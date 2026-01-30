Las graves inundaciones en Mozambique obligan a desplazarse a unas 400.000 personas

Víctimas de las inunidaciones huyen de sus hogares con algunas pertenencias, en el barrio de Manhica de Maputo, capital de Mozambique, el 20 de enero de 2026.

Las intensas lluvias han provocado al menos una docena de muertos en el país, uno de los más castigados por el cambio climático en África. ACNUR alerta de la propagación de enfermedades y de la precariedad de los refugios habilitados

Al menos 392.000 personas han tenido que huir de sus hogares por las intensas inundaciones que se han registrado en el último mes en el centro y sur de Mozambique, profundamente castigado por el cambio climático desde hace años, informó este viernes en Ginebra, Xavier Creach, representante de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) en el país africano.

Según la prensa local, las lluvias torrenciales habrían dejado un saldo de al menos 100 muertos en Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue desde principios de año. En Mozambique, se han confirmado hasta ahora 13 decesos debido a las inundaciones. En las provincias más afectadas del país, como Gaza, Maputo y áreas del centro del país, “las aguas subieron con tal rapidez que apenas hubo tiempo para preparar la evacuación”, explicó Creach.

“Muchas familias escaparon sin las pertenencias más básicas ni documentos de identidad. Padres y madres relatan una huida caótica hacia terrenos elevados, durante la cual algunos niños quedaron separados de sus familias, mientras las personas mayores o con discapacidad tenían dificultades para seguir el ritmo”, detalla el responsable de ACNUR, en un comunicado.

Las lluvias torrenciales habrían dejado un saldo de al menos 100 muertos en Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue desde principios de año

Por su parte, Paola Emerson, responsable de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) en el país africano, explicó que en las zonas afectadas, el 90% de la población vive en casas de barro “que prácticamente se desintegraron con la lluvia”.

Según Naciones Unidas, Mozambique es uno de los países del mundo más afectados por los desastres naturales, la mayoría de los cuales están directamente relacionados con el cambio climático. Las sequías de años consecutivos debidos al fenómeno El Niño se alternan con las graves inundaciones provocadas por La Niña.

Pese a las dificultades de acceso, se ha podido evacuar hasta el momento a 20.000 personas de estas zonas, explicó el responsable de ACNUR. Otras 100.000 están en centros de acogida temporales, que están saturados y carecen de servicios básicos y en los que la ONU advierte que es imposible proteger a las personas más frágiles, como mujeres y niñas, expuestas a violencia sexual y otros abusos.

Además, hay miles de personas aisladas en las zonas afectadas y la ayuda humanitaria se retrasa debido a las carreteras inundadas y los puentes colapsados.

El responsable de comunicación de Unicef en el país, Guy Taylor, alertó de los riesgos que representa esta situación para los niños y niñas, especialmente afectados por “el agua sucia y las enfermedades que se pueden transmitir por esta vía”. Esta circunstancia, combinada con la desnutrición, que ya afectaba a cuatro de cada diez pequeños en el país antes de las inundaciones, puede suponer la muerte de los menores. Además, los responsables han alertado a los lugareños de la presencia de cocodrilos que han llegado a algunos pueblos, debido a la subida de las aguas.

El presidente del país, Daniel Chapo, ha visitado en estos días las zonas afectadas, y ha garantizado la habilitación de nuevos lugares para acoger a los damnificados así como ayudas financieras para que puedan retomar su vida.

Las inundaciones se suman al conflicto que castiga desde 2017 Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, que provocó el desplazamiento de más de 300.000 habitantes solo en el último trimestre de 2025, según cifras de ACNUR, y que ha hecho que las reservas para una nueva situación de emergencia como esta sean escasas.

Estas inundaciones vuelven a poner de manifiesto la vulnerabilidad de Mozambique, escenario de emergencias climáticas y de seguridad. ACNUR alertó de que hay previsión de nuevas lluvias y por tanto un alto riesgo de nuevas inundaciones y desplazamientos. Por ello, la agencia de la ONU pidió un apoyo internacional urgente para suministrar asistencia vital a la población afectada.

La Unión Europea ya envió el lunes a Mozambique un avión con productos de primera necesidad que beneficiarán a entre 30.000 y 50.000 personas, según informaciones de Bruselas.