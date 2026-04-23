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Opinión
CARTAS AL DIRECTOR

Tener hijos es para ricos

Las lectores y los lectores escriben sobre la conciliación laboral, la actitud de la UE ante Israel, la memoria histórica y la crisis de la vivienda

Álvaro García
Cartas al Director
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He llegado a la conclusión de que tener hijos es para ricos. Me explico. Acaban de operar a mi hijo por una rotura de húmero, tenemos cinco días de permiso, y a correr. Si queremos cuidarlo más tiempo existe la opción de acogernos al nuevo permiso parental no retribuido. ¿A eso le llaman ayuda? Tras ser madre tuve que pedir excedencia con cada uno de mis dos hijos, sin cobrar. Cuando me incorporé a trabajar, me vi obligada a dejar a los niños en una guardería de pago: en la pública no nos aceptaban porque ambos trabajamos. Es decir, se subvenciona el cuidado a aquellos que no trabajan y por tanto podrían quedarse al cuidado de sus niños. Cuando llega el verano no tenemos otro remedio que meterlos en un campus de verano durante mes y medio —tenemos 23 días anuales de vacaciones como casi todo hijo de vecino—, embolsando 1.600 euros, porque los campus más económicos no cubren nuestro horario laboral. Para colmo, cuando se debate la búsqueda de soluciones y que el periodo vacacional no sea tan extenso, tenemos que escuchar comentarios de maestros que dicen que usamos el colegio como un aparcamiento de niños. No me extraña que en los hogares ya haya más mascotas que prole.

Patricia Cárcamo Carbayo. Las Palmas de Gran Canaria

Vergüenza

Los países de la UE no han logrado ponerse de acuerdo sobre la suspensión total o parcial del acuerdo de asociación con Israel, y la aplicación de sanciones. Algo que resulta vergonzante para quienes creemos en los derechos humanos y en la legalidad internacional. Ningún país europeo niega que Israel viola el derecho internacional: masacres de civiles, destrucción sistemática, crímenes de guerra documentados. Pero cuando llega el momento de actuar, Europa se esconde en el silencio cómplice. Condenamos a Rusia por Ucrania, pero miramos para otro lado cuando Israel arrasa Líbano. La legalidad internacional no es un menú a la carta. O se defiende para todos, o no sirve.

Caetano Chenel Rial. Santiago de Compostela

Cuidar la memoria

Ha pasado ya el 14 de abril, pero parece que los 14 de este mes pasan cada vez más inadvertidos en esta España nuestra. Tal día nació la Segunda República, y fue tan democracia como la vigente. No estamos, y mucho menos ahora que mandamases totalitarios e iliberales deshumanizan el mundo y destruyen el derecho internacional, para meter en el cajón del olvido nuestra memoria democrática. Y es que, incluso porque tenemos una democracia constituida como monarquía parlamentaria, va a reforzarnos también reconocer, celebrar, conmemorar más y mejor la única democracia que hubo aquí antes de la actual.

Gaspar García Fernández. Madrid

Una cuestión de ética

Quiero agradecer la actitud de María Gabriela Gutiérrez Morillo de Córdoba, que en su carta al director ponía el dedo sobre la responsabilidad que también tienen los caseros en la especulación inmobiliaria. Se puede tener pisos en propiedad y permitir que quien no tenga los recursos que hoy reclama el mercado inmobiliario pueda vivir dignamente. Somos capaces de limitar la velocidad en carretera para no matar e incapaces de poner límite a algo que no deja construir vidas.

Giordano Valeriani Colombo. Beasain (Gipuzkoa)

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