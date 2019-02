El fraude de los ataúdes de Valladolid afectó a “miles de personas” durante 20 años

Miles de personas afectadas y décadas de estafa. Este es el panorama que ha dibujado este viernes la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, durante su comparecencia para facilitar detalles de la Operación Ignis, que ha concluido en Valladolid con la detención de catorce personas acusadas de sustituir ataúdes de alta calidad por otros mucho más baratos en el momento del proceso de cremación. El propietario —al que se la han encontrado casi 1 millón de euros en metálico en su domicilio— y los trabajadores del Grupo El Salvador pueden haber cometido un delito de estafa continuada, con pena de prisión de hasta ocho años y multa de 24 meses.

La delegada del Gobierno ha dado algunas pinceladas de la operación desarrollada el jueves para "desenmascarar" a los autores de una estafa que "toca la fibra sensible de los ciudadanos porque se producía en momentos en que las personas son más vulnerables pues están dando el último adiós a sus seres queridos".

Barcones ha denunciado el cambiazo que, presuntamente, realizaban los investigados en el momento de la incineración cuando el ataúd caro pagado por la familia era sustituido por otro de mucha peor calidad para luego revender el primero a otros clientes. Los funerarios reutilizaban también las coronas fúnebres y las flores en sucesivos sepelios.

Todo comenzó con un proceso penal iniciado en 2017 entre el Grupo El Salvador y un trabajador que una vez jubilado extorsionó a la mercantil para ver mejorada su pensión como requisito para no desvelar estas prácticas irregulares.

El proceso, en el que la empresa se personó como acusación particular y derivó en la condena del exempleado, se ha vuelto ahora como un boomerang en contra del Grupo El Salvador, a raíz de las indagaciones que la Policía comenzó a realizar sobre una llave USB del condenado que recogía numerosa prueba documental y gráfica. La delegada y el jefe de policía han declinado entrar en detalles sobre este respecto, toda vez que el secreto de las actuaciones acaba de ser levantado por el juzgado para poder facilitar una primera información sobre una "cuestión tan sensible" para los ciudadanos. En cualquier caso, la empresa funeraria no ha sido clausurada y seguirá prestando sus servicios.

De 1995 a 2015

Los hechos se circunscriben a Valladolid capital y la cercana Santovenia de Pisuerga, donde la empresa cuenta con instalaciones, en ambos casos dotadas de crematorio. Se han realizado siete registros en ellas y en los domicilios de los presuntos implicados. En el domicilio del propietario, la policía se incautó de 961.785 euros en metálico.

Además del dinero en metálico que se ha incautado la policía en los registros, los agentes se han llevado ocho ordenadores, un servidor y "un impresionante volumen de documentación, entre los que se encuentran los libros de registro".

Las pesquisas iniciales se acotan a dos décadas, entre los años 1995 y 2015, aunque la policía no descarta que los hechos delictivos investigados puedan ampliarse a otros periodos y, sobre todo, conduzcan a la detención de más personas por delito continuado de estafa, además de una posible acusación de pertenencia a grupo criminal e incluso de profanación de cadáveres.

"Les rogamos que tengan calma ya que estamos en una primera fase de la operación y nos espera un largo y difícil trabajo", ha insistido Zurita, quien ha confirmado que ya se han recibido las primeras denuncias de posibles familias afectadas por estas prácticas. Además, el jefe de la policía ha pedido a los ciudadanos que estén tranquilos y no "bloqueen" las comisarías con la presentación de denuncias, ya que, tal y como ha apostillado, los posibles afectados recibirán el debido asesoramiento del CNP y la autoridad judicial para que puedan ejercitar acciones.