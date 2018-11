El PP y Ciudadanos tratan de situar a Sánchez fuera del PSOE y de la Constitución

En una estrategia coincidente, aunque no conjunta, el PP y Ciudadanos quieren situar a Pedro Sánchez fuera del marco constitucional e incluso fuera de sus siglas. “Hay que rescatar al PSOE de las garras del sanchismo y que vuelva a la senda constitucional”, explican en Ciudadanos. El presidente del PP, Pablo Casado, ha convocado este miércoles una cumbre constitucionalista a la que no asistió Albert Rivera, sino el portavoz de Justicia, y declinaron la invitación Coalición Canaria y el PAR al no ser partidarios de “frentes”. El grupo se completó con UPN y Foro Asturias.

En España existe la necesidad de hacer frente al Gobierno de Pedro Sánchez desde las instituciones ya que es “rehén” de los independentistas. Este es el argumento por el que el presidente del PP, Pablo Casado, convocó hace una semana una reunión de partidos constitucionalistas de la que excluyó al PSOE. El realce buscado no se consiguió ya que no asistió a la misma el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Su partido estuvo representado por el portavoz de Justicia y vicepresidente primero del Congreso, Ignacio Prendes.

De los convocados, declinaron la invitación Coalición Canaria y el Partido Aragonés al no ser partidarios de “los frentes” y sí acudieron UPN y Foro Asturias. Dos horas estuvieron reunidos y tras el encuentro no compareció Casado, sino la portavoz parlamentaria del PP, Dolors Montserrat. La crisis con Cataluña por el desafío secesionista instalado desde hace más de un año es la base sobre la que se asientan el PP y Ciudadanos para arremeter contra Pedro Sánchez aunque ambos compiten por el liderazgo de la defensa de España, sus símbolos y el combate contra las acciones de los independentistas. Las iniciativas de uno y otro se superponen. “Pedro Sánchez hoy está arrodillado ante los independentistas”, declaró Montserrat. “Nuestro objetivo es evitar que rompan España”, afirmó la portavoz tras la reunión en el Congreso.

“Hacemos un llamamiento al PSOE para que realmente se sume donde tiene que estar, que es con los constitucionalistas”, añadió la portavoz del PP, para quien en este encuentro, aunque no hubo un documento acordado, sí se demostró “un punto de unión”.

Una nueva reunión se celebrará después de las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre. A la misma podrá asistir el PSOE si da un giro radical a su forma de hacer y entender la defensa de la Constitución, según los populares. “Hay que rescatar al PSOE de las guerras del sanchismo”, declaró Prendes. De manera reiterada, tanto el PP como Ciudadanos sitúan a Sánchez no solo fuera de la Constitución, sino también ajeno a lo que llaman el PSOE de siempre.

Es Ciudadanos y no el PP quien ha cogido por su mano los requerimientos al Gobierno para que diga si va a indultar a los políticos independentistas. La pregunta se formula con vocación de permanencia. “¿Es el indulto a los golpistas el precio de alquiler de La Moncloa? Si no responde ahora se la preguntaremos toda la legislatura”, ha advertido Prendes a la ministra de Justicia, Dolores Delgado durante la sesión de control.

“Justicia ficción”

La respuesta no aclaró las intenciones del Gobierno por lo que Prendes se declaró “aterrado”. La titular de Justicia consideró que le pedía un ejercicio de “justicia ficción” ya que no se puede hablar de indultos si no hay juicio y condena. “La grandeza del Estado de derecho es asegurar que todos los ciudadanos tengan derecho a un juicio justo. No importa de qué hechos se les acuse”, respondió.

Antes, Casado pidió al presidente que convocara ya elecciones. “Las ganaremos los españoles echándole del Gobierno”, previó. Pedro Sánchez respondió entre la broma y la ironía: “No sé qué prisa tiene usted en perder las elecciones”.