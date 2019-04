El PSOE no descarta a nadie dentro de su objetivo de “hacer políticas progresistas”

La contundente victoria del PSOE en las elecciones generales ha reforzado a Pedro Sánchez en su predisposición de presidir un Gobierno en solitario la próxima legislatura. Más allá de su resistencia a una coalición como la que reclama su socio principal de Unidas Podemos, los socialistas no desvelarán sus preferencias para cerrar alianzas hasta después de las elecciones europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo. “No descartamos absolutamente a nadie”, insistieron en Ferraz pese a los dardos de ida y vuelta con Ciudadanos.

El PSOE no desdeña los agradecimientos a Unidas Podemos por su colaboración en los diez meses de Ejecutivo, pero los socialistas no ocultan que preferirían no compartir el Gobierno. “Pensamos que tenemos un respaldo más que suficiente para ser el timón de este barco. Sabemos perfectamente que Unidas Podemos nos ha ayudado mucho y nos refuerza en sentido progresista. Pero pensamos que podemos seguir avanzando en esta fórmula”, aseguró la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo en una entrevista en la Cadena Ser. El presidente ha reiterado en las últimas semanas que su opción preferente era continuar al frente de un Ejecutivo “en solitario” en el que tendrían cabida “independientes de reconocido prestigio”. No obstante, en una entrevista con EL PAÍS, afirmó que formar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos no le supondría “ningún problema”.

En Ferraz y La Moncloa se muestran de entrada dispuestos a conseguir los apoyos de todos los interlocutores posibles sobre programas y propuestas políticas. Incluso a pesar del bloqueo al que Ciudadanos dice estar dispuesto a aplicar al partido en el Gobierno. “Vamos a hablar con todos los grupos y a tratar de llegar a acuerdos con todos. No renunciamos a nada”, afirmó ayer José Luis Ábalos, secretario de Organización y ministro de Fomento, al término de la dirección del PSOE en la que Sánchez y su ejecutiva celebraron la primera victoria en las generales en los últimos 11 años con una ventaja de 57 escaños sobre el PP.

Los socialistas mantienen que su objetivo es “hacer políticas progresistas”, lo que en teoría le aleja todavía más del partido de Albert Rivera. Pese a esta aparente contradicción, no desvelarán los pasos que seguirán para la formación del Gobierno hasta que pase la cita electoral del 26 de mayo. “Cada uno vive el tiempo de una forma. Somos un Gobierno en funciones, hemos tenido un resultado y conviene administrarlo con tranquilidad”, subrayó Ábalos. El número tres del PSOE recalcó la inminencia de la próxima campaña en 12 autonomías, en los más de 8.000 municipios de España y al Parlamento Europeo. “Van a cerrar el cuadro de la gobernabilidad”, manifestó Ábalos para justificar la falta de concreción sobre los pactos.

Las declaraciones formales del PSOE con las que no se cerraban a acuerdos con Ciudadanos chocan con el profundo malestar en todos los niveles del partido con Rivera. También entre los militantes y simpatizantes que el domingo expresaron su rechazo a Sánchez a un pacto con Ciudadanos. “¡Con Rivera no!”, corearon. “Creo que ha quedado bastante claro, ¿no?”, les respondió el líder del PSOE. “No vamos a hacer cordones sanitarios como ellos. La única condición que vamos a poner es la Constitución y avanzar hacia la justicia social, la regeneración y limpieza política”, añadió Sánchez. Ábalos se mostró comprensivo con las bases: “Tenemos muy claro lo que piensa la militancia y el sentimiento de nuestros electores y no vamos a decepcionarlos”. Hasta destacó que el programa del PSOE “no ha tenido mucho aval” en Ciudadanos.

El PSOE ya piensa en el próximo Ejecutivo pero por ahora no se pone plazos. Su prioridad es que no se les pueda reprochar que responden a Ciudadanos de la misma manera, con un veto como el que la dirección del partido de Rivera aprobó antes del inicio de la campaña electoral. La estrategia de Ciudadanos limita la capacidad para cerrar acuerdos del PSOE, que entre sus prioridades tenía no depender de los partidos independentistas catalanes.

En esta línea, la decena de miembros de la dirección socialista consultados remitieron a la negativa a un pacto que este lunes realizó Inés Arrimadas. La diputada electa por Barcelona se reafirmó en el bloqueo al PSOE que la dirección de Ciudadanos aprobó por unanimidad en febrero. Otra prueba de la dificultad que en el PSOE reconocen para llegar a acuerdos con Rivera es la mala relación personal que mantiene con Sánchez. “Algunos ni siquiera han llamado para felicitar, fíjense ese nivel de madurez como para iniciar unas conversaciones”, cargó Ábalos contra Rivera sin citarle.