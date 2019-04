El PP pierde el centro y se desploma en el estreno de Pablo Casado

Consulte aquí todos los resultados de las elecciones generales.

El PP, que gobernó España durante 15 años y que ahora lideraba la oposición a Pedro Sánchez con 52 escaños más que el PSOE (137), toca suelo. Y es un suelo muy bajo, inédito para las siglas: menos de 70. Siniestro total en el estreno del nuevo líder, Pablo Casado, que este domingo cumple 282 días en el cargo.

"Estamos impactados", admitía un alto cargo popular. "Vox ha tenido un efecto devastador porque miles y miles de votos se han quedado sin escaño, ha movilizado a la izquierda y Ciudadanos lo ha aprovechado". "Esto es una debacle"; "no hay excusas", "aquí hay un mensaje: hay que rectificar"; "ni en las peores encuestas...." , repetían otras fuentes del partido.

Las urnas han puesto en evidencia lo que pensaba un sector del PP que ha sido apartado de los puestos de poder orgánico del partido y de las listas electorales. La estrategia de Casado de dirigirse sobre todo al votante que se había fugado a Vox ha descuidado al centro, y Ciudadanos lo ha aprovechado. Justo lo que advertía, en privado, ese sector del partido descontento con el giro a la derecha que Casado imprimió al PP. "Esto es una debacle"; "Una catástrofe", "no hay excusas", repetían varios exdirigentes consultados por EL PAÍS. El sector moderado que fue apartado por Casado se siente reivindicado. "Hemos perdido el centro por culpa de la derechización y por no atacar a Vox", afirma un ex alto cargo. "Esto es lo que habíamos previsto, alertado y denunciado", señalaba otro dirigente.

El partido que hace no tanto, en noviembre de 2011, consiguió casi 11 millones de votos en unas elecciones, obtiene ahora,con el 85% de los votos escrutados, 3,7 millones. Las siglas se quedan en blanco en el País Vasco, donde el número tres del PP, Javier Maroto, se quedaría sin escaño; pasaría de seis a uno en Cataluña; de 15 a 7 en Madrid; y de 13 a 7 en la Comunidad Valenciana.