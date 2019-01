La Generalitat recurre el archivo de la investigación contra Camps por la organización de la Fórmula 1

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) recomienda que Zaplana no retorne a la cárcel. En un comunicado, y a petición del jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital La Fe de Valencia, el doctor Guillermo Sanz, se aconseja que el exministro del PP, Eduardo Zaplana, no siga en prisión porque ese entorno "no es el adecuado ya que carece el equipamiento técnico necesario así como del personal especializado para atender la situación clínica" del político.

El exministro, que padece leucemia, fue trasladado el 20 de diciembre desde el centro penitenciario de Picassent al hospital La Fe de Valencia.