Una concejala del PP de Bilbao deja el partido y critica que se ha radicalizado

Iba a dejarlo en mayo, pero ha adelantado la decisión de hacerlo público a la campaña electoral. La que durante 20 años ha sido concejala del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Beatriz Marcos, deja el PP porque según explica no se siente representada en el nuevo PP que dirige Pablo Casado y que a su entender se ha radicalizado. Marcos había salido de las listas del próximo 26M al Ayuntamiento de Bilbao después de los duros años de la lucha contra ETA, al no contar con la confianza de la nueva presidenta del PP de Bizkaia, desde 2017, Raquel Gonzalez.

La baja de Beatriz Marcos, es la punta del iceberg de la renovación de cargos y de las listas que ha afrontado Gonzalez, que ganó el congreso provincial pese a ser la cabeza visible del sector crítico de Bizkaia. La concejala de Getxo logró la victoria con el 56% de los afiliados que asistieron al congreso territorial celebrado en el Palacio Euskalduna frente a la candidata oficial, Nerea Llanos.

Marcos, que será la candidata del PP a la alcaldía de Bilbao, con todo su nuevo equipo, hizo campaña en favor de finiquitar la etapa anterior y la política que criticaban de adjudicar puestos y cargos siempre a los mismos y logró movilizar a muchos afiliados de Getxo y Barakaldo, feudos tradicionales del sector crítico, así como de otras localidades de Margen Izquierda que se sentían "desatendidos" por la anterior dirección. En las primeras listas que ha confeccionado lo ha hecho, laminando a quienes durante dos décadas habían representado al PP.

En unas declaraciones a la Cadena SER, Beatriz Marcos asegura que "este nuevo PP no me representa" y critica abiertamente a Casado porque, según dice, impulsa un partido que no acuerda con nadie y que profundiza en las diferencias entre partidos, en vez de buscar puntos de conexión. Tras criticar que el PP de Bizkaia no cuenta con ella, ha criticado que la nueva política nacional se concentra más en remarcar lo que divide a los políticos, en vez de buscar lo que une. "Los bilbaínos y bilbaínas nos piden que trabajemos juntos", ha dicho porque, en su opinión es la única manera de construir: "acordando entre mucha gente diferente, dejando cada uno parte de lo nuestro en favor de lo común". Marcos no se va, de momento, a ningún otro partido y ha explicado que seguirá vinculada al PP, aunque no ha explicado como.

La marcha de la concejal se suma a la preocupación de muchos afiliados y votantes del PP vasco por la deriva que ha demostrado el PP nacional.