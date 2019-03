Abascal: 82.000 euros de sueldo en 2013 y una gestión estéril

Santiago Abascal tuvo un sueldo de 82.491,80 euros brutos anuales como director gerente de la fundación para el mecenazgo y el patrocino social, cargo que ocupó entre el 19 de abril de 2013 y el 28 de enero de 2014. La Comunidad de Madrid llegó a financiar ese organismo con 183.000 euros durante el mandato de Esperanza Aguirre. Y como todo balance, la fundación dirigida por el hoy líder de Vox logró que una agencia de comunicación ofreciera una beca de un año a cambio de 9.000 euros, y una donación de 1.000, según diversa documentación pública y un informe que acaba de remitir el Gobierno de la Comunidad a la Asamblea de Madrid, al que ha accedido EL PAÍS.

“En cuanto a mi sueldo bruto anual —no tengo ningún inconveniente, ¡faltaría más!—, es de 82.491,80 euros”, dijo Abascal el 5 de noviembre de 2013, durante una comparecencia en la comisión de asuntos sociales de la Asamblea. “Se trata de una retribución excelente, más en estos tiempos; una retribución de esta naturaleza representa unas expectativas, exige unas expectativas, supone unas expectativas, y yo, con la mejor voluntad, con el mejor hacer, con toda la ilusión y con todo el esfuerzo, he tratado en este tiempo de responder a esas expectativas (...)”, añadió. “Me gustaría, no obstante, recalcar el esfuerzo extraordinario que se ha llevado adelante durante estos meses con las numerosísimas visitas y contactos con empresas —visitas personales— que he realizado; una labor que ha sido ardua y, como les decía antes, y ustedes también en las intervenciones se aventuraban a sospechar, ha sido infructuosa en muchos casos por el contexto de crisis”.

La Memoria de la fundación, solicitada por Isabel Serra, de Podemos, refleja que los gastos de personal el organismo ascendieron a 144.029,49 euros. Pese a ese músculo económico, la institución apenas logró que cuajaran sus proyectos. Así, la fundación de Abascal intermedió con éxito para que una agencia de noticias ofreciera un año de prácticas a un becario, pero fracasó en el resto de intentos.

No logró financiación para organizar una gala de premios a la responsabilidad social empresarial ni para que bancos y cajas cedieran espacios como soporte publicitario. Tampoco consiguió que IKEA dotara de muebles una unidad de acogimiento familia o un centro de atención primaria, ni encontró empresarios interesados en la elaboración de una guía de enfermedades raras, en patrocinar un equipo de fútbol "para discapacitados", o en que centros de equitación y criaderos de perros colaboraran con estos. Finalmente, la fundación no pudo firmar un convenio con el coro de mayores de la Comunidad para obtener los ingresos derivados de sus actuaciones. Apenas logró una donación de 1.000 euros.

Este diario contactó con Vox para solicitar la opinión de Abascal. “Si tenemos algo que decir lo haremos una vez publicada la noticia”, dijo un portavoz.

