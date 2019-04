Sánchez alienta el voto al PSOE ante el “triple riesgo” de la derecha

Pedro Sánchez, en un mitin en Canarias. EP / ATLAS

Pedro Sánchez alienta al voto al PSOE ante el "triple riesgo" de que PP y Ciudadanos puedan sumar una mayoría absoluta el 28 de abril. "Frente a la derecha y sus tres siglas, el PSOE representa la triple oportunidad: frente a la desigualdad, justicia social; frente a la crispación, convivencia; y frente a la corrupción, limpieza política", ha afirmado ante más de un millar de personas en un mitin en la localidad canaria de Arona. "Estamos muy cerca de tener un Gobierno que dependa de sus propias fuerzas. Vamos a por esa gran movilización que logre una gran victoria del PSOE. ¡Vamos a por esa mayoría suficiente!", ha instado en el primero de los cuatro actos a los que acudirá este fin de semana en el archipiélago. Sánchez se ha comprometido a celebrar un Consejo de Ministros en las islas si revalida el Gobierno.

El temor a la derecha es una de las principales bazas del partido en el Gobierno. Desde hace días Sánchez alude a Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal como "los tres temores, con eme de miedo". La foto de Colón es un recurso que, por sí mismo, activa al electorado de izquierdas, confían en el comité de estrategia del PSOE. Sánchez reprochará hasta el día de las elecciones a PP y Ciudadanos que "no rebatan" a Vox: "Se están equivocando, en lugar de moderar a la ultraderecha, está radicalizando sus posiciones".

Se trata de la primera vez que Sánchez visita las Canarias en una campaña electoral. En la de las generales de 2015 no lo hizo y tampoco en las de 2016. El PP obtuvo en las últimas generales seis de los 15 escaños que reparte la octava región por población y PIB. Los socialistas firmaron su peor resultado con tres escaños, menos de la mitad del techo de siete diputados que lograron por última vez en 2008. El último barómetro del CIS otorga al PSOE entre cinco y seis escaños.

"La buena gente no insulta, roba, miente, espía", ha arremetido contra el PP, refiriéndose a la campaña de Falcon Viajes articulada contra el presidente, a los casos de corrupción con Gürtel a la cabeza o el escándalo del espionaje a Pablo Iglesias, líder de Podemos, realizado por la policía patriótica durante el Gobierno de Maiano Rajoy.

“Tenemos que ganar el 28 de abril con una victoria suficiente para que el cambio político se ratifique. No se puede ser indeciso. O se está o no se está", ha animado a la participación Ángel Víctor Torres, líder territorial de los socialistas canarios y candidato a la presidencia del Gobierno insular en las elecciones autonómicas del 26 de mayo. En la misma línea se han pronunciado el resto de actores del mitin. "Esta derecha es peor. Compite con la ultraderecha para ver quién es más retrógrado. Si no votan, otros decidirán por ustedes", ha afirmado Olivia Delgado, candidata al Senado. "Salgamos a convencer a los indecisos y llenemos las urnas de rosas", ha reiterado. “Hay que ir a las urnas como gladiadores para ganar por goleada”, ha mantenido Héctor Gómez, cabeza de lista al Congreso por Santa Cruz de Tenerife.