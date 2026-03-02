Trump y Netanyahu desatan el caos en Oriente Próximo para pasar a la historia

El crudo se dispara por el cierre del Estrecho de Ormuz y se paraliza el tráfico aéreo

Manifestantes en Estambul prenden fuego al retrato de Donald Trump. Dilara Senkaya (REUTERS)

El sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque masivo contra Irán sin que hubiera un detonante ni una provocación. Los bombardeos causaron centenares de muertos y heridos y han dinamitado las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Teherán confirmó la muerte del ayatolá Ali Jamenei y respondió a la ofensiva con misiles y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en la región.

De momento, aunque Donald Trump asegura que los nuevos dirigentes iraníes están dispuestos a negociar, para millones de iraníes lo que se abre ahora es una sucesión incierta y el riesgo de más violencia dentro y fuera de su país.

Tres reporteros de El País - Iker Seisdedos, en Washington, Antonio Pita, en Jerusalén y Trinidad Deiros, especializada en Irán- analizan las claves de esta escalada bélica y el momento político de Donald Trump, Benjamin Netanyahu y la República Islámica.

