Vox quiere llevar al Congreso a un seudohistoriador negacionista y homófobo, Fernando Paz, quien encabezará la lista del partido de Abascal por Albacete. Paz, tertuliano habitual del grupo Intereconomía, ha escrito un libro dedicado a cuestionar la legitimidad y ecuanimidad de los juicios de Núremberg contra los jerarcas nazis tras la Segunda Guerra Mundial. Un proceso del que dijo, durante una conferencia en 2016 en la sede del partido fascista Falange, que llegó a tener por momentos "cierto aire de farsa".

Sobre el Holocausto, afirmó que, aunque “es innegable la organización de matanzas de judíos” por el régimen nazi, “está lejos de haberse fijado con precisión lo que verdaderamente sucedió” y es “un tema permanentemente bajo sospecha”. "La identificación de los judios con los comunistas era una simplicación, pero tenía una parte sustancial de verdad", añadió.

Fernando Paz "Si mi hijo dijera que es gay, tratataria de ayudarle. Hay terapias para reconducir su psicología" #elgatoalagua — El Gato al Agua (@Gato_directo) 26 de marzo de 2013

En 2013 mantuvo un debate televisivo con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el que aseguró también que el bombardeo de Gernika fue "un mito construido en Inglaterra por el [diario] Times para justificar el programa de rearme británico". Ese mismo año, en el programa El gato al agua aseguró: "Si mi hijo dijera que es gay, trataría de ayudarle. Hay terapias para reconducir su sicología".

Voz también ha confirmado el fichaje de una militante antiabortista, Lourdes Méndez, como cabeza de lista al Congreso por Murcia. Méndez, diputada del PP entre 2004 y 2016, fue también consejera murciana entre 2002 y 2004.

El nuevo fichaje de Vox en Murcia preside la asociación Familia y Dignidad Humana y forma parte de la plataforma internacional ultracatólica One of Us, que lidera en España el exministro Jaime Mayor Oreja. En noviembre pasado, intervino con Abascal en un mitin en Murcia en el que sostuvo que Vox es "el único partido que mantiene un discurso claro en contra de la ideología de género y a favor del apoyo a las familias fundadas en el matrimonio natural".

Pero el principal exdirigente del PP captado por Vox es Ignacio Gil Lázaro, histórico de los populares valencianos, que encabezará la lista al Congreso por Valencia, según confirmó Abascal en su cuenta de twitter. Gil Lázaro, diputado durante 33 años, dejó el PP en mayo de 2018.