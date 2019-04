Carmen Calvo: “El PSOE va a intentar un Gobierno en solitario”

Tras su victoria este domingo, el PSOE ya piensa en el próximo Ejecutivo, pero por ahora no se pone plazos. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado en la cadena SER que "el PSOE va a intentar un Gobierno en solitario", algo que va en línea con lo ya expresado por Pedro Sánchez durante las semanas de campaña. También la presidenta del PSOE y senadora electa, Cristina Narbona, ha afirmado este lunes que su partido no descarta gobernar en minoría, aunque ha puntualizado que "no hay ninguna prisa" en tomar decisiones sobre las posibles opciones.

"Pensamos que tenemos un respaldo más que suficiente para ser el timón de este barco. Sabemos perfectamente que Unidas Podemos nos ha ayudado mucho y nos refuerza en sentido progresista. Pero pensamos que tenemos que seguir en esta línea", ha explicado Calvo sobre las posibilidades del PSOE de intentar un gobierno en solitario o formar una coalición con el partido de Pablo Iglesias. Calvo cree que esta opción es la ideal porque "como partido y como Gobierno la gente nos ha entendido muy bien".

Sobre el panorama que deja la resaca electoral, la vicepresidenta en funciones ha considerado que "la política española ha cambiado mucho", pero también opina que "hay que respetar a todo el mundo y escuchar a todo el mundo". "Seremos un Gobierno progresista", ha concluido.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha realizado unas afirmaciones similares, pero ha puesto freno al horizonte temporal de estas especulaciones. Narbona ha explicado que su partido no descarta gobernar en minoría, si bien ha apuntado que "no hay ninguna prisa" a la hora de tomar decisiones sobre las posibles opciones. En declaraciones en RNE, la senadora electa ha subrayado que España necesita "un gobierno fuerte" y "un horizonte de estabilidad" para acometer los desafíos que hay por delante, sin dar pistas de si el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se inclinará por un gobierno con Unidas Podemos o por buscar el apoyo de Ciudadanos.

"No cabe descartar en estos momentos ninguna opción. No hay ninguna prisa en el sentido de tomar ni hoy, ni mañana, ninguna decisión", ha dicho la dirigente socialista tras recordar que ahora hay que afrontar las elecciones municipales, autonómicas y europeas.