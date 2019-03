España defiende que la ONU se implique en Venezuela para evitar el conflicto armado

L.A.

España siempre se ha atribuido un liderazgo en la cuestión venezolana en Bruselas. Pero la necesidad de proyectar una imagen homogénea en el exterior choca con los enredos que provoca el tema en la política interna. Exteriores aceptó recibir a la persona que el presidente interino envió como embajador, Antonio Ecarri, pero no le concedió estatus diplomático —solo la ambigua mención de representante personal de Guaidó—. Ecarri se muestra agradecido por el trato, pero no oculta cierta frustración por no haber recibido ese estatus, que de momento no le ha dado ningún país, salvo Costa Rica y Panamá.

Los partidos que se erigen como alternativa a Sánchez aprovechan esta ambigüedad. Tanto el presidente del PP, Pablo Casado, como el de Ciudadanos, Albert Rivera, solicitaron verse con Ecarri. El 11 de marzo, Casado se entrevistó con él. Dos días después lo hizo Rivera. Ambos le prometieron el estatus de embajador si llegaban al poder, según dice el representante de Guaidó: “Les expresamos nuestra gratitud por el apoyo al pueblo venezolano en todos estos años. Ellos nos confirmaron que somos los representantes legítimos del pueblo de Venezuela”.

Por parte del Ejecutivo, Ecarri se ha reunido varias veces con el secretario de Estado para Iberoamérica, con quien aborda asuntos de índole práctica, como la gestión de prestaciones de los venezolanos residentes en España y la búsqueda de una categoría que dé cobertura a los ciudadanos que huyen del régimen pero sin un claro perfil de refugiados. Más allá del Gobierno, en el PSOE Ecarri se ha entrevistado con el secretario de Política Internacional. El resto de formaciones no ha solicitado un encuentro con Ecarri, asegura este representante.