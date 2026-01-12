Documental de MSF | El Fasher bajo asedio: el antes y el después de la ciudad de Sudán tras su caída

Un trabajo de la ONG, que EL PAÍS publica en primicia, reconstruye la vida en la ciudad sudanesa los meses previos y tras el sitio a través de los testimonios de cuatro de sus habitantes que relatan cómo sobrevivieron a la violencia antes de huir a Chad

“Llamábamos a El Fasher París”. Así empieza el recuerdo de Nur, uno de los cuatro protagonistas de El Fasher, bajo asedio, un documental de Médicos Sin Fronteras (MSF) que EL PAÍS publica en primicia. Junto a Mawahib, Mohammed y Nasr, Nur relata cómo la guerra fue arrasando los espacios de su vida cotidiana —el hospital, la mezquita, el mercado, el estadio— hasta obligarlos a abandonar la ciudad y buscar refugio en Chad.