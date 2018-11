Rivera asegura que Sánchez necesita indultar a los políticos presos para seguir en La Moncloa

Albert Rivera, durante el acto en Madrid. Foto: J.J. Guillén (EFE) | Vídeo: EP

Aún no ha comenzado el juicio contra los líderes independentistas pero Ciudadanos ya se manifiesta contra la hipótesis de que estos sean indultados. La plataforma que impulsa el partido, España Ciudadana, ha reunido este sábado a varios centenares de simpatizantes en el centro de Madrid contra la posibilidad de que haya medidas de gracia para los separatistas. En un discurso muy áspero contra Pedro Sánchez, Albert Rivera ha retratado al presidente socialista como un político sin escrúpulos "capaz de cualquier cosa por seguir un cuarto de hora más en La Moncloa", como "pactar con los que escupen a un ministro de España", en referencia al incidente el pasado miércoles en el Congreso con Josep Borrell. El líder de Ciudadanos reta a Sánchez a revelar en su programa electoral si indultará a los líderes del procés y a anticipar con quién gobernará.

Albert Rivera está en campaña. El ambiente electoral se ha percibido en el acto que ha protagonizado este sábado en la plaza de Ópera en Madrid, en el que la organización ha repartido a los asistentes pancartas con el lema stop Sánchez, elecciones ya, y banderas de España y de Europa y se han coreado cánticos de "¡elecciones, elecciones!" y abucheos al líder del PSOE. El presidente de Ciudadanos ha tomado la palabra subido a una pequeña plataforma para alertar a los asistentes de que el presidente del Gobierno "no tiene límites" y está negociando con los independentistas una mayoría parlamentaria para después de las próximas elecciones generales.

"No solo están negociando en el pacto en la cárcel los Presupuestos, están negociando una mayoría para años, la mayoría de la vergüenza. Para esa mayoría necesita los indultos", ha advertido Rivera, que da por hecho que el presidente socialista quiere perdonar a los independentistas sus penas antes de que estos sean condenados. "Está forjando una mayoría peligrosa para este país. Y tenemos que decir stop Sánchez para que no se forme esa mayoría cuatro años más", ha incidido el líder de Ciudadanos.

Rivera anticipa ya lo que se prefigura como su estrategia de la próxima campaña electoral para las generales. Tratará de poner contra las cuerdas a Sánchez para que revele con qué mayoría parlamentaria pretende gobernar, y para que tenga que descartar o asumir los indultos a los independentistas. El objetivo es retratar al presidente socialista pero si este se desmarcara, frustrarle sus relaciones con los partidos catalanes. En eso ha insistido Rivera este sábado.

"Señor Sánchez, lleve en su programa electoral que va a indultar a los golpistas, ¡a ver cuántos votos consigue!", le ha pedido Rivera, antes de incidir: "Reto al señor Sánchez a que nos diga cómo piensa gobernar. Yo no voy a gobernar nunca con los separatistas. Sánchez no quiere urnas porque no se ve capaz de tener una mayoría sin los separatistas".

Rivera se ha acompañado del exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, que ha dado por hecho el "pacto con los golpistas" porque la Abogacía del Estado no haya visto "los 634 actos violentos que sí ha visto la Fiscalía" y por eso acuse de sedición en lugar de por rebelión. "Todavía no ha habido juicio ni sentencia y ya están indultando", se ha quejado el jurista, aunque no haya habido un pronunciamiento claro del Gobierno en ese sentido. "Si un golpe de Estado no es delito, no me digan ustedes qué lo va a ser", se ha quejado. "¡Viva España, viva Europa!", ha cerrado Rivera y la concentración se ha disuelto rápido en una mañana muy fría y plomiza en Madrid.