Villajero atribuye a ‘hackers’ del CNI el encriptado de sus grabaciones

Según su testimonio, el CNI le pidió este material y supuestamente le ofreció tres posibilidades: “salir de España, pegarme un tiro o entregar la documentación”.

Villarejo prestó una segunda declaración el pasado mes de enero en el Juzgado de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional frente al juez Diego de Egea, los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano y su abogado, Ernesto Díaz Bastien. El interrogatorio duró una hora y veinte minutos y se centró casi exclusivamente en las grabaciones intervenidas al policía que afectan a políticos, jueces, fiscales, empresarios, policías y fuentes de información del comisario jubilado acusado ahora de organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho en el marco de la operación Tándem. Algunas de sus afirmaciones son difíciles de comprobar y, en ocasiones, producto de una presunta fabulación, según advierten fuentes de la investigación.

A la reiterada petición de los fiscales para que les ayude a “expurgar” del proceso la información sensible contenida en los 32 terabytes confiscados, el agente jubilado responde que no sabe nada de informática y señala al CNI. “Yo de informática no sé nada y todo el sistema de encriptación me lo proporcionaron miembros del CNI, con agentes hackers que utilizaron", asegura.

-¿Por qué se hizo copias? ¿Puede darnos los nombres de los hackers?, le pregunta el fiscal Serrano".

-Por si se borra o se destruye. Yo soy un manazas en el tema informático. Las identidades de los hackers son secretas…Las copias me las hacen hackers que yo conozco que trabajan todos los días para el CNI. Que me tomo copas con ellos. A uno le llaman El Pelos.” Fuentes cercanas al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) niegan que Villarejo haya trabajado o mantenido relaciones profesionales con el servicio de inteligencia.