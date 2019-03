Aznar a Vox: “A mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una ‘derechita cobarde”

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha apelado hoy en un acto de precampaña celebrado en Valencia a la necesidad de concentrar el voto del centro derecha en el Partido Popular, a la vez que se ha dirigido a Vox para decirle: "A mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derechita cobarde", ha dicho en respuesta a la expresión con que la formación de Santiago Abascal se ha referido en alguna ocasión al PP.

"Hago una llamada desde mi autoridad moral, mi historia, la que se me reconozca, desde mis años y mi experiencia como presidente, y apelo a la responsabilidad del votante de centro derecha para que vote al PP y nada más que al PP", ha pedido Aznar en un auditorio que ha reunido a unas 400 personas.

El expresidente del PP ha advertido de que la fragmentación en este espacio político "divide" y pone en peligro el resultado electoral, y ha incidido en que "cuando se hacen algunas propuestas hay que mirar bien lo que se dice" y "no se trata de repartir armas a nadie, se trata de juntar votos en favor de España". De nuevo, otra alusión a Vox.

Aznar, que hacía años que no participaba en actos electorales del PP valenciano, ha reivindicado la etapa de Pablo Casado cuando ha dicho: "Estoy aquí porque el PP es el PP. Con su ADN, sus principios y su historia". Si no fuera así, ha añadido el político, distanciándose de la etapa de Mariano Rajoy al frente del partido, "no estaría aquí".

El expresidente ha insistido en que España necesita un Gobierno "que enfrente y ponga fin a la chulería de esa pandilla de incompetentes que gobiernan Cataluña", y en alusión al PSOE ha dicho que "ha dejado de ser un partido constitucionalmente fiable".