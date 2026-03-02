Trump y Netanyahu desatan el caos en Oriente Próximo para pasar a la historia
El crudo se dispara por el cierre del Estrecho de Ormuz y se paraliza el tráfico aéreo
El sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque masivo contra Irán sin que hubiera un detonante ni una provocación. Los bombardeos causaron centenares de muertos y heridos y han dinamitado las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Teherán confirmó la muerte del ayatolá Ali Jamenei y respondió a la ofensiva con misiles y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en la región.
De momento, aunque Donald Trump asegura que los nuevos dirigentes iraníes están dispuestos a negociar, para millones de iraníes lo que se abre ahora es una sucesión incierta y el riesgo de más violencia dentro y fuera de su país.
Tres reporteros de El País - Iker Seisdedos, en Washington, Antonio Pita, en Jerusalén y Trinidad Deiros, especializada en Irán- analizan las claves de esta escalada bélica y el momento político de Donald Trump, Benjamin Netanyahu y la República Islámica.
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.