Dimite el jefe de la Ertzainza por la muerte de un seguidor del Athletic

La sentencia por el conocido como caso Cabacas, el juicio por la muerte de un pelotazo de goma del joven Iñigo Cabacas durante los incidentes que siguieron al encuentro Athletic-Schalke en el casco viejo de Bilbao en 2012, se ha llevado por delante al actual jefe de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa. El superintendente jefe de la Ertzaintza ha presentado esta tarde ante el viceconsejero de Seguridad en una carta de renuncia al cargo de jefe de la Ertzaintza y abandona las responsabilidades que ello conlleva dentro de la organización, tras un "análisis y reflexión profunda" de la sentencia por el caso Cabacas.

Antes de convertirse en el máximo responsable de la policía vasca, en 2013, Aldekoa fue jefe de la comisaría de Deusto, precisamente cuando ocurrieron aquellos hechos. La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha aceptado su renuncia como una decisión "personal firme" y atendiendo a los argumentos que han motivado su escrito de renuncia y a la determinación con la que los ha expresado, según ha informado en un comunicado el Departamento vasco de Seguridad.

La Audiencia Provincial de Bizkaia condenó el pasado 29 de noviembre a dos años de cárcel y seis años de inhabilitación a uno de los seis ertzainas implicados y que fueron juzgados por un delito de homicidio imprudente. Íñigo Cabacas murió en el hospital de Basurto cuatro días más tarde, tras ser alcanzado en la cabeza por una pelota de goma lanzada por los antidisturbios.

En su escrito de renuncia, el hasta ahora jefe de la Ertzaintza alude a "motivos y argumentos personales", tras "un análisis y reflexión personal profunda de la sentencia del juicio por la muerte de Iñigo Cabacas", por la que la Audiencia Provincial de Bizkaia condenado a dos años de cárcel y cuatro años de inhabilitación a uno de los seis ertzainas que estaban acusados de homicidio imprudente por la muerte en abril de 2012 del aficionado del Athletic de Bilbao Iñigo Cabacas, tras recibir el impacto de una pelota de goma.

El agente condenado era el mando de mayor rango en el operativo policial que dispuso la Ertzaintza tras el encuentro celebrado en el campo de San Mamés aquel 5 de abril. Pero por encima de él estaba Aldekoa, que declaró en el juicio.

El tribunal sostiene en su fallo que la muerte de Cabacas se podía haber evitado si no se hubiese producido la "omisión" y la "inacción absoluta" del mando al frente del operativo. "El propio agente ha reconocido en todo momento, especialmente en el acto del juicio, que la situación no justificaba la carga que se produjo, que había que detener esa acción policial", dice la sentencia. Y añade: "El oficial encausado nunca ha negado que fuera consciente de lo que estaba ocurriendo, más bien al contrario, reconoció en su declaración que veía perfectamente la carga desde su furgoneta y reconoció que su valoración fue que no se debía realizar una carga en ese lugar y circunstancias".

La sentencia es muy dura con el comportamiento de este mando policial por permanecer dentro de la furgoneta "durante los seis o siete minutos" que duró el incidente y por su conducta: "No hizo nada, no tomó decisión alguna, no decidió parar la actuación policial desproporcionada, no comunicó al 020 la situación real y presenció la carga policial desde el interior de su furgoneta", exponen los magistrados.

Jorge Aldekoa señala que "la sentencia hace referencias explícitas a lo que considera errores, malas práxis, inacciones, etc que, a juicio del tribunal, se produjeron y de los que, aunque no se responsabiliza directamente a nadie, sí interpelan claramente a la organización de la Ertzaintza y del entonces Departamento de Interior del Gobierno Vasco".

Además, recuerda que cuando ocurrieron los hechos, él ocupaba la plaza de Intendente Jefe de la Comisaría de Bilbao a la que había accedido unos meses antes. "Tiempo que, aunque escaso, quise aprovechar para ir adaptando las respuestas de los ertzainas de esa Unidad, especialmente en lo que tenía que ver con el orden público, a lo que se intuía como una nueva realidad que esta vez parecía iba a ser definitiva", afirma.

En ese sentido, Aldekoa recuerda que, "desgraciadamente, lo acontecido aquel día dejó en evidencia que ninguno de los múltiples actores a los que, en sentido extenso, pudiera responsabilizarse de lo ocurrido habíamos transitado suficientemente el camino del cambio, repitiéndose el ritual de enfrentamiento al que estábamos acostumbrados, esta vez, con el resultado de la injusta e inaceptable muerte de Iñigo Cabacas".

Finalmente, concluye su escrito mostrando su confianza en que su decisión sirva para "trasladarle a la ciudadanía todos aquellos valores por los que he trabajado a lo largo de todos los años de mi carrera profesional y, en especial, desde que fui nombrado Jefe de la Ertzaintza, con todo un equipo de hombres y mujeres comprometidas con el servicio de seguridad pública que representamos y se espera de la Ertzaintza".

La Audiencia vizcaína impuso una pena de dos años de prisión al ertzaina que dirigió el operativo. Durante el juicio, este agente aseguró que cuando se produjo la carga policial en el callejón de María Díaz de Haro, donde fue alcanzado Cabacas, ni siquiera salió de la furgoneta. Los otros cinco policías encausados fueron absueltos.

En el juicio por este caso que concluyó el pasado día 9 de noviembre, la acusación particular que ejerce la familia de Cabacas pedía cuatro años de cárcel para cada uno de los seis acusados y seis años de inhabilitación, mientras que la Fiscalía y las defensas pedían la absolución por no ver delito en su actuación. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.