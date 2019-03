Rivera: “Esta campaña va de España”

El lider de Ciudadanos, Albert Rivera, durante su presentacion como candidato a la presidencia del Gobierno, en Madrid. Jaime Villanueva / atlas

La imagen de campaña de Albert Rivera para las próximas elecciones generales revela cómo de importante va a ser la identidad nacional en el discurso de Ciudadanos. Su apellido, Rivera, tiene todo el protagonismo. En mayúsculas. Pintado en rojo y amarillo, como la bandera de España. Y con el punto de la i, por su parte, en azul, como uno de los colores que incluye la enseña de la Unión Europea.

La imagen se ha desvelado este domingo, en el acto en el que Rivera ha presentado su candidatura a la presidencia del Gobierno, tras ganar este sábado las primarias en su partido. "Esta campaña va de España", ha enfatizado el presidente de Cs, que se presenta con tres compromisos: frenar a los separatistas catalanes, formar un Gobierno "de los mejores sin enchufismos", y poner en marcha las grandes reformas que necesita el país "después de una década perdida".

Rivera califica como "perdida" la última década política en España, en la que incluye dos Gobiernos del PSOE y uno del PP. "Entre [José Luis Rodríguez] Zapatero, las no reformas que hizo [Mariano] Rajoy y los meses de [Pedro] Sánchez". "Cambiemos la España paralizada por la España en marcha", ha propuesto el candidato de Ciudadanos, que ha citado como asuntos de país paralizados el problema de la natalidad, las pensiones, el empleo o el cambio climático.

Su propuesta para las generales descansa en tres compromisos, y el primero de ellos es la razón de ser con la que nació Ciudadanos en 2006 en Cataluña: combatir al nacionalismo. "Me comprometo a frenar en seco a los políticos separatistas", ha subrayado Rivera, que concreta esa promesa en que en su Gobierno "no habrá premios, ni privilegios, ni mediadores, ni indultos para los separatistas". Su idea de España carga también contra la idea plurinacional de país que plantea el PSOE. "¿Queremos una España nación de naciones, como si fuéramos tribus?", se ha preguntado en un momento de su discurso.

La segunda de sus apuestas es formar un Gobierno en el que sus ministros y los presidentes de las grandes empresas públicas sean elegidos por su "talento" y no por amiguismos. Quiere acabar con casos como el de José Félix Tezanos —exmiembro de la ejecutiva del PSOE— al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha explicado, y para eso propone "una ley para suprimir los dedazos". "Se acabó poner a los amigos". "¿Qué prueba ha pasado Tezanos para ser presidente del CIS? Están colocando por la cara a amigos y conocidos, a gente de carné de partido. Yo prometo regeneración y talento".

Por último, Rivera plantea un Ejecutivo que aborde las grandes reformas pendientes, y que lo haga con un "gran diálogo nacional". "Quiero que hablen los expertos, las empresas, los científicos, la gente de la cultura. Quiero que hablemos de España. Y no los políticos", ha apuntado. Su propuesta es que para cada gran reforma se convoque foro con la sociedad civil para que el protagonismo no lo tengan los políticos.

En el acto, Rivera se ha presentado con sus dos puntales: la mujer con la que hace tándem electoral, Inés Arrimadas, como gran comunicadora política; y el hombre en el que descansa el trabajo de puertas adentro: José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos. Ambos le han dedicado elogios. "Es una persona valiente, clara, con un liderazgo innato. Una persona preparada para liderar un Gobierno", le ha descrito Arrimadas, que ha apuntalado su discurso con críticas muy duras, en contraposición, a Pedro Sánchez. "Es un peligro público", ha dicho del presidente socialista. "Es capaz de hacer y decir cualquier cosa por estar en La Moncloa".

Rivera se ha mostrado a ratos emocionado, sobre todo al recordar a su familia. A su discurso le han precedido varios vídeos en los que aparecían sus amigos, compañeros de deporte o familiares que le han dedicado buenas palabras. "Si algo he aprendido en estos años de vida profesional, deportiva, familiar, es que nunca te regalan nada. Es lo que me han enseñado mis padres. Una familia currante. Es lo que he mamado en mi casa. Nunca nos han regalado nada, todo ha costado mucho y en cualquier momento lo puedes perder". El candidato ha reconocido que por su trabajo ha dedicado menos tiempo del que hubiera querido a su familia. "Le he dedicado mucho tiempo a mi gran familia, que es España".

"Estoy muy contento, feliz, con las pilas cargadas", se ha presentado Rivera como candidato a la presidencia del Gobierno. Como credenciales promete trabajo. "Quiero ser presidente no para tener el avión o el helicóptero, sino para currar, para trabajar por este país". "Lo voy a dar todo", ha concluido Rivera, lanzado ya a la carrera del 28 de abril. "Estoy convencido de que si ganamos las elecciones no solo gana Ciudadanos, gana España".