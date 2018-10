Dolores Delgado, en directo: “Ni las cloacas, ni la derecha, ni la extrema derecha me van a amedrentar”

EL PAÍS

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, sobre las grabaciones del señor Villarejo, a petición de la propia ministra: "Llevo 29 años de carrera profesional de servicio público. De ellos, 25 años los he pasado en la Audiencia Nacional. En este tiempo he trabajado contra el narcotráfico, el crimen organizado, crímenes contra la humanidad, terrorismo de ETA y yihadista... Sé perfectamente lo que es estar amenazado. Durante 19 años he llevado escolta. No voy a permitir que un presunto delincuente ni quienes pretenden utilizar las acciones de ese presunto delincuente pongan en duda mi compromiso con el servicio público".