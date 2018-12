Malta anuncia que España acogerá a los migrantes rescatados por el pesquero de Santa Pola

Parte de los rescatados come a bordo del 'Nuestra Madre Loreto'. En vídeo, declaraciones de Ximo Puig. Javier Fergo (AP) | ATLAS

España acogerá a, al menos, 11 de los 12 rescatados el jueves de la semana pasada por el pesquero español Nuestra Madre Loreto frente a las costas de Libia. Tras diez días bloqueados en mitad del Mediterráneo, sin un puerto seguro al que dirigirse, Malta aceptó finalmente este domingo su desembarco, pero el portavoz del Gobierno maltés, Kurt Farrugia, alertó a Reuters que se trataba una solución temporal “por razones humanitarias”. El trato debe incluir al duodécimo rescatado que ya había sido evacuado a Malta el pasado viernes por problemas de salud.

Según Farrugia, los rescatados serán llevados a España una vez reciban asistencia médica y se recuperen. "Malta no tenía la obligación de acogerlos porque no fueron recogidos en aguas maltesas y Malta no era el puerto más cercano", mantuvo el portavoz. La información ha sido confirmada por el Ministerio del Interior y de la Seguridad Nacional maltés, Michael Farrugia, en su cuenta de Twitter. La Vicepresidencia del Gobierno, preguntada por este asunto el domingo por la mañana, no ha querido informar sobre las condiciones de la negociación ni la posible acogida española.

Malta se negó hasta el último momento a abrir sus puertos, aunque al final cedió. Pasada la medianoche del domingo, el Nuestra Madre Loreto recibió indicaciones de Salvamento Marítimo para dirigirse al país isleño. La entrega de los 11 migrantes ni siquiera se ha producido en un puerto, sino que una embarcación ha ido a buscarlos a 13 millas de la costa, donde aguardaba el pesquero.

La autorización de Malta llegó pocas horas después de que el patrón del pesquero, Pascual Durá, decidiese regresar a España desoyendo las indicaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que instó a cumplir las leyes internacionales y dirigirse al puerto más seguro y cercano, en alusión a Libia, un país en el que se subasta y tortura a migrantes.

Rescate frustrado

El Nuestra Madre Loreto se encontraba navegando en punto muerto en la zona de búsqueda y rescate libia desde el jueves de la semana pasada cuando presenció un rescate frustrado por parte de una patrullera libia a unas 80 millas náuticas de la costa. Una embarcación neumática cargada de personas intentaba huir de los guardacostas y tres de los migrantes treparon hasta la borda del pesquero, mientras que otros ocho se lanzaron al agua y fueron recogidos por los pescadores.

Desde el primer momento el Gobierno español indicó que la embarcación debía dirigirse a Libia, interpretando que este sería un puerto seguro, por tratarse del más cercano. La lectura del Gobierno provocó numerosas reacciones contrarias como la de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que rechazó de plano la idoneidad de Libia para el desembarco de migrantes.