/status/1123235416298143745 30/04/2019 16:43

EL PAÍS Ciudadanos deja en el aire quién asumirá ahora el papel de Arrimadas en el Parlament El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, matiza que el partido nunca anunció que la sustituta de Inés Arrimadas fuera Lorena Roldán y que será la militancia quien elija al futuro líder y candidato a unas autonómicas. Información de Ángels Piñol. 30/04/2019 16:38

EL PAÍS Santiago Abascal, líder de Vox, responde al presidente del PP, Pablo Casado: https://twitter.com/Santi_ABASCAL/status/1123211287608156160 30/04/2019 16:30

EL PAÍS Santiago Abascal, líder de Vox, responde al presidente del PP, Pablo Casado: https://twitter.com/Santi_ABASCAL/status/1123226199403188224 30/04/2019 16:29

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, termina su rueda de prensa tras la reunión del comité ejecutivo nacional del partido. termina su rueda de prensa tras la reunión del comité ejecutivo nacional del partido. https://twitter.com/nataliajunquera/status/1123223542068391936 30/04/2019 15:52

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del comité ejecutivo nacional del partido: "Mi partido, que por eso me afilié a él, lleva siendo un partido centrista y reformista desde hace muchos años. El único partido de centro derecha es el PP". 30/04/2019 15:49

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del comité ejecutivo nacional del partido: "¿Para qué ha servido fracturar el voto en tres opciones?", se pregunta Casado, que dice que la fragmentación es suicida para la propia alternativa. 30/04/2019 15:47

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del comité ejecutivo nacional del partido: "Sobre todo, creo que ahora lo que hay que hacer es trasladarlas a la sociedad, dejando muy claro que somos la única alternativa a la izquierda y a los independentistas". 30/04/2019 15:46

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del comité ejecutivo nacional del partido: "Creo que hay que volver a la base. La base ideológica nosotros ya la hemos trazado en nuestra convención". 30/04/2019 15:45

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del comité ejecutivo nacional del partido: "Dónde esté la sede de un partido no es lo importante. Por tanto, no, [Génova 13] no está en venta". 30/04/2019 15:43

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del comité ejecutivo nacional del partido: "Espero no tener que llegar al tercer intento para llegar a España. Espero que sea al segundo. Seguimos legitimados, con un congreso reciente". 30/04/2019 15:42

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del comité ejecutivo nacional del partido: "Tengo la satisfacción de que el PP ha sido un partido responsable, patriota, de saber quién era nuestro adversario". 30/04/2019 15:40

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del comité ejecutivo nacional del partido: "Ni lecciones en ese sentido voy a admitir", dice Casado en referencia a Ciudadanos sobre la corrupción. 30/04/2019 15:39

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del comité ejecutivo nacional del partido: "Incluso se nos ha echado en cara cuestiones como la corrupción a una dirección joven". 30/04/2019 15:39

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del comité ejecutivo nacional del partido: "El PP volvía al servicio de los españoles, y ahora es lo que nos hace ser ambiciosos y ponernos a trabajar desde ya para la oferta que tenemos que tener para las elecciones municipales, autonómicas y europeas". 30/04/2019 15:38

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del comité ejecutivo nacional del partido: "Las celebraciones [de Cs] han sido tan ostensibles que creo que son ofensivas para sus votantes y los nuestros". 30/04/2019 15:37

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, preguntado sobre si es creíble llamar extrema derecha a Vox después de invitarlos a entrar en el Gobierno antes del 28-A: "Sobre la extrema derecha y la supuesta oferta que yo hice el viernes [a Vox]... éramos el punto de unión de los partidos que querían echar a Pedro Sánchez". 30/04/2019 15:35

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, preguntado sobre si es creíble llamar extrema derecha a Vox después de invitarlos a entrar en el Gobierno antes del 28-A: "Por desgracia, el resultado no ha sido bueno en ninguna comunidad, y así lo han valorado también los distintos presidentes", dice. Y añade: "Sobre estar centrado, el partido no ha dejado de estar centrado. Yo, en todos mis discursos, digo que abrimos las manos a toda la sociedad, que somos una fuerza centrista, moderada... Por tanto, ocupar el centro no es cambiarse de sitio, es simplemente cobijar a más gente. No creo que haya habido ningún giro a la derecha ni a la izquierda". 30/04/2019 15:34

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del comité ejecutivo nacional del partido: "Somos un partido que queremos ser útiles a la sociedad y no simplemente quedarnos en el aparataje, en el espectáculo", dice Casado en referencia a Ciudadanos, y recuerda que en 2017, en Cataluña, Ciudadanos ganó las elecciones y ni siquiera se presentó a la investidura. 30/04/2019 15:32

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del comité ejecutivo nacional del partido: "Tendremos que informar a los electores de que es la oportunidad de que haya cuatro años sin contrapeso a un Gobierno de Pedro Sánchez. Somos la única opción posible a la ideología". 30/04/2019 15:30

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del comité ejecutivo nacional del partido: "Vamos a presentar el 26 de mayo como una oportunidad para no dar un cheque en blanco a Sánchez para que pacte lo que quiera". 30/04/2019 15:30

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del comité ejecutivo nacional del partido: "Es verdad que creo que hace falta reconstruir el partido, piedra a piedra, después de estos meses complicados. Pero también creo y estoy muy orgulloso de que tenemos un proyecto ganador". 30/04/2019 15:29

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del comité ejecutivo nacional del partido: "No han podido con nosotros y no van a poder ni con malas artes ni con campañas cínicas y torticeras. Salimos a por todas, hemos tenido solo nueve meses desde que fuimos desalojados con argumentos falsos de una moción de censura". 30/04/2019 15:29

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del comité ejecutivo nacional del partido: , tras la reunión del comité ejecutivo nacional del partido: https://twitter.com/nataliajunquera/status/1123217269759381504 30/04/2019 15:28

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del comité ejecutivo nacional del partido: "Pero vamos a lo nuestro. Ya he dicho que no somos ni intercambiables ni somos lo mismo que Vox y Cs. Lo que vamos a hacer es recuperar nuestro espacio electoral desde este suelo de 65 escaños. Y lo vamos a hacer de inmediato. Hemos tomado nota". 30/04/2019 15:27

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del comité ejecutivo nacional del partido: "Ahora mismo ya no hay lugar al maquillaje y al disfraz, [Cs] no es un partido de centroderecha, como mucho es un partido de centroizquierda". 30/04/2019 15:26

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del comité ejecutivo nacional del partido: "Lo que quiero decir es que es falso que en España haya tres derechas. En España solo hay un partido de centroderecha, que es el PP. Hay otro partido de extrema derecha, que es Vox. Y hay un partido que es socialdemócrata, disfrazado de liberal, que es Ciudadanos". 30/04/2019 15:26

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del comité ejecutivo nacional del partido: "Se ha visto cómo ha habido una pérdida tremenda de esfuerzos". 30/04/2019 15:25

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del comité ejecutivo nacional del partido: "Tengo que decir que lo que dijimos en la última junta directiva a Cs y Vox. De intentar llegar a acuerdos preelectorales en el Senado y en el Congreso, ahora mismo no habríamos perdido la mayoría en una Cámara tan importante como el Senado". 30/04/2019 15:24

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido: "Aún así, yo creo que en esta campaña tenemos que ir a unos cuantos temas muy territorializados, muy sectoriales, muy municipales. Ha sido el espacio electoral fragmentado lo que ha hecho que se capitalice mal en escaños". 30/04/2019 15:22

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido: "El voto a Vox ha sido un voto inútil. 500.000 votos de Vox no han obtenido representación parlamentaria". 30/04/2019 15:21

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido: "Seguimos con esa responsabilidad de dar una alternativa al Gobierno que parece que se va a configurar. Por parte de Vox ha quedado claro que tampoco le importaba la gobernabilidad, sino que ha sido populismo de derechas. En las elecciones europeas le va a hacer retratarse". 30/04/2019 15:20

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido: "Cuando nos han pasado todos los análisis de campaña electoral, es el PP el que ha recibido más ataques" de Ciudadanos. "No le importaba nada quién gobernara en España. Lo único que querían era intentar sorpassarnos. Y el liderazgo de la oposición a Pedro Sánchez lo tiene el PP, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la aritmética parlamentaria". 30/04/2019 15:19

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido: "Hay partidos que celebran las derrotas y que celebran que su supuesto adversario, Pedro Sánchez, siga en el poder. Por tanto, Pedro Sánchez no era su adversario, era el PP. Ahí está nuestro primer error". 30/04/2019 15:17

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido: "Desear que la política de pactos se dirija a la estabilidad y a la constitucionalidad y que el Gobierno de España no depende de los independentistas y de los batasunos". 30/04/2019 15:17

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido: "Lo que vi en la pasada noche electoral es un PSOE que ganó las elecciones con algo más de un 27% y con un porcentaje de escaños igual que el que tuvo el PP en 2015". 30/04/2019 15:16

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido: "Yo comparecí ante ustedes para decir que el resultado había sido muy malo. Se lo he expusto al comité ejecutivo, y yo, como máximo responsable del partido, le he dado las gracias a mi equipo y que soy yo, como candidato, el que quiere hacer un análisis de qué se puede mejorar. El votante siempre tiene la razón". 30/04/2019 15:15

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido: "Somos el partido con mayor implantación territorial, y tenemos la mayor llegada sectorial en todos los colectivos". 30/04/2019 15:14

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido, explica que Cuca Gamarra, exalcaldesa de Logroño y vicesecretaria de asuntos sociales, dirigirá la campaña del PP de las autonómicas y municipales y la exministra Isabel García Tejerina, la de las europeas. Queda fuera esta vez de la planificación de las campañas Javier Maroto, número tres del partido y jefe de campaña de este 28-A. 30/04/2019 15:13

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido: "La evolución de otros partidos nos ha dejado el centro, el espacio constitucionalista. Estar en el centro no es moverse de sitio, sino albergar debajo a más gente. Con esas raíces, que son nuestros principios, hemos lanzado nuestra campaña electoral, nuestros programas". 30/04/2019 15:12

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido: "La transición [en Venezuela] tiene que ser irreversible". "En segundo lugar, hemos tenido una larga reunión. Estoy muy agradecido por el apoyo de mis compañeros, mis candidatos. En este comité de dirección hemos valorado los resultados en Valencia, de Isabel Bonig", dice Casado, y añade: "Hemos informado de que el PP empieza a preparar las municipales y autonómicas con un lema, parecido al que hemos usado en otras ocasiones, que dice que estamos Centrados en tu futuro". 30/04/2019 15:11

EL PAÍS Comparece el líder del PP, Pablo Casado, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido para analizar la derrota histórica. 30/04/2019 15:08

EL PAÍS Casado, que tenía previsto comparecer en rueda de prensa a las 13.30, sigue reunido con sus barones en el análisis de la debacle. Información de Natalia Junquera. https://twitter.com/nataliajunquera/status/1123210340890750976 30/04/2019 15:02

EL PAÍS Vídeo: así ha sido el Consejo de Ministros Pedro Sánchez ha presidido este martes la primera reunión del Ejecutivo en funciones tras las elecciones. 30/04/2019 14:59

EL PAÍS Cuca Gamarra, exalcaldesa de Logroño y vicesecretaria de asuntos sociales, dirigirá la campaña del PP de las autonómicas y municipales y la exministra Isabel García Tejerina, la de las europeas. Queda fuera esta vez de la planificación de las campañas Javier Maroto, número tres del partido y jefe de campaña de este 28-A. Información de Natalia Junquera. https://twitter.com/nataliajunquera/status/1123203829971980288 30/04/2019 14:40

EL PAÍS Casado cambia de estrategia y llama “ultraderecha” a Vox. El líder del PP, Pablo Casado, ha enmendado su estrategia en la reunión del comité ejecutivo nacional celebrado este martes en la sede de Génova para hacer "autocrítica" por los peores resultados electorales de la historia de las siglas. Durante su intervención, el presidente popular se ha referido a Vox como la "ultraderecha" y a Ciudadanos como "socialdemócratas". El lema de campaña elegido para las próximas elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo también habla del intento de rectificación: Centrados en tu futuro. Mariano Rajoy ya utilizó uno similar en 2011, Centrados en ti. Información de Natalia Junquera. 30/04/2019 14:37

EL PAÍS ÚLTIMA HORA | Casado cambia de estrategia y califica a Vox de extrema derecha tras la debacle del PP el 28-A. https://twitter.com/nataliajunquera/status/1123194420902465536 30/04/2019 14:03

EL PAÍS El exconsejero Toni Comín, tras la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que le impide presentarse a las europeas como candidato de JxCat: "Cargarse el derecho del sufragio pasivo y el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes es dinamitar el sistema democrático. Hemos visto muchas cosas en el proceso catalán, pero la resolución de la JEC supera la imaginación". https://twitter.com/JuntsXCat/status/1123192973297180673 30/04/2019 13:52

EL PAÍS Feijóo pide a Casado que frene el giro a la derecha del PP El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, advierte: "Nunca hay que dejar el centro" Lea aquí la información ampliada de Cristina Huete y Natalia Junquera. 30/04/2019 13:45

EL PAÍS La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, insiste en la idea de Pedro Sánchez: el PSOE tiene la "vocación de gobernar en solitario" llegando a acuerdos con otros partidos. Celaá ha comparecido en rueda de prensa tras el primer Consejo de Ministros del Ejecutivo en funciones, que, en esta condición de interinidad, "limita su tarea al despacho ordinario de los asuntos públicos", según La Moncloa. https://twitter.com/europapress/status/1123188962992898048 30/04/2019 13:40

EL PAÍS En breve comienza la rueda de prensa de Pablo Casado, líder del PP, tras la reunión este mediodía del Comité Ejecutivo Nacional de la formación conservadora para analizar la derrota histórica que sufrió el partido este 28-A. 30/04/2019 13:36

EL PAÍS Mensaje de Vox: "Queremos transmitir un mensaje de esperanza a todos aquellos que os sentís indefensos ante el actual panorama político: con ellos en el Congreso no lo estáis". https://twitter.com/vox_es/status/1123180965411602433 30/04/2019 13:06

EL PAÍS La Junta de Andalucía nombra a Millo como secretario de Acción Exterior. El Gobierno andaluz ha nombrado al exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo como secretario general de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, con lo que representará a la administración regional en la Unión Europea y en asuntos internacionales. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, reunido este martes en sesión ordinaria, ha acordado este nombramiento, que dependerá de la Consejería de Presidencia, que gestiona el popular Elías Bendodo, quien en rueda de prensa ha valorado la trayectoria tanto política como profesional del exdelegado del Gobierno en Cataluña. Información de Europa Press. 30/04/2019 12:57

EL PAÍS Iceta: “No hay que darle la llave de la estabilidad a un partido independentista” El primer secretario de PSC considera que el resultado de las elecciones "avala el diálogo", y apuesta por un Gobierno en solitario con apoyos estables. Información de Josep Catà. 30/04/2019 12:22

EL PAÍS Pablo Casado, líder del PP, dará rueda de prensa a las 13.30 tras la reunión este mediodía del Comité Ejecutivo Nacional de la formación conservadora para analizar la derrota histórica que sufrió el partido este 28-A. https://twitter.com/populares/status/1123170611684106241 30/04/2019 12:20

EL PAÍS Comité Ejecutivo Nacional del PP. Desde las 12.00, el presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, está presidiendo la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de la formación conservadora para analizar una derrota histórica. Fuentes del partido han admitido que hay una "gran expectación" ante su discurso tras la debacle electoral del 28-A, en la que los populares cosecharon el peor resultado de su historia, según Europa Press. 30/04/2019 12:07

EL PAÍS Feijóo pide a Casado que frene el giro a la derecha del PP El líder de los populares gallegos asegura que "es el momento de ensanchar el partido" Fotografía de Óscar Corral 30/04/2019 11:58

EL PAÍS Albiol dice que si Rajoy le hubiera escuchado "quizás las cosas serían distintas" en Cataluña. El candidato del PP a la alcaldía de Badalona, Xavier García Albiol, ha dicho este martes que si el Ejecutivo popular liderado por Mariano Rajoy hubiera escuchado al PP catalán "quizás las cosas serían distintas" en Cataluña, en relación a los resultados obtenidos por la formación conservadora en esta comunidad en la que tan solo sacaron un escaño. Así lo ha expresado el expresidente del PP catalán en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha reivindicado los avisos que se realizaban desde el partido en esta comunidad hacia el Ejecutivo popular. A su juicio, de haberse atendido "las cosas hubieran sido distintas". Información de Europa Press. 30/04/2019 11:52

EL PAÍS Feijóo pide "ensanchar" el PP para que sea un "punto de encuentro". El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este martes que "es el momento de ensanchar el partido". "Cuando lo hemos ensanchado hemos ganado y cuando lo hemos limitado pues lamentablemente no hemos ganado", ha explicado Feijóo. A su llegada al Parlamento de Galicia para la sesión de control habitual y, ante la gran expectación mediática, ha explicado que le hubiese gustado estar este martes en la sede del partido para participar en la ejecutiva convocada tras los comicios pero, ha justificado su inasistencia aludiendo a sus "obligaciones" como presidente de la Xunta, que se lo han impedido. Información de Efe. 30/04/2019 11:31

EL PAÍS Feijóo: el PP debe ser "un punto de encuentro" El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado a su llegada al Parlamento de Galicia: "Tengo que estar en la sesión de control del Parlamento gallego y por eso no puedo estar en la calle Génova". Feijóo ha contado que este lunes habló ya con el presidente del partido, Pablo Casado, al que le dio su "opinión" sobre la situación presente. El máximo mandatario autonómico en Galicia ha insistido en que, tal y como han puesto de manifiesto las urnas, el PP debe ser "un punto de encuentro entre gente que es más de derechas, más liberal, más conservadora, más de centro, más reformista, más de centro izquierda...". (Efe) 30/04/2019 11:30

EL PAÍS Feijóo: "No es momento de cerrar puertas, es momento de abrirlas" "Lo hemos visto en las urnas", ha explicado Núñez Feijóo, que ha considerado que "la mayoría de los votantes de Vox estarán decepcionados" porque, a su juicio, "han colaborado, sin saberlo, en el triunfo del PSOE" al dividir el voto. Así las cosas, al ser cuestionado por si considera que el actual líder del PP, Pablo Casado, debería dejar el cargo tras los malos resultados electorales cosechados el 28-A, Núñez Feijóo ha sostenido que "no es momento de cerrar puertas, es momento de abrirlas". "Si nos unimos somos más que el PSOE y, si nos dividimos, el PSOE con los populistas y los independentistas van a gobernar España".(Efe) 30/04/2019 11:15

EL PAÍS Toni Cantó, líder de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, al PP: https://twitter.com/Tonicanto1/status/1123146125534539776 30/04/2019 11:09

EL PAÍS Carles Puigdemont contesta a Iceta en un tuit: "Está claro: si no salen los resultados que les gustan o les convienen, una temporada más de represión y de 155 encubierto, y quien días pasa, años empuja. Ya votamos el 21 de diciembre, pero el resultado no les gustó, y sencillamente no lo han reconocido ni aceptado". Miquel Iceta, primer secretario del PSC, ha dicho esta mañana que cree que el "diálogo definitivo" en Cataluña llegará una vez acabe el juicio del procés y haya nuevas elecciones al Parlamento de Cataluña. https://twitter.com/KRLS/status/1123148738682343424 30/04/2019 11:06

EL PAÍS Lluís Puig, suplente de una mesa en Terrasa el 26-M. El sorteo de las mesas para las elecciones municipales y europeas del 26 de mayo ha conllevado la designación del exconseller Lluís Puig como miembro suplente en una de ellas, en concreto en el Casal Cívic Can Boada de Terrassa (Barcelona). "Estaré encantado de que el Tribunal Supremo reconozca mis obligaciones ciudadanas y levante una orden de búsqueda y captura injusta, después de haber retirado dos veces la petición de extradición", ha destacado en un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press. Puig, que no logró el escaño de senador en estas generales, fue nombrado semanas atrás como candidato de JxCat a la alcaldía de Terrassa, y vive en Bruselas desde finales de octubre de 2017. Información de Europa Press. 30/04/2019 10:56

EL PAÍS Iceta, sobre el posible apoyo a Sánchez de los partidos independentistas, en RAC1: "En este momento no existen las condiciones para dar la llave de la gobernabilidad de España a los partidos independentistas", ha dicho el primer secretario del PSC. https://twitter.com/miqueliceta/status/1123145620619919360 30/04/2019 10:50

EL PAÍS Joaquim Forn, exconseller de Interior y en prisión preventiva por su papel en el procés, sobre la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de excluir la candidatura del expresidente Carles Puigdemont y de los exconsejeros Clara Ponsatí y Toni Comín para las elecciones europeas: "La decisión de la Junta Electoral de excluir de la lista de JxCat en Europa al presidente Puigdemont, a Toni Comín y a Clara Ponsatí es un nuevo atentado a la democracia y una vulneración de derechos fundamentales que cuatro miembros de la propia JEC reconocen. Siempre junto al presidente Puigdemont". https://twitter.com/quimforn/status/1123136508293255168 30/04/2019 10:34

EL PAÍS Albert Rivera, sobre sus objetivos, en Telecinco. "Claramente Iglesias quiere entrar en el Gobierno, y Sánchez le ha tendido la mano. Vaticino un acuerdo. Otras cosa es cómo se formula ese Gobierno. Antes del 26 de mayo el PSOE no nos va a contar nada. Creo que lo tienen hecho, pero no lo va a contar hasta entonces". Termina la entrevista. 30/04/2019 10:13

EL PAÍS Albert Rivera, sobre un sorpasso al PP, en Telecinco. "Que yo saque un punto más que el PP no es lo importante. El objetivo es que podamos sumar y formar gobiernos". 30/04/2019 10:12

EL PAÍS Albert Rivera, sobre sus objetivos, en Telecinco. "La gente nos pide ya pasar a formar gobiernos. El hundimiento del PP nos obliga a liderar a mucha gente que queda huérfana". 30/04/2019 10:09

EL PAÍS Albert Rivera, sobre las autonómicas en Madrid, en Telecinco. "Ganar el Ayuntamiento de Madrid o que consigan los candidatos retener la Comunidad de Madrid ante el hundimiento del PP es un objetivo". 30/04/2019 10:01

EL PAÍS La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, se refiere a la posibilidad de gobernar en solitario. https://twitter.com/carmencalvo_/status/1123132015799304193 30/04/2019 10:00

EL PAÍS Albert Rivera, sobre la reforma electoral, en Telecinco. "Propongo una modificación en la ley electoral, para que si no sacas el 3% en el total nacional, no se pueda conseguir representación. Creo que hay que escuchar menos a Torra y más al resto de los españoles". 30/04/2019 09:58

EL PAÍS Albert Rivera, sobre la foto de Colón, en Telecinco. "Iría a la plaza de Colón, al Orgullo, el día de la despoblación. No estaba Sánchez el 8 de octubre, ni el PP en el Orgullo Gay". 30/04/2019 09:57

EL PAÍS Albert Rivera, sobre el resultado del PP en las generales, en Telecinco. "Cuando la mitad del electorado se esfuma, se tiene que reflexionar". 30/04/2019 09:55

EL PAÍS Albert Rivera, sobre la legislatura, en Telecinco. "Lo importante es que los que pueden formar Gobierno lo hagan pronto. Y que los que estamos en la oposición empecemos a trabajar. Creo que lo primero que hay que hacer tras la investidura es un debate del estado de la nación". 30/04/2019 09:53

EL PAÍS Albert Rivera, sobre los resultados electorales, en Telecinco: "Me comprometo a hacer una oposición distinta de la que hizo el PP con el PSOE y el PSOE con el PP. En asuntos de Estado, como terrorismo, medioambientales, Europa, es importante que tengamos un papel relevante". 30/04/2019 09:51

EL PAÍS Albert Rivera, sobre los resultados electorales, en Telecinco: "Me comprometo a hacer oposición pensando en España. En algunos asuntos puntuales podremos ponernos mínimamente de acuerdo, pero no en ese acuerdo de investidura". https://twitter.com/CiudadanosCs/status/1123133641842884608 30/04/2019 09:48

EL PAÍS Albert Rivera, sobre la felicitación a Pedro Sánchez, en Telecinco: "Lo más honrado es felicitar. Ayer hablé con Pedro Sánchez. Le escribí y me contestó". 30/04/2019 09:44

EL PAÍS Albert Rivera, sobre los resultados electorales, en Telecinco: "Esperaba entre 50 y 55 escaños. 57 ha sido por encima de lo esperado. La verdad es que estoy muy contento. Quiero que este país tenga una oposición fuerte". https://twitter.com/CiudadanosCs/status/1123131534893035520 30/04/2019 09:43

EL PAÍS Esperanza Aguirre, sobre los resultados electorales, en Telecinco. "Ciudadanos nos ha sorpassado [...] No hemos sido capaces de frenar esa desbandada de votos que empezó con Mariano Rajoy". 30/04/2019 09:37

EL PAÍS Esperanza Aguirre, sobre Pablo Casado, en Telecinco. "Pablo [Casado] creo que tiene que resistir porque va a tener muchas presiones. Con mucha humildad y convicción, Pablo tiene que resistir". 30/04/2019 09:34

EL PAÍS Esperanza Aguirre (PP), en Telecinco. "Creo que estas elecciones a Pablo le han cogido cuando acababa de llegar al partido. Lo que ha ocurrido es que los que han subido de una manera impresionante son los partidos independentistas. En País Vasco no queda ni un solo escaño de los constitucionalistas. Algo hemos debido hacer mal". 30/04/2019 09:33