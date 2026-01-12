Ir al contenido
Bill & Melinda Gates Foundation
Planeta Futuro
Documental MSF | El Fasher bajo asedio
SUDÁN

Documental de MSF | El Fasher bajo asedio: el antes y el después de la ciudad de Sudán tras su caída

Un trabajo de la ONG, que EL PAÍS publica en primicia, reconstruye la vida en la ciudad sudanesa los meses previos y tras el sitio a través de los testimonios de cuatro de sus habitantes que relatan cómo sobrevivieron a la violencia antes de huir a Chad

Médicos Sin Fronteras
Iridimi (Chad) -
“Llamábamos a El Fasher París”. Así empieza el recuerdo de Nur, uno de los cuatro protagonistas de El Fasher, bajo asedio, un documental de Médicos Sin Fronteras (MSF) que EL PAÍS publica en primicia. Junto a Mawahib, Mohammed y Nasr, Nur relata cómo la guerra fue arrasando los espacios de su vida cotidiana —el hospital, la mezquita, el mercado, el estadio— hasta obligarlos a abandonar la ciudad y buscar refugio en Chad.

Más información

The town of Omdurman, in May 2025.

Un equipo de la ONU logra entrar en la ciudad sudanesa de El Fasher tras la masacre de los paramilitares: “Es un lugar fantasma”

Marc Español | El Cairo
Asedio de El Fasher

La huida de Mohammed del asedio de El Fasher: “La gente hervía pieles de animales y se comía el agua como si fuera sopa”

Joost Bastmeijer | Jartum

Archivado En

