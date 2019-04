Sánchez: “El único proyecto cabal es el del PSOE, visto lo que dice la derecha”

El PSOE quiere ganar a la derecha en las tres elecciones que hay en juego, generales el 28 de abril y europeas y municipales del 26 de mayo, aunque por ahora no está exhibiendo el músculo organizativo que se supone tiene este partido. Los socialistas concentraron todos sus dardos en un mitin celebrado este sábado en Sevilla en atacar a las fuerzas de la derecha. “Visto lo visto y escuchado lo que dice la derecha, el único proyecto cabal es el del PSOE”, aseguró el candidato socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los socialistas eligieron un pabellón del palacio de congresos de Sevilla con un aforo pequeño, de alrededor de un millar de personas. Se prefirió un mitin casi en familia en lugar de un gran acto con contratación de autobuses, que es la única manera de garantizar un lleno total.

Desde el PSOE de Sevilla aseguraron que habrá un esfuerzo de movilización mayor el próximo jueves cuando Pedro Sánchez arranque la campaña electoral en Dos Hermanas. Este municipio fue también el elegido por el hoy presidente del Gobierno para las primarias a la secretaría general del PSOE que disputó y ganó a Susana Díaz. Fuentes de la dirección federal dieron por buena esa explicación, aunque a regañadientes.

Pedro Sánchez sacó pecho de lo hecho por su Gobierno en 10 meses, gracias a la aprobación en el último minuto en la Diputación Permanente del Congreso de seis decretos sociales que los socialistas han recibido como agua de mayo para esgrimir en sus actos públicos. “Hemos puesto rumbo a la justicia social, con solo 84 diputados y en 10 meses. ¿Os imagináis lo que podemos hacer con este país si tenemos mucho más de 84 diputados?”, planteó Sánchez.

El presidente del Gobierno pidió el apoyo del ciudadano que nunca ha votado al PSOE o al que hace mucho tiempo dejó de hacerlo. “Aspiramos a representar a la buena gente que no roba, que no espía, que no crispa”, subrayó Sánchez, quien aseguró que su futuro Gobierno estará centrado en resolver “tres problemas”: la corrupción, la desigualdad social y la convivencia, en alusión al debate territorial. Sánchez también puso en valor el “haber dialogado con todos los partidos dentro de la Constitución y la legalidad”, y aseguró que los “independentistas prefieren en Madrid un Gobierno del PP al del PSOE, porque así confrontan”.

Sevilla fue la ciudad elegida para el estreno en un mitin de Josep Borrell como cabeza de lista a las elecciones europeas. El también ministro de Asuntos Exteriores fue el que con mayor claridad alertó de la irrupción de la extrema derecha en el Congreso y en el Parlamento Europeo. “Estas elecciones son las más existenciales, las de mayor trascendencia. Había presumido en Europa de que en España no teníamos ultraderecha y estas elecciones dibujan un camino de sí o no, y uno de ellos es muy peligroso. Estaban escondidos y han encontrado el modo de aparecer con un lenguaje de Queipo de Llano y Millán Astray. Es muy fácil soplar para avivar el fuego”, advirtió.

También la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, animó a no “relajarse” ante el empuje de la derecha para permitir un Gobierno central “que no dependa de nadie”. En opinión de la expresidenta andaluza, un triunfo en las tres elecciones en juego permitirá al PSOE volver a gobernar en Andalucía “más pronto de lo que la derecha se cree”.