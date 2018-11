Rivera reivindica a Ciudadanos para liderar el cambio en Andalucía ante un PP “en descomposición”

A una semana de las elecciones andaluzas, Ciudadanos aprieta para tratar de lograr el sorpasso al PP. La encuesta que este domingo publica EL PAÍS sitúa al partido muy cerca de los populares (el PP con un 20% de intención de voto y Ciudadanos con un 18%) y contempla que el fenómeno de Vox, que podría irrumpir en el Parlamento andaluz con hasta cuatro escaños, puede minar más a su rival directo. Quedar por delante del PP se divisa como un escenario posible en la cúpula de Ciudadanos. En Málaga, en el mitin más multitudinario hasta la fecha, ante unas 1.600 personas, Albert Rivera ha reivindicado a su partido como el único que puede liderar un cambio en Andalucía porque el PP se desploma en las encuestas. "El cambio en Andalucía tiene que llegar de un partido que crezca, no que se descomponga", ha clamado Rivera, que no cita a Vox en los mítines pero hoy ha llamado a "liberarse" y defender sin complejos la bandera de España y lo español.

Ciudadanos reclama el liderazgo del cambio en Andalucía ante un PP en caída libre. La dirección traslada en privado que incluso aunque los populares aguantaran por delante de ellos en las urnas, su candidato, Juan Marín, reclamaría presidir el Gobierno (si sumaran para desbancar al PSOE) porque le corresponde el "liderazgo moral" al doblar resultados, mientras el PP pierde un importante apoyo. Ciudadanos ve al PP nervioso por Vox. "El PP tiene un ataque de nervios. Porque ve cómo se le acaba el chollo, el chiringuito. Ya está bien de vivir de los andaluces", ha clamado Marín en Málaga.

El partido confía en seguir creciendo esta última semana de campaña a costa del PP, pero también del PSOE. Por eso las invectivas de Rivera se dirigen mayoritariamente al PSOE de Pedro Sánchez, que llama incluso "plaga". Al presidente socialista el líder de Ciudadanos le acusa de gobernar con populistas y nacionalistas, y pide "pararle los pies" desde Andalucía. "Que no se extienda la plaga del sanchismo en Andalucía. Sería letal que el sanchismo se extendiera por Andalucía", ha incidido Rivera, que ha vuelto a sacar a relucir los hipotéticos indultos a los independentistas, o la "humillación" en general que el Gobierno socialista infringe en su opinión a los españoles por sus alianzas con los partidos catalanes.

Rivera y el resto de los dirigentes de Ciudadanos evitan mencionar a Vox en los mítines. Aunque en el acto de este domingo en Málaga se ha percibido una cierta inflexión nacionalista española en su discurso. Ha afirmado Rivera hasta en inglés que se "siente liberado" ("I want to be free", se ha arrancado por Queen) para defender sin complejos, "sin pedir perdón", la bandera de España y el español. También con respecto a Europa ha defendido un papel más fuerte de España. "Este país tiene que recuperar la confianza en sí mismo, ir a la UE y no entregar los votos en el Consejo Europeo gratis. Yo soy europeísta porque Europa le va bien a España, básicamente", ha afirmado.

Inés Arrimadas, líder de la oposición en Cataluña, y Javier Imbroda, candidato por Málaga, han arropado a Marín en el mitin en hotel de Málaga, en el que la violencia de género ha estado también presente, en el día contra esta lacra. Arrimadas y Rivera han hecho referencia a la lucha contra el machismo y la violencia, y han guardado un minuto de silencio en homenaje a las 44 mujeres asesinadas este año. "Quiero que mi hija, que tiene 7 años, viva en un país donde a nadie se le ocurra ponerle la mano encima a una mujer", ha reclamado Rivera.