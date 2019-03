El PP pone pegas a Ciudadanos para la eliminación de los aforamientos

En los primeros 50 días del Gobierno bipartito de PP y Ciudadanos en Andalucía no existen grandes encontronazos entre los dos socios, pero cada partido marca un ritmo diferente. Los portavoces parlamentarios de PP, José Antonio Nieto, y Ciudadanos, Sergio Romero, registraron este lunes una proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía con un solo objetivo: eliminar los aforamientos para el presidente de la Junta, los consejeros y los 109 miembros del Parlamento de Andalucía. Pero mientras Ciudadanos cree que el asunto puede quedar zanjado entorno a junio, el PP duda de que se pueda materializar dada su compleja tramitación parlamentaria.

Todos los partidos del arco parlamentario están a favor de la supresión de la prerrogativa que permite que los miembros del Gobierno y diputados sean juzgados por el Tribunal Superior de Justicia o por el Tribunal Supremo, en lugar de la jurisdicción ordinaria. Pero en el caso de Andalucía eso exige reformar el Estatuto de Autonomía, un procedimiento que requiere mayoría cualificada de dos tercios (73 diputados) en el Parlamento autónomo; aprobación mediante ley orgánica en las Cortes; y, por último, el referéndum positivo de los andaluces. La última reforma estatutaria comenzó en 2004 y culminó en 2007. PP y Cs solo suman 47 escaños de 109.

Ciudadanos opina que toda esa tramitación podría estar finiquitada "antes del verano", con referéndum incluido, y pese a que el Congreso ahora está gobernado por la Diputación Permanente, por el adelanto electoral. Según los cálculos de este partido, la proposición de ley de reforma podría ser aprobada por lectura única, ya que los aforamientos solo afectan a cuatro artículos del Estatuto, lo que implica unanimidad de los cinco grupos de la Cámara.

Desde el PSOE ya avanzan que no apoyarán esa reforma exprés. "No saben lo que están haciendo. No es de recibo que dos partidos a espaldas de otros se sienten para cambiar el Estatuto", advirtió el socialista Juan Cornejo. Este partido aboga por suprimir los privilegios de los aforados mediante una reforma de la Constitución, que afecte a todas las comunidades autónomas por igual.

El portavoz del PP, José Antonio Nieto, reprochó a los socialistas que no hubieran eliminado los aforamientos la legislatura pasada, pero reconoció que la reforma es muy compleja y no es la prioridad de su partido. "Es un trámite parlamentario complejo y difícil, que no sabemos si conseguirá prosperar y llevarse a cabo", admitió. Y añadió: "Los aforamientos no son una prioridad, sino crear empleo, mejorar la sanidad y tener la mejor educación".

Con la firma de la proposición de ley, los populares dan por cumplido uno de los puntos del acuerdo de Gobierno firmado con Ciudadanos, aunque está por ver si verá la luz.

Aunque desde el Gobierno andaluz se insiste mucho en que no hay diferencias entre los socios, sí se están produciendo malentendidos y falta de coordinación entre las consejerías del PP y de Ciudadanos, sobre todo, en materia de comunicación.