Ciudadanos disputa al PP el liderazgo de la derecha

Ciudadanos acarició el sorpasso al PP y mantiene abierta la disputa por el liderazgo del centroderecha. El giro a la derecha del partido de centro liberal español ha granjeado a Albert Rivera un importante crecimiento en las urnas —suma 22 escaños a los 32 que obtuvo en 2016, hasta los 57— y le deja a un punto del PP y una diferencia de apenas ocho escaños y poco más de 200.000 votos. El resultado, que permite a Rivera validar su estrategia, no le posibilita en todo caso lograr su objetivo principal, el de desalojar al PSOE de La Moncloa, porque el bloque no suma. En paralelo, Rivera se enfrenta al dilema de pactar con el PSOE, con el que logra mayoría absoluta, pero al que su ejecutiva cerró la puerta de forma tajante.

El "hundimiento" del PP, como se apresuró a calificar el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en su primera comparecencia cuando pasaban pocos minutos de las ocho y media de la tarde, sitúa a Albert Rivera ante la expectativa de un liderazgo simbólico del bloque de la derecha, sobre todo porque Ciudadanos da por muerto a Pablo Casado como líder del PP. "A Casado le quedan dos telediarios", señalaron fuentes de la dirección de Rivera, que dieron por hecho su hegemonía en el bloque.

Con el 80% escrutado, Ciudadanos logra 3.405.112 de votos, unos 300.000 más que en su estreno nacional en 2015, pero muchos más escaños, 57, frente a los 65 del PP. Y sube a la tercera posición, desde la cuarta. Vox, la extrema derecha que acosaba también a Rivera por el otro flanco, no irrumpe con tanta fuerza como se había especulado en los últimos días y Ciudadanos le dobla en escaños.



Rivera, no obstante, no logra su objetivo principal, el de echar a Sánchez de La Moncloa. El candidato de Cs apostó todo en estas elecciones generales a lograr un Gobierno con los populares que pusiera fin a la presidencia de Sánchez. El líder de Ciudadanos dio el do de pecho en la campaña con un veto a pactar con el PSOE, que tensionó internamente al partido, y con el desembarco en el Congreso de su principal activo, Inés Arrimadas, líder de la oposición en Cataluña.

Consulte aquí todos los resultados de las elecciones generales.