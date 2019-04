Elecciones generales: la campaña electoral en directo

EL PAÍS

"Soy opositor. No sé la cantidad de horas que estoy en Twitter, no muchas de seguido. Suelo conectarme cuando hay algo que me interesa difundir: un debate electoral, la entrevista de un candidato", dice Andrés, de 29 años y de Madrid. Su actividad en Twitter es por ráfagas, pero desmesurada: en un trending topicreciente sobre Pablo Iglesias lanzó 20 tuits originales y 207 retuits en poco más de una hora.