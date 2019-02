Sánchez: “La próxima Cámara debe parecerse más a la España real, en la que cabemos todos”

Ha sido una legislatura llena de “primeras veces”: La primera vez que se llega al Gobierno a través de una moción de censura y el Congreso presidido por una persona de un partido diferente al del Ejecutivo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confía en que tras las elecciones del 28 de abril, el Congreso “se parezca más a la España real: abierta, tolerante, integradora”. “Una España en la que cabemos todos”. Estas han sido las primeras palabras del último pleno del Congreso de esta legislatura que empezó en 2016.

La preparación de España ante el Brexit, en defensa de los intereses de los españoles; la situación en Venezuela y la actuación del Gobierno ante los ministros que han utilizado sociedades instrumentales para cumplir sus obligaciones fiscales, son los asuntos por los que Pedro Sánchez ha sido llamado por la oposición al Congreso.

No entraba en el guion la declaración política inicial que ha hecho el jefe del Ejecutivo pero ha querido dejar un mensaje preelectoral. “Pese a la desnaturalización de los mecanismos parlamentarios y la obstrucción que se ha producido, quiero poner en valor la función parlamentaria. Una idea de España abierta e integradora. La España no hay una única forma de sentirse español; una España en la que cabemos todos. Una Cámara que se parezca más a la calle”, ha proclamado Sánchez.

Brexit y Venezuela

Como anuncio, el jefe de Gobierno ha señalado que el próximo viernes se aprobará un decreto Ley para defender los intereses de los españoles ante una salida desordenada de Reino Unido de la UE. Las medidas de ese decreto serán “temporales y unilaterales” a la espera de la reciprocidad británica. Nada nuevo sobre Gibraltar, salvo resaltar que su gobierno no ha variado “ni plan, ni equipo negociador” respecto a lo tenía en marcha el gobierno anterior. No obstante, ha deslizado el reproche de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no tenía nada preparado para defender los intereses de España y los españoles. El plan de contingencia que ha preparado se traducirá en el Real Decreto que verá la luz el próximo viernes.

No ha querido dejar dudas el presidente del Gobierno sobre su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó y la falta de legitimidad de Nicolás Maduro que “porque sus elecciones no fueron libres”. Ahora, se apuesta por unas elecciones libres como única solución y dejar claro “ que Maduro no tiene intención de negociar sino de ganar tiempo para perpetuarse en el poder”.

Más de veinte mil venezolanos han llegado a España en demanda de protección. Muchos están en condiciones de pedir solicitud de asilo pero para los que reúnen los requisitos se está pensando en un “estatutos migratorio” especial, según ha avanzado Sánchez.