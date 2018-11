El Senado aprueba una comisión para investigar la tesis de Pedro Sánchez

PP, Ciudadanos y Foro Asturias han aprobado este miércoles en el Senado la creación de una comisión de investigación sobre la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La iniciativa, impulsada por el PP, es la respuesta del partido de Pablo Casado a la negativa de Sánchez, amparándose en el reglamento de la Cámara alta, de comparecer en un pleno para aclarar las supuestas irregularidades sobre la autoría de su trabajo doctoral. El PP ha asegurado que traería a Sánchez al Senado aunque fuera "a rastras".

La iniciativa para investigar la tesis ha tenido los votos en contra del PSOE, Unidos Podemos, PNV y Coalición Canaria, así como la abstención de ERC. Todas estas formaciones han realizado duras críticas al PP por usar el Senado, donde tiene la mayoría absoluta, para dirimir asuntos que no son de su competencia. Los populares, sin embargo, han justificado la creación de esta comisión en que "la tesis doctoral de un presidente es un tema de interés público" y se han apoyado en los letrados del Senado.

En la presentación de la iniciativa, la senadora Esther del Brío ha defendido que la comisión "nace para desbloquear la situación" creada por la negativa de Sánchez a "rendir cuentas". La comisión, según Del Brío, se creará conforme a ley y se regirá por tres principios básicos: rigor académico, respeto al sistema universitario ("para devolver la dignidad a la universidad") y la presunción de inocencia. El objetivo, ha asegurado, "no va a ser criminalizar al presidente del Gobierno, pero sí conocer la verdad". "Solo así sabremos si Pedro Sánchez sale como el doctor Jekyll o como el señor Hyde", ha ironizado.

La portavoz del PSOE, María del Carmen Iglesias, sin embargo, ha situado la iniciativa en "el epicentro de la frustración del PP por haber perdido el poder". En la defensa de Sánchez, Iglesias ha esgrimido que la Fiscalía del Tribunal Supremo pidió el archivo de la querella que presentó "un partido con pulsiones autoritarias" contra el presidente por el posible plagio de la tesis. Y que "la universidad ha constatado que no ha habido ninguna irregularidad". "Lo único que pretenden es traer al presidente aquí para humillarle", ha reprochado.

Su chiringuito

En los argumentos para rechazar la iniciativa han coincidido varios portavoces. La senadora de Unidos Podemos María Isabel Mora ha acusado al PP de estar utilizando las comisiones "como yo me lo guiso y yo me lo como". "¿Van a incluir en esta los másteres de Cifuentes y Casado? Dejen de utilizar el Senado como si fuera su chiringuito y además con dinero público", ha censurado.

El portavoz del PNV, Jokin Bildarratz, ha reprendido al PP por el uso electoral de las comisiones de investigación y ha sostenido que "determinar si ha habido plagio o no, como pretende la moción, no es competencia del Senado". En esa misma línea, el senador del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, ha criticado a los populares por querer convertir al Senado en la Cámara "del rebote y la revancha parlamentaria". "No nos convirtamos en jueces de lo que no podemos juzgar".