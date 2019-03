Un caladero de 166.000 votos en comisarías, casas cuarteles y cárceles

Los uniformes de los militares no son los únicos en los que Vox se ha fijado como caladero de votos. El partido que lidera Santiago Abascal también ha lanzado sus redes hacia policías, guardias civiles y funcionarios de prisiones, tres colectivos dependientes del Ministerio del Interior que desde hace más de un año viven tiempos de reivindicaciones y protestas. La formación de ultraderecha se ha arrimado a todos ellos sin disimulo con su secretario general, Javier Ortega Smith, como cabeza visible. Son 166.000 potenciales votos, además de los de sus familiares y allegados. El partido ha anunciado, aunque sin concretar nombres, que llevará en sus listas a agentes.

La mayor parte de esos movimientos de aproximación los ha realizado en actos convocados por dos asociaciones de nuevo cuño que se autodefinen como "asindicales". La primera, Justicia Salarial Policial (Jusapol), integrada por policías y guardias civiles, surgió al calor de la reclamación de equiparación salarial con los Mossos d'Esquadra en pleno desafío independentista catalán. La segunda, más reciente, es Tu Abandono Me Puede Matar, de trabajadores de Prisiones, que se ha hecho fuerte, ya con el Gobierno de Pedro Sánchez, tras el fracaso de la negociación salarial iniciada al rebufo de la de policías y guardias civiles.

En los primeros actos, la presencia de Vox fue testimonial. Eran tiempos en los que Ciudadanos parecía liderar el apoyo político a las reivindicaciones de los agentes, como ocurrió en la manifestación de noviembre de 2018 que Jusapol celebró en Barcelona. Los focos lo atrajeron Rivera y otros dirigentes de Ciudadanos, que copaban gran parte de la pancarta de cabecera, pero ya hizo acto de presencia Ortega Smith. Desde entonces, las tornas han cambiado y cualquier intervención o la simple presencia del número dos de Vox es jaleada mucho más por los agentes asistentes que la de los políticos de otros partidos.

El ejemplo más claro de ello se produjo solo unos meses después de aquella movilización de Barcelona. Fue en mayo, en una concentración convocada por Jusapol en Madrid. El número dos de Vox subió al estrado montado en la Puerta del Sol para dirigirse a los presentes vestido con una camiseta con lemas que hacían referencia a la Operación Copérnico en la que participaron 6.000 policías y guardias civiles para impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña y arrancó los mayores aplausos. Xavier García Albiol, del PP, y Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, quedaron lejos de conseguir tantas adhesiones cuando tomaron la palabra para dirigirse a los presentes. Algo similar ha ocurrido en las concentraciones del colectivo de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar, la última celebrada frente al Congreso de los Diputados el pasado febrero.

Ortega Smith también se ha reunido, tras el éxito de Vox en las elecciones andaluzas, con algunos sindicatos tradicionales de la Policía Nacional, según confirman desde SUP, UFP y CEP. No lo ha hecho, sin embargo, con las asociaciones de guardias civiles. En los encuentros por separado con los primeros, el dirigente de Vox les anunció que en sus listas para el 28-A habrá policías y se mostró dispuesto a recoger en su programa sus reivindicaciones. "En sus intervenciones públicas, tiene un discurso que gusta entre los policías, pero cuando estuvo con nosotros no hizo ninguna propuestas concreta. Se limitó a pedirnos que les enviáramos nuestras reivindicaciones y decirnos que si, encajaban en el ideario del partido, las incluirían en su programa", critica un dirigente sindical que participó en uno de esos encuentros y que pide mantener el anonimato. Recientemente, los sindicatos policiales criticaron duramente la propuesta de Vox de facilitar el acceso a las armas.

Jusapol se desmarca

Sobre la presencia de candidatos policiales, las fuentes sindicales consultadas dudan que altos mandos en activo den ese paso y apuntan a agentes retirados o de nivel medio como posibles candidatos. Esto último no es ninguna novedad en la política española. Los tres principales partidos ya han tenido diputados policías, que vuelven a encabezar listas el 28-A: la inspectora Ana Belén Vázquez encabeza la lista del PP por Ourense; el también policía Felipe Sicilia, las del PSOE por Jaén, y el guardia civil Juan Antonio Delgado Ramos, las de Podemos por Cádiz.

Por su parte, Jusapol niega que sus dirigentes vayan a estar en las listas de Vox ni de ningún otro partido. "Quien lo haga, tiene que abandonar la asociación", recalca Natan Espinosa, su presidente, quien insiste en que ellos siempre han invitado a todos los partidos a participar en sus actos. "Nosotros somos apolíticos y nos reunimos con todos los partidos que respeten la legalidad y apoyen una equiparación salarial [con los Mossos] real", recalca en un intento de desligar a Jusapol de la formación de Abascal.

Tampoco es una novedad la presencia de policías en las listas de Vox. En las autonómicas de 2015, el subinspector Alfredo Perdiguero ocupó el quinto puesto a la Asamblea de Madrid que encabezó entonces el propio Abascal. Los resultados fueron más que discretos: poco más de 37.000 votos en una comunidad en la que ahora el partido de ultraderecha espera conseguir varios diputados. "Esta vez, nadie me ha llamado", asegura Perdiguero, que antes de concurrir con Vox estuvo a punto de ir en las listas de Ciudadanos de aquel año y de las que se cayó por unos polémicos mensajes en Twitter.

Jandro Lion, un policía del 091 de Madrid que se ha hecho célebre en el colectivo por sus vídeos en Internet, también es señalado como posible candidato de Vox. Sin embargo, él lo niega. Afiliado a Jusapol, Lion reconoce su cercanía con el partido con Abascal —respalda sus críticas a la ley de violencia de género y asiste a sus actos—, aunque también con UPyD. Este policía afirma que el discurso del Vox es "interesante y potente" para policías y guardias civiles, frente a lo que califica de "ineptitud del resto de partidos". En los vídeos que sube a Internet de los mítines del partido ultraderechista no duda en mostrarse junto a destacados dirigentes de la formación e ironiza sobre que le llamen "el policía de Vox" en las redes sociales. "Es mi tiempo libre y puedo hacer lo que quiera", se defiende.