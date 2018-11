La juez del ‘caso máster’ rectifica y acepta el recurso de la universidad contra el archivo

La juez del caso máster rectifica. Tras no admitir el lunes el recurso de apelación de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) contra el archivo de la principal línea de investigación de la causa, por no presentarlo a tiempo, la magistrada ha emitido una nueva resolución este miércoles donde decide aceptarlo y acuerda reenviarlo a la Audiencia Provincial de Madrid para que se pronuncie. Según este último escrito, se produjo un error al calcular la fecha máxima para presentar las alegaciones.

"Se ha constatado de oficio un error en el cómputo de los plazos", admite Carmen Rodríguez-Medel, responsable del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, en la providencia de este miércoles. En la del lunes afirmaba, en cambio: "No ha lugar a la admisión [del recurso] por extemporáneo. La resolución fue notificada a las partes el pasado 19 de octubre, a las 13.40 horas, por lo que el plazo de cinco días [hábiles] expiró el 29 de octubre, constando que el recurso fue presentado el día 30 de octubre, a las 14.47 horas".

Una decisión que la universidad iba a recurrir, según anunció este martes. "Entendemos que la fecha de entrega del recurso de apelación es correcta según la ley", afirmó la Rey Juan Carlos, que defendía que no se les notificó el escrito para recurrir hasta el lunes 22 de octubre y que, por tanto, tenían de plazo hasta las 15.00 horas del 30 de octubre. La juez acepta ahora esa tesis.

La URJC quiere que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre el dictamen de la juez de archivar la principal línea de investigación de la causa después de que el Tribunal Supremo dijese que no se podía imputar al líder del PP, Pablo Casado, por no existir indicios suficientes. Según la magistrada, su situación es extrapolable al resto de imputados. Pero la universidad no comparte esa decisión y pidió que se revisara. Una iniciativa contra la que ya cargó la juez al considerar sorprendente esa solicitud después de "no haber ayudado en nada" durante la instrucción del proceso. "Tan pronto se informaba de que determinada documentación no aparecía como, sorpresivamente, la misma se encontraba (significativo es la solicitud de convalidación de créditos del señor Casado)", le reprochó la magistrada en un auto.