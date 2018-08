El muelle desplomado en Vigo no había pasado inspecciones técnicas

“No nos consta que se hayan hecho inspecciones técnicas en la zona del muelle en los últimos años, pero en las que son competencia nuestra, hacemos el mantenimiento y vamos viendo sobre la marcha” el estado en el que se encuentran. Con esta afirmación, el presidente del Puerto de Vigo, Enrique López Veiga (PP), insiste en atribuir al Ayuntamiento de Vigo la competencia sobre el estado en el que se encontraba el pantalán que en la noche del domingo se desplomó provocando 428 heridos, de los que seis permanecen hospitalizados, según el último balance de la Xunta. Cerca de 3.000 espectadores asistían en ese entorno a un concierto de hip hop con el que se ponía el punto final a la 18ª edición de O Marisquiño. López Veiga sostiene que está mirando en los archivos por si apareciese documentación sobre alguna inspección.

El presidente de la Autoridad Portuaria reconoce en declaraciones a este diario que en la zona de su competencia se revisan las estructuras “al detectar fallos” y puntualiza que si en el caso del muelle que se vino abajo no se hizo fue porque “es competencia del Ayuntamiento”. “Yo comprendo que este es un caso feo y que el alcalde quiere eludir responsabilidades, pero está clarísimo”, sostiene, apelando al convenio de colaboración suscrito en 1992 entre el Puerto, la Zona Franca y el Ayuntamiento de Vigo. El presidente del Puerto cita el punto VI de ese convenio en el que se detalla que durante los 50 años de concesión de esa zona a la ciudad el Ayuntamiento se compromete “al mantenimiento de toda la actuación en perfecto estado de conservación, bien con sus propios medios o bien con la oportuna contratación de obras y servicios” así como al “pago del alumbrado público y del agua consumida en las fuentes o instalaciones de esta zona, así como al mantenimiento de los jardines, mobiliario urbano, limpieza, asfaltado, conservación de túneles, vigilancia, etc.”

“Es obvio que es competencia municipal”, concluye el presidente del Puerto que asegura que el convenio “se refiere a toda la estructura, pilares de hormigón incluidos, y no solo a la cobertura de madera” que instaló el Ayuntamiento. Junto a ello añade otro argumento, esgrimido también por su partido en esta batalla por traspasarse responsabilidades entre Puertos y Ayuntamiento: “Nosotros autorizamos el concierto a riesgo y ventura de los organizadores, y eso incluye el riesgo de las infraestructuras, como consta en el plan de autoprotección registrado en la junta”.

El Puerto anuncia una plaza de “responsable de seguridad” Solo un día después de que saltase el escándalo por el deterioro de la zona portuaria que se derrumbó durante la celebración de un festival en Vigo, el Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado el anuncio de la convocatoria de una "plaza de responsable de seguridad". La orden aparece firmada por Beatriz Colunga, directora de Autoridad Portuaria y en el DOG del 14 de agosto aparece firmada con fecha del 23 de julio. En el anuncio se especifica que las solicitudes se deberán presentar en el plazo de 20 días naturales y que se trata de un puesto de trabajo para personal laboral temporal.

Aunque reconoce el fallo estructural que provocó la rotura del hormigón, del que desde el primer momento admitió que “parece que no tenga mucho hierro”, López Veiga sostiene que las instalaciones portuarias “no se deterioran fácilmente” y precisa que “no hay obligación legal” de revisarlas, salvo “si se detectan problemas”.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE), tiró este martes de planos e instó al PP a leer los documentos. El muelle, dijo, “es una concesión del Puerto al Club Naútico de Vigo” y el Plan de Usos del Puerto de Vigo publicado en el BOE de 2015 “dice claramente que la zona colapsada es zona portuaria naútico-deportiva. Yo no opino, constato. No sé por qué colapsó una inmensa estructura de hormigón pilotada en el mar y 10 años anterior a la firma del convenio del que no forma parte; habrá que esperar a los informes técnicos”. Y concluye, “¿cómo va a hacer el Ayuntamiento el mantenimiento de una zona portuaria?”.

Caballero, que acusa al PP de “buscar el daño político” con “interpretaciones”, asegura que el 24 de julio se celebró en la Autoridad Potuaria una sesión “a la que acudieron todos los responsables de seguridad de la ciudad y del Puerto”, equivalente, precisa, a la previa de un simulacro, “como se hace todos los años antes de O Marisquiño y se trataron todos los temas de seguridad sin que hubiera ninguna objeción”.

La juez que investiga el colapso del muelle ha ordenado precintar todo el paseo por "motivos de seguridad". Mientras tanto, los dos primeros peritos que acceden a la infraestructura, dos ingenieros de la Policía Nacional llegados el lunes desde Madrid, tratan de diagnosticar las causas de la rotura del sustento de hormigón sobre el que se apoyaba el paseo marítimo, que a su vez hundía sus pies en el terreno arenoso sobre el que Vigo fue ganando terreno a la ría. Los ingenieros de Puertos consultados por este diario no quieren avanzar sus hipótesis, pero todos coinciden en que "cualquier estructura de hormigón junto al mar, o como es el caso directamente apoyada dentro del mar, necesita un mantenimiento continuado" y "revisiones periódicas" que pueden llevarse a cabo al menos cada cinco años, a través de unos testigos previstos durante la obra. Este cuidado periódico contra las alteraciones que pueda sufrir el esqueleto metálico del hormigón es "imprescindible en un entorno tan agresivo como el marino".