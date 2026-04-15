Viviendas como ‘zulos’

Cuando llegué a Madrid, parecía que cumpliría mis sueños; sin embargo, muchos se quedaron atrapados tras el patio de luces que contemplé durante cuatro años. ​Cuando logras salir de ese hoyo de 25 metros cuadrados, el autosabotaje te espera en cada esquina. Surge un sentimiento de culpa, como si tener un hogar digno fuera un privilegio inmerecido, y no un derecho básico. Uno sale de aquellas cuatro paredes, pero ellas no salen de uno tan fácilmente. La ansiedad no se marcha; se queda para intentar sabotear esa nueva etapa que llega tras tanta precariedad e inmundicia. ​Hoy ya no vivo en un zulo, pero si bajo las persianas y es de día, todavía siento la claustrofobia de entonces. He ganado metros cuadrados, pero todavía lucho por recuperar el espacio mental que la precariedad me arrebató.

Sara García Martínez. San Fernando de Henares (Madrid)

Rebelión en las aulas

Hace tiempo que sueño con una “rebelión en las aulas”, un cambio realmente revolucionario. Estoy seguro de que los diputados se quedaron muy satisfechos tras aprobar las sucesivas leyes educativas: LOGSE, LOMCE, LOMLOE, LOE, LOPEG y LOECE, siglas que reflejan años y años de modificaciones legislativas insulsas. Con el objetivo de “crear” unas generaciones fuertes, me gustaría que se aplicaran materias de inteligencia emocional para el bienestar mental del alumno. Estamos de acuerdo en que conocer es aliviar, y la persona de 14 o 15 años solo sabe que se encuentra mal: no tiene ni idea de lo que le pasa ni de cómo se estimulan la serotonina o la oxitocina. Esa futura materia, que espero vivir para ver, se vertebraría en valores y reflexiones estoicas.

Daniel Álvarez Cabal. Gijón (Asturias)

Desigualdad tributaria

Desde el día 8 de abril la Agencia Tributaria pone a disposición del contribuyente la presentación del borrador de la Renta. No para todos. En la Comunidad Valenciana no puedes aplicar algunas deducciones autonómicas (las relativas a gastos en gimnasios y las relativas a algunos gastos médicos) porque supuestamente la Generalitat no ha informado de las actualizaciones a la Agencia Tributaria. Esto supone que no todos los ciudadanos somos iguales. ¿La Generalitat no sabía que el plazo empezaba el día 8? Es deprimente que los políticos no estén a la altura para sus ciudadanos.

Juanjo Martínez Vizcaíno. Valencia

¿Qué he hecho yo?

La pregunta es incómoda: ¿qué he hecho yo? Porque mientras en una parte del planeta se bombardean pueblos y ciudades y en otras se encarcela a quien habla, aquí seguimos esperando que termine la función. O muchísimo peor: algunas personas disfrutan con comentarios frívolos, aplauden a quienes fomentan y mantienen el fuego, escriben tuits para salir del paso o incluso se atreven a ser graciosillas con la detención de un militar español, bajo la protección de Naciones Unidas, en el sur del Líbano, como si fuera una acción similar a una retención por agentes de tráfico. La pregunta, sin embargo, también me interpela a mí: ¿qué he hecho yo para que esta locura finalice? Porque si no he hecho nada, soy cómplice. Y entonces sentiría vergüenza.

José Manuel del Barrio Aliste. Salamanca