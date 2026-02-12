Voces desde Cuba: “Estoy jubilado y tengo cuatro empleos para cubrir necesidades básicas”
La falta de combustible hace cada vez más penosa la vida de los habitantes de la isla
A principios de año, cuando Donald Trump mandó atacar Venezuela y capturar a Nicolás Maduro, enseguida miramos a Cuba. Si se desmoronaba el chavismo, ¿qué sería de la isla, que históricamente depende tanto de Caracas?
Estados Unidos lleva más de 60 años bloqueando a Cuba, pero Trump ha ido más allá: amenaza con sanciones a los países que le vendan petróleo. Así que, para los cubanos, que ya estaban en modo supervivencia, se cumple eso de que las cosas siempre pueden ir a peor.
En este episodio hablamos con cubanos que llevan años viviendo con cortes de electricidad y trabajando en varios sitios a la vez. Desde hace unas semanas, a eso tienen que sumarle la falta de combustible y de turistas, con la consiguiente merma en sus ingresos.
Osniel tiene 40 años y gestiona apartamentos vacacionales en La Habana. Ha visto emigrar a familiares y amigos, pero tiene a seres queridos a su cargo y se ha resignado a quedarse en la isla. Mario Arrastia, profesor de Físicas jubilado, necesita cuatro empleos para subsistir. Nos cuenta que tanto él como la mayoría de sus compatriotas están peor que cuando cayó la Unión Soviética, en el llamado Periodo Especial.
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.