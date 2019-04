Aznar acusa a Sánchez de ser el candidato de los “secesionistas”

José María Aznar se ha reconciliado este viernes con el Partido Popular en Cataluña donde no había pronunciado un mitin desde 2003. De una tacada y sin inmutarse, el expresidente del Gobierno, que acudió a arropar a la cabeza de lista, Cayetana Álvarez de Toledo, colaboradora de su Ejecutivo, acusó a Pedro Sánchez de ser el candidato de todos los que no quieren que Pablo Casado gane el 28-A. “Es el candidato de los secesionistas, de los independentistas y golpistas, de los que no condenan a ETA ni a su crímenes y a los que apoyan los decretos de los viernes”, dijo haciendo un llamamiento al voto útil.

Ante un auditorio entusiasta, de unas 600 personas, Aznar tildó de “sospechoso” el silencio de los “listillos” socialistas sobre el procés y dijo que su incógnita es si Sánchez va a mentir en la campaña “ todo el tiempo o a ratos” o si se le escapará alguna verdad como que están dispuestos a un posible indulto o referéndum. “No quieren decir nada de Cataluña pero hay que hablar: sino afrontamos la situación que aquí tenemos no podremos afrontar ni resolver ninguna otra situación en España".

En tono marcial y hablando “alto y claro”, Aznar avisó a los independentistas que el PP es experto en resistir y que no desistirá. La lista fue larga: les llamó sectarios, malversadores, supremacistas y alentadores de la batasunización. Y a ERC -en concreto a sus juventudes- de haber importado el fascismo en los años 30 a través de los escamots verds de Estat Català: “Dieron un golpe de Estado y no se va a repetir. Esta es la España de los Balcanes, no la de la limpieza étnica”.

La candidata recurrió al intento de boicot que sufrió en la UAB como una metáfora para poder desafiar y vencer al procés. Su relato lo construyó desmenuzando una imagen del incidente. Ante una fotografía gigante -que tardó en aparecer sobre el escenario- Álvarez de Toledo fue desgranando sus argumentos. "¿Les parece imagen de una derechita cobarde?", dijo en un mensaje al líder de Vox. "Uno viene aquí y deroga la autonomía: eso son cuentos de niños; son cuentos de Vox", ha dicho en alusión a que es consciente de la dificultad de superar a una "masa fanatizada" pero que el PP no desistirá hasta acabar con el independentismo.

La popular pidió con ironía a Torra y a "Madame Colau" que cuelguen del balcón la imagen del incidente en la UAB

Álvarez de Toledo citó, por ejemplo, que no se ha dado una imagen a la inversa con constitucionalistas boicoteando a independentistas. Pero olvidó que un grupo de extrema derecha sí que reventó un acto en la Delegación de la Generalitat. en Madrid. Tras definir a los jóvenes que protagonizaron el boicot de “pijos reaccionarios al servicio de un proyecto xenófobo y totalitario", la candidata ironizó sobre el poco apoyo que dijo haber recibido de sus rivales: pidió a Quim Torra o a “Madame Colau” -en alusión a la alcaldesa Ada Colau- que colgaran una foto gigante del incidente en el Palau de la Generalitat o en el Ayuntamiento. Y recriminó a la portavoz del Gobierno que calificara el incidente de "torpe". "Detecto una inquietud por una presunta rentabilidad política.