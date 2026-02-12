Voces desde Cuba: “Estoy jubilado y tengo cuatro empleos para cubrir necesidades básicas”

La falta de combustible hace cada vez más penosa la vida de los habitantes de la isla

En las calles de La Habana, numerosas ventanas exhiben carteles de venta de viviendas. La necesidad económica ha provocado la migración de más de un millón de cubanos en los últimos cinco años, lo que equivale al 10% de la población. ANTONIO CASCIO

A principios de año, cuando Donald Trump mandó atacar Venezuela y capturar a Nicolás Maduro, enseguida miramos a Cuba. Si se desmoronaba el chavismo, ¿qué sería de la isla, que históricamente depende tanto de Caracas?

Estados Unidos lleva más de 60 años bloqueando a Cuba, pero Trump ha ido más allá: amenaza con sanciones a los países que le vendan petróleo. Así que, para los cubanos, que ya estaban en modo supervivencia, se cumple eso de que las cosas siempre pueden ir a peor.

En este episodio hablamos con cubanos que llevan años viviendo con cortes de electricidad y trabajando en varios sitios a la vez. Desde hace unas semanas, a eso tienen que sumarle la falta de combustible y de turistas, con la consiguiente merma en sus ingresos.

Osniel tiene 40 años y gestiona apartamentos vacacionales en La Habana. Ha visto emigrar a familiares y amigos, pero tiene a seres queridos a su cargo y se ha resignado a quedarse en la isla. Mario Arrastia, profesor de Físicas jubilado, necesita cuatro empleos para subsistir. Nos cuenta que tanto él como la mayoría de sus compatriotas están peor que cuando cayó la Unión Soviética, en el llamado Periodo Especial.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed