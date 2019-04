Rivera: “Si esto fuera un partido de tenis sería de dobles: Sánchez e Iglesias, y Casado y yo”

Albert Rivera concibe estas elecciones como un partido en el que hace equipo con el PP. Tanto une su destino el líder de Ciudadanos al PP que hoy ha utilizado un símil tenístico en el que ha dejado claro que ve a Pablo Casado como su compañero en vez de como su rival. "Si esto fuera un partido de tenis, sería de dobles: Sánchez con Iglesias a un lado de la cancha, y al otro lado el señor Casado y yo", ha expresado Rivera. El candidato de Ciudadanos concibe la competición electoral en dos bloques diferenciados y anima a Casado, al que ve algo taciturno, a que confíe en que pueden ganar el match point: "Señor Casado, se les puede ganar, pero hay que creer en la victoria, hay que tener ganas y energía".

El líder de Ciudadanos ofreció al del PP la semana pasada un Gobierno de coalición si la derecha suma para gobernar, y esa oferta centrará su campaña. Los estrategas de Ciudadanos están convencidos de que ese ofrecimiento funciona, aunque a priori pudiera parecer contraproducente unir su destino a un partido al que aspira a vencer en las elecciones y del que tiene que diferenciarse. Tanto lo creen que la mano tendida a Pablo Casado para pactar será uno de sus mensajes más importantes en la campaña de Albert Rivera para las elecciones generales, y el candidato de Ciudadanos reiterará una y otra vez el ofrecimiento al líder del PP. El partido cree que con esa oferta consigue instalar la pregunta que pretende que se hagan los votantes de centro derecha: ¿Quién quiere usted que presida el Gobierno alternativo al PSOE, Albert Rivera o Pablo Casado?

Este viernes, Rivera ha insistido en su mano tendida a Casado y en su intento de que la decisión de los votantes se centre en sus figuras y no en sus partidos. "Las siglas importan menos, importa el liderazgo", ha argumentado en una conferencia en el Casino de Madrid. Aunque quiere quedar el primero en el bloque, subordina ese objetivo a que ambos partidos puedan gobernar, con independencia de que él sea o no el presidente. "Yo la noche electoral estaré feliz si somos capaces de formar un Gobierno de España", ha expuesto Rivera. "Casado está pensando en cuántos escaños gana, yo estoy pensando en cuántos escaños sumamos para gobernar".

Rivera se ha desmarcado de su compañero de dobles, no obstante, en el debate sobre la regulación de la eutanasia. El candidato de Ciudadanos defiende regular la eutanasia de forma "garantista y con consenso" y ha empatizado con Ángel Hernández, el hombre que ha sido detenido por asistir a su mujer gravemente enferma en el suicidio. "Yo no puedo poner la mano en el fuego por mí mismo de que no habría hecho lo mismo que ese hombre", ha dicho Rivera. Pero aunque Ciudadanos votó a favor de la toma en consideración de la ley de eutanasia el pasado mes de junio, después se sumó al PP para bloquear su tramitación con reiteradas peticiones de ampliación del plazo de enmiendas. En cambio, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha definido hoy la despenalización de la eutanasia como una "prioridad" del partido para los 100 primeros días de Gobierno.