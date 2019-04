Sánchez defiende que la trama de las cloacas de Interior ya “está desaparecida”

El Gobierno da por desmanteladas las cloacas de Interior. Ya lo dijo el pasado lunes el ministro Fernando Grande-Marlaska en la presentación de su candidatura como número uno de la lista al Congreso por Cádiz para el las elecciones del 28 de abril. Y, este sábado, Pedro Sánchez lo ha dejado claro en otro acto de precampaña en la provincia. "Este Gobierno está comprometido a extirpar cualquier caso de corrupción y defender la limpieza en la acción pública de nuestro país. Esa trama está desaparecida. No existe y desde luego los policías corruptos lo van a pagar", ha asegurado el presidente en Jerez, en el transcurso del primer mitin de Grande-Marlaska.

Con estas palabras, Sánchez ha intentado zanjar el debate suscitado después de que este viernes el Gobierno aceptase la dimisión del director general de Información Nacional de La Moncloa, Alberto Pozas Fernández, tras haber sido citado a declarar el próximo lunes como testigo por el juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo, después de que el comisario jubilado declarase que cuando Pozas era director de la extinta revista Interviú le entregó un pendrive con los datos del teléfono robado a una asesora de Pablo Iglesias, líder de Podemos. En el transcurso de otro acto electoral en L'Hospitalet de Llobregat, el responsable de la formación morada ha insinuado que aún queda mucho por limpiar en esta trama de la que se ha denominado también como policía patriótica.

Sin embargo, Sánchez ha cargado las responsabilidades contra el anterior Gobierno popular, liderado por Mariano Rajoy, al que ha acusado de haber utilizado "a un grupo reducido de policías corruptos para obstruir la investigación del caso Bárcenas y también para espiar a los adversarios". Para el presidente tramas como estas o la sentencia contra el PP del Tribunal Supremo por la Gürtel justificaron que, hace ya diez meses. su moción de censura diese "una salida constitucional a una situación insostenible".

El secretario general del PSOE ha participado en un mitin de precampaña que ha supuesto el bautismo electoral de Grande-Marlaska como cabeza de lista al Congreso por la provincia. Para ello, Sánchez apostó por repetir la fórmula escogida unas horas antes en un mitin de Sevilla durante la mañana: un acto de formato reducido en un salón de las bodegas jerezanas del Grupo Estévez con un aforo máximo de 800 personas. En un claro cierre de filas, presidente y ministro han estado respaldados tanto por Susana Díaz, líder del partido en Andalucía, como por la secretaria provincial del partido, Irene García.

Todos han azuzado el espíritu del miedo ante el posible recorte de derechos que podría traer un posible pacto de las derechas tras las próximas elecciones Generales. Y Sánchez ha sido especialmente expeditivo: "La ultraderecha ha existido siempre. Al principio de la democracia existía Fuerza Nueva. Luego mutaron al PP (…). Lo que me preocupa es la representación parlamentaria que pueda tener, cómo está radicalizando el discurso del PP y de Ciudadanos”.

El presidente también ha tenido recados para partidos que pueden ser claves para el PSOE en el escenario poselectoral. “Independentistas, tengan el coraje de decir que han mentido, que la independencia no se va a producir. Que la gente necesita convivencia y ahí va está siempre el PSOE”, ha aseverado ante militantes del partido y multitud de alcaldables socialistas presentes en el acto.

Poco antes de que el presidente tomase la palabra, Grande-Marlaska ha oficializado su entrada en precampaña con multitud de referencias al pasado y a los logros conseguidos por el Gobierno del que participa. “Yo sé lo que es lograr un derecho. Lo que es ser libre. Yo sé lo que cuesta la igualdad. Y sé que esos derechos no se ganan de forma definitiva, que hay que pelearlos todos los días. Por eso estoy en tu proyecto. Tenemos que cerrar la puerta a los que no nos dejen amar libremente sin que nos llamen enfermos. Cerraremos la puerta los que no nos dejan morir libremente”, ha explicado emocionado.